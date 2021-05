Bill Gates et sa femme Melinda divorceront après 27 ans ensemble et bâtir une fortune de 127 milliards de dollars

La décision de mettre fin à leur mariage est intervenue après une « Beaucoup de réflexion et beaucoup de travail » sur leur relation, a déclaré lundi le futur ex-couple dans un communiqué conjoint.

Bill Gates, 65 ans, et Melinda, 56 ans, ont souligné qu’au cours de leurs 27 ans ensemble, ils «A élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive.»

Alors qu’ils ont l’intention de continuer à travailler ensemble à la Fondation Bill & Melinda Gates, «Nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie,» ils ont dit.

Le couple s’est marié sur l’île hawaïenne de Lanai en 1994. Ils ont trois enfants – Jennifer, 25 ans, Rory, 21 ans et Phoebe, 18 ans.

Le divorce de Gates sera l’un des plus chers de l’histoire, surpassé seulement par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui a partagé sa fortune de 150 milliards de dollars avec son ex-femme MacKenzie Scott en 2019.

