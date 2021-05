Bill Gates et Melinda Gates se séparent

Bill Gates, co-fondateur et ancien PDG de Microsoft, a déclaré dans un tweeter lundi que lui et sa femme, Melinda Gates, se sépareront après 27 ans. Les deux continueront à travailler ensemble sur le travail philanthropique, qui a abordé l’éducation, l’égalité des sexes et les soins de santé.

« Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », ont écrit Bill et Melinda Gates dans un communiqué que Bill Gates a tweeté.

<< Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et poursuivrons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie. Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie. "

La décision reflète un changement personnel au sommet des affaires américaines.

Bill Gates a dirigé Microsoft en tant que PDG de sa fondation avec Paul Allen en 1975 jusqu’en 2000, laissant Steve Ballmer à la tête de l’entreprise, tandis que Bill Gates est devenu président et architecte logiciel en chef. L’année dernière, Bill Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft alors que le coronavirus est devenu une force dans le monde entier. Il a commencé à consacrer plus de temps à la Fondation à but non lucratif Bill et Melinda Gates aux côtés de Melinda Gates. Les deux sont coprésidents et administrateurs de la fondation, qui a été lancée en 2000.

Bill et Melinda Gates ont tous deux travaillé chez Microsoft. Elle avait été responsable marketing au sein de la société de logiciels. Les deux se sont rencontrés en 1987 et se sont mariés à Hawaï en 1994 après que Bill Gates ait pesé le pour et le contre sur un tableau noir.

Les détails financiers des séparations de Gateses ne sont pas encore clairs. Bill Gates détient 1,37% des actions en circulation de Microsoft, qui valent plus de 26 milliards de dollars, selon FactSet. Le couple était les créateurs, avec Warren Buffett, de la Faire un don, ce qui implique de céder plus de la moitié de leur richesse.

À un moment donné, le couple a décidé de transférer 20 milliards de dollars d’actions Microsoft à la fondation alors qu’ils cherchaient à accroître leur engagement en faveur de la philanthropie, a écrit Bill Gates dans un 2019. article de blog. Aujourd’hui, la fondation a plus de 51 milliards de dollars d’actifs, selon une déclaration fiscale.

Bill Gates est la quatrième personne la plus riche du monde, derrière Bezos, Bernard Arnault de LVMH et Elon Musk de Tesla, selon Forbes.

L’annonce intervient deux ans après que Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a déclaré que lui et sa femme, MacKenzie, avaient divorcé. Bill Gates et Jeff Bezos font partie des personnes les plus riches du monde, et Amazon et Microsoft sont en concurrence dans le secteur du cloud computing. Amazon a déclaré plus tôt cette année que Bezos quitterait son poste de PDG et que le chef du cloud Andy Jassy le remplacerait.

Cette histoire se développe. Actualisez pour les mises à jour.