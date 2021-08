Bill Gates et Melinda encouragent leur futur gendre aux Jeux olympiques de Tokyo

Même après que le juge du comté de King a finalisé la séparation de l’un des couples les plus puissants au monde – Bill Gates et Melinda French – le duo influent n’a pas mis de côté son unité pour encourager leur futur gendre Nayel Nassar pendant le Tokyo Jeux olympiques. Nayel est un cavalier égyptien de 30 ans qui a réalisé une performance puissante aux Jeux olympiques de Tokyo en cours et s’est assuré une place en finale. Nayel est fiancée à Jennifer Gates, la fille de Bill et Melinda.

Nayel Nassar et Jennifer Gates avaient annoncé leurs fiançailles en janvier 2020. Partageant une photo de Nayel, Melinda a déclaré: « J’aime toujours regarder les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Tokyo sont particulièrement spéciaux parce que je peux encourager mon futur gendre, Nayel Nassar. Nous sommes si fiers de toi, Nayel (et Igor) », en référence au cheval de Nayel, Igor van de Wittemoere.

D’un autre côté, Bill a écrit : « Je soutiens de nombreux athlètes à Tokyo en ce moment, mais aucun plus que mon futur gendre, Nayel Nassar. Bonne chance, Nayel.

Bill Gates et Melinda Gates ont demandé le divorce le 3 mai et ont décidé de mettre fin à leur mariage de 27 ans. Selon des sources, ni Bill ni Melinda ne changeront de nom ni ne recevront de pension alimentaire pour époux. On ne sait toujours pas comment les ressources de Bill seront réparties entre le couple. Lors du verdict, le juge aurait déclaré que le contrat était «juste et équitable». Selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, Bill Gates est désormais le quatrième homme le plus riche du monde avec une valeur de 151 milliards de dollars.

