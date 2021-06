Bill Gates est parti dans une élégante Porsche brun doré pour rencontrer des femmes pendant les journées de travail, selon un ancien employé de Microsoft

BILL Gates partirait dans une élégante Porsche brun doré pour rencontrer des femmes pendant les journées de travail, a déclaré un ancien employé de Microsoft.

L’ancien membre du personnel a déclaré que les gens du bureau supposaient que lorsque Gates a décollé dans la Porsche, il se dirigeait vers les affaires.

Un membre du personnel a déclaré qu’ils pensaient que Gates décollait dans sa Porsche pour aller rencontrer des femmes Crédit : Getty

Gates se rendrait au travail dans une Mercedes, puis obligerait un employé à aller chercher sa Porsche Crédit : Getty

L’employé a déclaré à Vanity Fair que le cofondateur de Microsoft se présenterait au bureau dans une Mercedes et qu’un employé lui livrerait la voiture de sport environ une heure plus tard.

« Nous avons tous supposé que c’était quand il était avec des femmes », a déclaré le membre du personnel au point de vente.

« Je savais qu’il y avait de nombreuses réunions hors site qui ne figuraient pas sur son calendrier. »

Depuis que Bill et Melinda Gates ont annoncé plus tôt cette année qu’ils divorceraient après 27 ans de mariage, de nombreuses histoires ont commencé à émerger qui ont terni l’image droite du cofondateur de Microsoft.

Cependant, une autre source a déclaré à Vanity Faire que les allégations selon lesquelles Gates aurait décollé dans sa Porsche pour rencontrer des femmes n’étaient qu’une rumeur.

Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce plus tôt cette année Crédit : Getty

Melinda aurait demandé des avocats pour le divorce après que la relation de son mari avec Jeffrey Epstein a été rendue publique Crédit : Reuters

Il est « l’une des personnes les plus intensément programmées sur la planète » et n’a jamais simplement disparu du bureau, a déclaré cette personne.

D’autres sources ont déclaré au média que Bill et Melinda avaient vécu des vies séparées pendant des années avant qu’elle ne demande le divorce en mai.

On ne sait pas ce qu’elle savait des rumeurs chez Microsoft ou ce qui a finalement conduit à la décision de se séparer, bien que certains prétendent que le couple n’a tenu le coup que jusqu’à ce que leur plus jeune fille ait obtenu son diplôme d’études secondaires.

Melinda aurait engagé pour la première fois des avocats spécialisés dans le divorce en 2019 après que la relation entre son mari et Jeffrey Epstein soit devenue publique.

Gates et Epstein se sont rencontrés en 2011 et les deux hommes auraient passé du temps ensemble à plusieurs reprises, volant à bord du jet privé d’Epstein – surnommé le « Lolita Express » – et assistant à des rassemblements nocturnes dans sa maison de Manhattan.

Gates a toujours nié avoir été témoin d’actes répréhensibles lors de l’une de ses réunions avec Epstein et a précédemment déclaré qu’il « regrette » de l’avoir jamais rencontré.

Il a également été révélé que Gates avait eu une liaison avec un membre du personnel de Microsoft en 2000 qui aurait duré plusieurs années, et qu’elle avait écrit une lettre au conseil d’administration de la société au sujet de la relation en 2019.

Le conseil d’administration de Microsoft a enquêté sur les allégations de la femme et a jugé la relation « inappropriée », a rapporté le Wall Street Journal.

Gates a soudainement quitté le conseil d’administration en mars 2020 alors que l’enquête était toujours en cours – et avant que le conseil d’administration ne puisse prendre une décision formelle sur la question.