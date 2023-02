Bill Gates enseigne à Musk comment dépenser de l’argent

Un vrai philanthrope abandonnerait les rêves de Mars pour les vaccins, selon le magnat de Microsoft

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, estime que la mission autoproclamée du PDG de SpaceX de sauver l’humanité de l’extinction en colonisant Mars n’est pas une bonne utilisation de la fortune d’Elon Musk, qui serait mieux dépensée pour des objectifs tels que la vaccination de masse pour sauver la vie des gens sur Terre.

Gates a déclaré qu’il ne considérait pas Musk comme un véritable philanthrope, tout en reconnaissant dans une interview à la BBC publiée vendredi que certains de ses efforts, comme la société de véhicules électriques Tesla, “ont un impact positif.”

“Je pense qu’un jour il rejoindra les rangs des philanthropes en utilisant son ingéniosité”, Gates a ajouté, parce que “à la fin de la journée” il ne peut pas dépenser tout son argent pour lui-même, “à part aller sur Mars plusieurs fois, ce qui pourrait coûter un peu cher.”

Gates a fait valoir qu’il y a des problèmes plus immédiats et urgents auxquels l’humanité est confrontée qu’une mission sur Mars, comme la vaccination de masse. “C’est en fait assez cher d’aller sur Mars”, dit-il dans l’interview. « Vous pouvez acheter des vaccins contre la rougeole et sauver des vies pour mille dollars par vie sauvée. Cela vous motive, comme dans – n’allez pas sur Mars.

Lire la suite Elon Musk bat le record Guinness

Les deux milliardaires ont eu des relations tendues ces dernières années, et ce n’est pas la première fois que Gates s’en prend au créateur de SpaceX. En mai, les médias ont affirmé que la Fondation Bill et Melinda Gates avait dépensé des millions pour tenter d’empêcher Musk d’acquérir Twitter.

Le nouveau propriétaire de Twitter, à son tour, a accusé Gates d’hypocrisie. “Désolé, mais je ne peux pas prendre au sérieux votre philanthropie sur le changement climatique lorsque vous avez une position courte massive sur Tesla”, Musk a écrit dans un message privé divulgué plus tard confirmé comme étant réel.

Musk n’a pas caché son désir que les humains colonisent Mars, insistant sur le fait que c’est le seul moyen pour l’espèce d’échapper à une “crise d’extinction massive”. Dans une interview TED de 2022, Musk a décrit son rêve d’envoyer des milliers de fusées Starship sur Mars d’ici 2050, appel leur “Arches de Noé modernes,” même si le vaisseau spatial est encore dans sa phase expérimentale.