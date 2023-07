Bill Gates dit que Warren Buffett lui a appris à valoriser le temps libre

En tant que PDG de Microsoft, Bill Gates avait un emploi du temps chargé, envoyant même des demandes à 2 heures du matin aux employés.

Ce n’est que lorsqu’il a vu le journal personnel du PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, que Gates a appris à se laisser aller, ainsi qu’à ses employés.

« J’avais chaque minute emballée, et je pensais que c’était la seule façon de faire les choses », Gates dit au journaliste Charlie Rose dans une interview avec Buffett en 2017. « [I] souvenez-vous de Warren me montrant son calendrier… il [still] il y a des jours où il n’y a rien dessus. »

L’horaire plus clairsemé de Buffett a enseigné à Gates une leçon importante: « Vous contrôlez votre temps … Ce n’est pas un indicateur de votre sérieux que vous remplissez chaque minute de votre emploi du temps. »

« Je peux acheter tout ce que je veux, en gros, mais je ne peux pas gagner de temps », a ajouté Buffett.

La méthode de Buffett – qui consiste essentiellement à « travailler plus intelligemment, pas plus dur » – est en fait soutenue par la science. La compétence des travailleurs diminue fortement lorsqu’ils travaillent plus de 50 heures par semaine, un Étude de l’Université de Stanford de 2014 trouvé.

Les personnes qui travaillent jusqu’à 70 heures par semaine obtiennent la même quantité de travail que celles qui se penchent sur leur ordinateur portable pendant 55 heures, a révélé la recherche.

Gates n’est pas le seul PDG à avoir appris cette leçon à la dure. Par exemple, le PDG de Tesla, Elon Musk – qui avait précédemment déclaré qu’il passait régulièrement des nuits blanches au travail – dort désormais au moins six heures par nuit, a-t-il déclaré à David Faber de CNBC en mai.

« J’ai essayé [to sleep] moins, mais… même si je suis éveillé plus d’heures, j’en fais moins », a déclaré Musk. « Et le niveau de douleur cérébrale est mauvais si je reste moins de six heures [of sleep per night]. »

S’y rendre peut ne pas être facile pour certaines personnes. Il a fallu des années à Gates pour trouver un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, a-t-il déclaré dans un récent discours d’ouverture à la Northern Arizona University.

« Quand j’avais votre âge, je ne croyais pas aux vacances. Je ne croyais pas aux week-ends. Je ne croyais pas non plus que les gens avec qui je travaillais devraient le faire », a déclaré Gates.

« N’attendez pas aussi longtemps que moi pour apprendre cette leçon », a-t-il ajouté. « Prenez votre temps pour entretenir vos relations, pour célébrer vos succès et pour vous remettre de vos pertes. Faites une pause quand vous en avez besoin. Soyez également indulgent avec les gens autour de vous quand ils en ont besoin. »

