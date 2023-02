Bill Gates dit que voler dans un jet privé ne fait pas de lui “une partie du problème” car il investit des milliards dans la lutte contre le changement climatique

Bill Gates, l’une des personnes les plus riches du monde, est un ardent défenseur de la lutte contre le changement climatique – mais il utilise aussi fréquemment un jet privé, ce qui a conduit à des questions sur l’authenticité de son activisme. Maintenant, Gates a été critiqué pour sa réponse lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si son utilisation du jet faisait de lui un hypocrite.

Dans une interview publiée la semaine dernière, Gates s’est entretenu avec le journaliste de la BBC Amol Rajan, qui a demandé au co-fondateur de Microsoft : « Que dites-vous de l’accusation selon laquelle si vous êtes un militant du changement climatique, mais que vous voyagez également à travers le monde à bord d’un véhicule privé ? jet, tu es un hypocrite ?

Gates n’a pas tardé à défendre ses actions, affirmant qu’il “ne fait pas partie du problème”.

“J’achète l’étalon-or du financement de Climeworks pour effectuer une capture directe de l’air qui dépasse de loin l’empreinte carbone de ma famille et je dépense des milliards de dollars pour l’innovation climatique”, a-t-il déclaré.

Gates a été assez ouvert à propos de son avion privé, déclarant sur Reddit il y a près de dix ans que “posséder un avion est un plaisir coupable.” Selon le courtier en affrètement d’avions Location de jet privéGates possède quatre jets privés, un hydravion et un hélicoptère, bien que CBS News n’ait pas confirmé cette information.

“Warren Buffett l’appelait l’indéfendable. Je me rends dans de nombreux endroits pour le travail de la Fondation où je ne pourrais pas aller sans cela », a-t-il déclaré, affirmant un an plus tard que c’était le sien.grosse folie.”

Climeworks dit qu’il utilise la technologie pour “capturer le dioxyde de carbone directement de l’air” et le placer dans un stockage souterrain.

Mais cette méthode de compensation des émissions de carbone n’est pas encore aussi raffinée qu’elle devrait l’être, selon l’Agence internationale de l’énergie. Depuis l’année dernière, il n’y a que 18 usines DAC à petite échelle aux États-Unis, en Europe et au Canada. Et à l’heure actuelle, selon l’AIE, le processus de capture directe de l’air “est plus énergivore et donc plus coûteux que de le capturer à partir d’une source ponctuelle”, un processus qui implique de capturer les émissions de CO2 d’une installation industrielle par exemple afin qu’elle ne t être émis en premier lieu.

Les avions commerciaux et les gros avions d’affaires contribuent à 10 % des émissions de transport aux États-Unis et constituent 3% des émissions de gaz à effet de serre du paysselon l’Environmental and Energy Study Institute, citant l’EPA.

Et selon le World Resource Institute, bien que la capture directe de l’air soit un outil positif pour aider à réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles est tout aussi importante, sinon plus.

“Les scientifiques indiquent que nous aurons besoin à la fois d’une réduction plus rapide des émissions et l’élimination du carbone », l’institut dit“et la quantité d’élimination de carbone nécessaire est inversement proportionnelle à la profondeur à laquelle nous sommes capables de réduire les émissions.”

Pourtant, Gates a déclaré: “Devrais-je rester à la maison et ne pas venir au Kenya et en apprendre davantage sur l’agriculture et le paludisme?” se référant à son voyage dans la nation africaine en janvier pour en savoir plus sur l’évolution des pratiques agricoles face au changement climatique.

“Je suis à l’aise avec l’idée que non seulement je ne fais pas partie du problème en payant les compensations”, a-t-il déclaré, “mais aussi grâce aux milliards que mon groupe Breakthrough Energy dépense que je fais partie de la solution. ”

Gates’ Breakthrough Energy est une initiative lancée pour aider à accélérer la technologie et l’innovation pour aider à lutter contre la crise climatique à travers cinq “grands défis» – fabrication, électricité, agriculture, transport et bâtiments. Selon un rapport de décembre de Reuters, Gates a investi plus de 2 milliards de dollars vers les technologies climatiques.

Gates, qui figurait sur la liste des personnes les plus riches du monde en Forbes l’année dernière avec une valeur nette de 129 milliards de dollars, a déjà été interrogé sur son utilisation de jet privé. Sur “60 minutes» en 2021, Anderson Cooper a demandé au milliardaire s’il était « le bon messager » dans l’activisme climatique.

« Vous pilotez beaucoup d’avions privés. Et vous créez vous-même beaucoup de gaz à effet de serre », a souligné Cooper.

Gates a répondu: « Ouais. J’ai probablement l’une des empreintes de gaz à effet de serre les plus élevées de la planète. … Mon vol personnel seul est gigantesque.

Mais, il a ajouté qu’il “dépense beaucoup” pour utiliser du carburant d’aviation à base de plantes. Il a également déclaré qu’il utilisait une voiture électrique et des panneaux solaires, et dépensait environ 7 millions de dollars par an pour compenser son empreinte carbone.

Plus