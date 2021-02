Bill Gates dit que Trump devrait être autorisé à revenir sur les médias sociaux «  à un moment donné  »

Bill Gates, fondateur de Microsoft et passionné de viande synthétique, a déclaré que l’ancien président Donald Trump devrait être renvoyé sur les réseaux sociaux «à un moment donné». Trump lui-même pense que les réseaux sociaux sont «devenus très ennuyeux» sans lui.

« Je pense qu’à un moment donné, il sera probablement autorisé à revenir et devrait probablement être autorisé à revenir, » Gates a déclaré à CNBC jeudi, plus d’un mois après que Twitter et plusieurs autres médias sociaux aient démarré Trump de leurs plateformes, le raisonnement de Twitter étant que les appels du président à protester contre les résultats des élections de 2020 ont présenté un «Risque de … violence.»

Gates est considéré par beaucoup comme un expert des soins de santé, de l’agriculture et du contrôle des maladies, malgré son manque de qualifications dans ces domaines. Maintenant, il a évidemment ajouté des questions de liberté d’expression à son portefeuille, disant à CNBC que les allégations de fraude électorale de Trump étaient « bizarre » et « corrosif. »

« Mais je parie qu’ils trouveront un moyen de le laisser revenir, » Gates a ajouté, avant de suggérer que, si les entreprises de médias sociaux laissent Trump revenir sur leurs plateformes, le contenu de l’ancien président «Peut être qualifié de faux dans de nombreux cas.»

Avant que Twitter ne mène la charge de déplatformer Trump, le site a également été le premier à gifler des étiquettes d’avertissement sur ses tweets. Certains ont vu leur partage restreint, tandis que d’autres ont été complètement supprimés de la plate-forme. Même avant les élections, Twitter a ciblé un certain nombre de tweets que Trump a publiés sur les émeutes de l’été dernier « Black Lives Matter » «Glorifier la violence.»

Même si Trump était autorisé à revenir sur les réseaux sociaux, Gates a suggéré qu’avec le temps, «L’intérêt des gens pour ce qu’il dit peut baisser un peu.» Privé de sa plate-forme préférée pour la communication de masse, Trump est en effet resté silencieux depuis son départ, se prononçant parfois sur la politique à Washington via des déclarations officielles. La plus récente missive de Trump, qui ciblait le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a cependant conservé son ton caractéristique; il a décrit McConnell comme un « Piratage politique austère, maussade et sans sourire » qui « N’a pas ce qu’il faut, n’a jamais fait et ne le sera jamais. »

L’ancien président a également appelé mercredi soir plusieurs réseaux d’information conservateurs pour pleurer le décès du spécialiste de la droite Rush Limbaugh. Lors d’une conversation avec Greg Kelly de Newsmax, Trump a déclaré que Twitter avait «Devenir très ennuyeux» depuis sa suspension.

Malgré la prédiction de Gates, le directeur financier de Twitter, Ned Segal, a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci que Trump resterait probablement banni de la plate-forme à vie, même s’il se présente à nouveau en 2024 et gagne. « La façon dont nos politiques fonctionnent, lorsque vous êtes retiré de la plate-forme, vous êtes supprimé de la plate-forme, » Dit Segal.

