Bill Gates dit que sa promesse de donner sa richesse l’effacera de la liste des personnes les plus riches du monde

Bill Gates à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse, le 2 novembre 2021. Jeff J Mitchell/Pool/Getty Images

Bill Gates a déclaré qu’il serait un jour rayé de la liste des personnes les plus riches du monde.

Le milliardaire a déclaré qu’il prévoyait de donner “pratiquement” toute sa richesse à sa fondation caritative.

Gates a tweeté qu’il donnait 20 milliards de dollars à la fondation ce mois-ci.

Le philanthrope milliardaire Bill Gates a déclaré mercredi qu’il prévoyait de donner toute sa richesse à son organisation philanthropique et à celle de son ex-femme, la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dans un fil Twitterle co-fondateur de Microsoft a annoncé qu’il transférait ce mois-ci 20 milliards de dollars à la dotation de la fondation pour augmenter les dépenses à 9 milliards de dollars par an d’ici 2026, citant les revers causés par la pandémie, la guerre contre l’Ukraine et d’autres facteurs.

“En regardant vers l’avenir, je prévois de donner la quasi-totalité de ma richesse à la fondation”, a déclaré Gates. “Je vais descendre et éventuellement sortir de la liste des personnes les plus riches du monde.”

Il a également remercié le célèbre investisseur milliardaire Warren Buffet pour sa contribution de longue date à la Fondation Bill et Melinda Gates et a déclaré que son “incroyable générosité est une énorme raison pour laquelle la fondation a pu être si ambitieuse”.

Buffett, Gates et Melinda French Gates ont fondé une initiative appelée The Giving Pledge en 2010 en tant que “mouvement de philanthropes qui s’engagent à donner la majorité de leur richesse à la philanthropie ou à des causes caritatives, soit de leur vivant, soit par testament”. Il a recueilli les signatures de plus de 200 milliardaires à travers le monde.

“J’ai l’obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies”, a écrit Gates. “Et j’espère que d’autres personnes occupant des postes très riches et privilégiés interviendront également en ce moment.”

Gates a longtemps exprimé la nécessité de donner sa richesse, citant une conviction de longue date dans la résolution de problèmes mondiaux tels que le changement climatique. Il a même dit sa richesse ne passera pas à ses enfants devenir milliardaires puisqu’il en donne tellement.

Il a une valeur nette actuelle de 114 milliards de dollars, selon L’indice des milliardaires de Bloomberg.

