Bill Gates dit que l’IA comme ChatGPT est l’innovation “la plus importante”

Les améliorations de l’intelligence artificielle sont l’innovation “la plus importante” à l’heure actuelle, a déclaré le philanthrope milliardaire Bill Gates dans une interview publiée vendredi.

“Cela va changer notre monde”, a-t-il poursuivi. Les applications de l’IA générative comme ChatGPT d’OpenAI pourraient améliorer l’efficacité du bureau, rédiger des factures et des lettres, a déclaré Gates dans une conversation en podcast avec le journal économique de langue allemande, Handelsblatt.

“Aujourd’hui, ils nécessitent trop de calculs, ils ne sont pas toujours précis”, a déclaré Gates, “Mais même cette semaine, vous aurez des annonces de Microsoft et Google où ils sont en compétition pour dominer dans cet espace.”

Microsoft a annoncé cette semaine que son moteur de recherche Bing sera alimenté en partie par la technologie ChatGPT AI. Google a également récemment annoncé Bard, son concurrent ChatGPT.

Gates a cofondé Microsoft en 1975 et a dirigé l’entreprise pendant plus de deux décennies, avant de quitter son poste de PDG en 2000. “Je suis partial”, a plaisanté Gates, notant qu’il restait consultant pour la société d’environ 2 billions de dollars.

Les optimisations que l’IA peut offrir pour la lecture et l’écriture, a déclaré Gates, auront un “impact énorme”. Dans les domaines de la santé et de l’éducation, a déclaré Gates, l’IA peut améliorer de manière tangible l’efficacité et améliorer considérablement les résultats.

“La façon la plus simple de le comprendre est que l’IA est devenue très douée pour la reconnaissance vocale et la reconnaissance visuelle, mais qu’elle ne savait essentiellement pas lire”, a-t-il déclaré. En d’autres termes, les plates-formes d’IA traditionnelles ne pouvaient pas réellement traiter le langage qu’elles utilisaient. Mais les plates-formes plus récentes, comme ChatGPT, sont capables de s’entraîner, de s’améliorer, de lire et d’écrire grâce à de nouvelles connaissances.

Gates a souligné les applications dans le traitement de texte et les tâches de bureau comme de futures applications optimales pour les plates-formes de langage naturel comme ChatGPT.

À titre d’exemple, Gates a évoqué une intégration hypothétique avec le logiciel de collaboration Teams de Microsoft, notant que l’IA pourrait suivre la conversation pour produire des informations pertinentes basées sur une réunion.

“Les progrès au cours des deux prochaines années pour rendre ces choses encore meilleures seront profonds”, a déclaré Gates.