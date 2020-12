Bill Gates dit qu’il s’attend à ce que les verrouillages liés aux coronavirus se prolongent jusqu’en 2022, les restaurants fermant leurs portes pendant les six prochains mois.

Le fondateur milliardaire de Microsoft a offert ses prédictions lors d’une interview avec Jake Tapper de CNN dimanche, alors que les États-Unis établissaient de nouveaux records de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès sur une période de sept jours.

Interrogé sur la gravité de la crise du COVID-19 au cours des prochains mois avant que les vaccins ne soient largement disponibles, Gates a déclaré: « Malheureusement, les quatre à six prochains mois pourraient être les pires de l’épidémie.

«Les prévisions montrent plus de 200 000 décès supplémentaires. Si nous suivions les règles en termes de port de masques et de non-mélange, nous pourrions éviter un grand pourcentage de ces décès. Donc à court terme, ce sont de mauvaises nouvelles.

Il a ensuite signalé son soutien à des restrictions drastiques – y compris la dernière ordonnance de maintien à la maison du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, affectant plus de 75% de l’État.

« Eh bien, le port d’un masque n’a essentiellement aucun inconvénient », a déclaré Gates. «Les bars et les restaurants dans la plupart des pays seront fermés au fur et à mesure que nous entrons dans cette vague, et je pense malheureusement que c’est approprié.

« Vous ne voulez pas que quelqu’un que vous aimez soit le dernier à mourir du coronavirus », a-t-il ajouté.

Bill Gates a déclaré qu’il s’attend à ce que les verrouillages liés aux coronavirus se prolongent jusqu’en 2022, les restaurants fermant leurs portes pendant les six prochains mois lors d’une interview CNN dimanche.

Gates a noté que décider de garder ou non les écoles ouvertes est plus «compliqué» que les autres entreprises car les avantages de l’apprentissage en personne sont élevés tandis que les taux de transmission chez les enfants sont faibles.

« Des compromis devront être faits, mais les quatre à six prochains mois nous appellent vraiment à faire de notre mieux car nous pouvons voir que cela prendra fin », a-t-il déclaré.

Tapper a ensuite sondé: « Quand pensez-vous que la vie reviendra pleinement à ce que nous pensions comme normal en janvier? Pas de masques, pas de distanciation sociale, pas d’autres mesures de protection nécessaires.

Gates a répondu: « Certes, d’ici l’été, nous serons beaucoup plus proches de la normale que nous ne le sommes maintenant – mais même jusqu’au début de 2022, à moins que nous aidions d’autres pays à se débarrasser de cette maladie et que nous obtenions des taux de vaccination élevés dans notre pays, le risque de la réintroduction sera là.

Et, bien sûr, l’économie mondiale sera ralentie, ce qui nuit économiquement à l’Amérique d’une manière assez dramatique.

«Nous aurons donc, à partir de l’été, environ neuf mois pendant lesquels certaines choses comme les grands rassemblements publics seront encore limitées.

«Mais nous pouvons voir maintenant qu’entre 12 et 18 mois, nous avons une chance, si nous le gérons bien, de revenir à la normale.

Gates a signalé son soutien à des restrictions drastiques – y compris la dernière ordonnance de maintien à la maison du gouverneur de Californie Gavin Newsom – en déclarant: « Les bars et restaurants dans la plupart des pays seront fermés à mesure que nous entrons dans cette vague. [of infections], et je pense malheureusement que c’est approprié. Sur la photo: les employés de la ville appliquent samedi les exigences relatives aux masques sur une jetée de Manhattan Beach, en Californie

Un dîner est assis au bar dimanche soir avant la fermeture du restaurant intérieur de New York

Dimanche, les États-Unis ont établi de nouveaux records de cas, d’hospitalisations et de décès sur une période de sept jours

À un autre moment de l’interview, Tapper a mentionné comment la Fondation Bill & Melinda Gates a récemment annoncé un nouvel engagement de 250 millions de dollars pour lutter contre la pandémie, en plus du milliard de dollars déjà engagé.

Gates a déclaré que le financement serait axé sur la création de vaccins à utiliser non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.

Il a également abordé les théories du complot en ligne rampantes selon lesquelles sa fondation travaillait avec le Dr Anthony Fauci, directeur du NIH, pour injecter des micropuces aux personnes atteintes du vaccin – affirmant que de telles rumeurs le « surpris ».

«Vous savez, je ne sais même pas trop comment réagir», dit-il. «Le Dr Fauci et moi croyons aux vaccins. Les vaccins ont sauvé des millions de vies. C’est la raison d’être de notre fondation et notre expertise a donc été précieuse ici pour mettre à l’échelle ces choses.

«Vous devez être prêt à vous exprimer publiquement, même si ce n’est pas toujours bien compris.

«Je m’inquiète que cela incite les gens à ne pas vouloir se faire vacciner ou à ne pas croire, vous savez, à l’éradication de la poliomyélite ou à d’autres causes que je pense valables.

Tapper a mentionné comment la Fondation Bill & Melinda Gates a récemment annoncé un nouvel engagement de 250 millions de dollars pour lutter contre la pandémie, en plus du milliard de dollars déjà engagé. Gates a déclaré que le financement serait concentré sur la recherche sur les vaccins

Tapper a ensuite cité un nouveau sondage du Pew Research Center qui a montré que seulement 60% des Américains ont l’intention de se faire vacciner, en demandant: « Dans quelle mesure êtes-vous inquiet de la réticence des Américains à se faire vacciner, en particulier parmi les communautés minoritaires? »

«Je pense que nous sommes confrontés à un véritable défi en matière de communication: il faut savoir à qui les gens font confiance, s’assurer qu’ils ont les données», a répondu Gates.

« J’espère, comme les gens le voient, que ce vaccin a été déployé et a réduit le taux de mortalité, réduisant la transmission aux personnes qui vous sont chères, que ce nombre de 60% augmentera.

« Le bilan sera développé et je pense que nous dépasserons les 70% qui devraient réduire considérablement la transmission. »

Gates a déclaré qu’il avait l’intention de se joindre à plusieurs autres dirigeants américains – y compris le président élu Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama, George W Bush et Bill Clinton – pour prendre le vaccin publiquement dans le but d’aider à convaincre les autres qu’il est sûr.

«Quand mon tour viendra, je prendrai visiblement le vaccin parce que je pense que c’est un avantage pour tout le monde de ne pas transmettre», a-t-il déclaré.

Gates a déclaré qu’il avait parlé à Biden des plans de la nouvelle administration pour lutter contre la pandémie et qu’il était encouragé par ce qu’il avait vu.

« Je suis satisfait des personnes et de la priorité que le président élu Biden et son équipe accordent à ce problème », a-t-il déclaré.

Gates a déclaré qu’il avait parlé à Joe Biden des plans de la nouvelle administration pour lutter contre la pandémie et qu’il était encouragé par ce qu’il avait vu.

« Biden fait de son mieux pour conserver Francis Collins et Tony Fauci et les ajouter à ce groupe de personnes fort. Ce sont des gens qui sont prêts à admettre que les choses ne vont pas bien et à livrer les meilleurs messages, en particulier au cours des quatre à six prochains mois.

« Je pense que les États-Unis ne seront pas l’un des pires joueurs lorsque l’équipe entrera en fonction. »

Gates a pris quelques petites photos sur le prédécesseur de Biden, Donald Trump, affirmant que son plan de donner la priorité aux vaccinations pour les Américains était « égoïste » et suggérant que l’administration Trump n’a pas joué un rôle substantiel dans la mise en place rapide des vaccins.

Mais, il a déclaré que la réponse de Trump au virus « aurait pu être pire ».

‘[Trump] aurait pu licencier le Dr Fauci. Il aurait pu garder Scott Atlas plus longtemps. Vous savez, nous ferons le post-mortem quand ce sera fini.

« Nous devrions tous regarder ce que nous aurons appris de cette épidémie, car une autre épidémie se produira et quoi que cette administration fasse preuve d’intelligence pour faire les tests rapidement, permettant au CDC, qui sont les experts, de transmettre le message au public, ne pas avoir peur des mauvaises nouvelles, afin de préparer les gens.

«Il est assez clair que nous allons être plus intelligents la prochaine fois.

Tapper a conclu l’interview en demandant: «Comment pensez-vous que l’histoire jugera en fin de compte la réponse américaine à la pandémie?

«On aurait attendu des États-Unis qu’ils soient les meilleurs», a déclaré Gates. « Malheureusement, avant l’épidémie, au cours des deux ou trois premiers mois de l’épidémie, nous ne l’avons pas maîtrisée comme l’ont fait de nombreux pays.

«Déterminer où nous devons changer les choses, ces post-mortems l’année prochaine, nous guidera, mais c’est une tragédie que nous n’avons pas été en mesure de répondre comme nous aurions pu.