Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, estime qu’un retour à une vie «normale» est plus avancé pour les États-Unis que ce que les gens attendent, malgré l’approbation et la distribution d’un vaccin Covid-19 cette semaine.

Convenant que d’ici l’été 2021, les États-Unis devraient « Bien plus proche de la normale que nous ne le sommes actuellement », Gates, qui a donné des millions de dollars aux efforts de vaccination par l’intermédiaire de sa fondation, pense qu’un retour à la normale ne sera probablement pas possible avant 2022.

Le milliardaire a déclaré dimanche à CNN que « À moins que nous aidions d’autres pays à se débarrasser de cette maladie » et voir «Taux de vaccination élevés» aux États-Unis, le «risque de réintroduction» sera possible.

«Grands rassemblements publics» devrait continuer à être interdit et la plupart des bars et restaurants du pays devraient « Malheureusement » être fermée pour réduire les taux d’infection, selon Gates. Un vrai retour à la normale, a-t-il théorisé, n’est possible qu’après 12 à 18 mois « Si nous le gérons bien. »

.@Bill Gates sur Covid: "Même jusqu’en 2022 « nous devons être préparés à ce que la vie ne revienne pas à la » normale » Dit « tristement" ses "approprié »pour que les bars et les restaurants ferment le prochain "quatre à six mois" pic.twitter.com/cmDD8pv3XR – Tom Elliott (@tomselliott) 13 décembre 2020

Gates a également exprimé sa préoccupation quant à la réticence du président Donald Trump à concéder l’élection présidentielle, qu’il prétend être « Compliquer » distribution de vaccins.

«La transition se complique [things,] mais la nouvelle administration est prête à s’appuyer sur des experts réels et à ne pas attaquer ces experts « , dit le magnat de la technologie en un coup d’œil au président.

Gates n’a pas précisé ce « complications » sont possibles. Un vaccin a déjà été approuvé par la FDA et le CDC et la distribution a commencé. Les gens peuvent s’attendre à commencer à le recevoir dès lundi, selon le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield.

Gates est devenu un expert incontournable pour les médias grand public en ce qui concerne Covid-19 grâce à ses dons aux efforts de vaccination, ainsi qu’à une vidéo virale de 2015 où il semble prédire une pandémie similaire à laquelle le monde ne serait pas préparé. .

La promotion des vaccins et des verrouillages par Gates, cependant, lui a valu de nombreuses critiques, en particulier de la part des conservateurs, car de telles restrictions sont devenues de plus en plus controversées.

« Rejetez ce tyran, » Le journaliste Ian Miles Cheong a tweeté en réponse à la dernière interview de Gates.

Bill Gates a déclaré que les verrouillages devraient se poursuivre jusqu’en 2022, avec des bars et des restaurants fermés pendant les six prochains mois. Rejetez ce tyran. pic.twitter.com/2AWaeEuRAd – Ian Miles Cheong (@stillgray) 13 décembre 2020

«Bill Gates veut détruire l’Amérique», a ajouté le cinéaste conservateur Nick Searcy.

Bill Gates veut détruire l’Amérique. https://t.co/FYOG7mOiqA – SUPER-SPREADER Nick Searcy, INT’L FILM & TV STAR (@yesnicksearcy) 13 décembre 2020

Bill Gates n’est pas un médecin, pas même un médecin de Jill Biden. – Cerno (@Cernovich) 13 décembre 2020

À moins que Bill Gates ne veuille donner toute sa fortune à des personnes qui travaillent dans l’industrie des bars et de la restauration, son opinion ne vaut rien https://t.co/y7M6pS6VS5 – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 13 décembre 2020

