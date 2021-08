Bill Gates dit que la relation avec Epstein était «une énorme erreur»

« Son style de vie est très différent et assez intrigant, même si cela ne fonctionnerait pas pour moi », a écrit M. Gates à ses collègues en 2011, après leur première rencontre. Une porte-parole de M. Gates a déclaré au Times qu’il « ne faisait référence qu’au décor unique de la résidence Epstein – et à l’habitude d’Epstein de faire spontanément rencontrer M. Gates ».

Le New York Times a rapporté en 2019 la relation de M. Gates avec M. Epstein, commencée après que M. Epstein ait été reconnu coupable de crimes sexuels. Les deux hommes se sont rencontrés à de nombreuses reprises à partir de 2011 – dont au moins trois fois dans la maison de ville de M. Epstein à Manhattan, a rapporté le Times, citant des entretiens avec plus d’une douzaine de personnes et des documents connexes.

Il a ajouté: « Vous savez, il y en avait beaucoup d’autres dans la même situation, mais j’ai fait une erreur. »

M. Cooper a interrogé M. Gates sur un autre article du Times, qui faisait état cette année des inquiétudes de sa femme concernant son comportement au travail. En 2018, avant leur divorce, Melinda French Gates avait évoqué la relation de son mari avec M. Epstein et une plainte pour harcèlement contre son gestionnaire de fonds. À au moins quelques occasions, M. Gates a poursuivi des femmes qui travaillaient pour lui chez Microsoft et la Fondation Bill et Melinda Gates, selon le rapport.

Lorsqu’on lui a demandé mercredi s’il avait des regrets, M. Gates a répondu: « Certainement, tout le monde en a. » Il a ajouté plus tard: « Au sein de la famille, nous guérirons du mieux que nous pourrons et apprendrons de ce qui s’est passé. »

M. Gates, le fondateur de Microsoft, a une valeur nette estimée à 130 milliards de dollars, et la Fondation Gates dispose désormais d’une dotation de 65 milliards de dollars, selon la plupart des mesures, ce qui en fait la plus grande fondation caritative privée au monde. M. Gates et Mme French Gates se sont engagés à continuer de travailler à la fondation sur des questions telles que la santé mondiale, la réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes.

« Nous communiquons et travaillons à la fondation, donc ce partenariat, nous allons essayer de le poursuivre », a déclaré M. Gates sur CNN. « Melinda a des forces incroyables qu’elle apporte qui aident la fondation à être meilleure. Nous avons toujours apprécié notre travail ensemble. Nous pouvons tous les deux travailler avec des leaders et aider à bâtir l’organisation. Ce serait certainement la meilleure chose pour la fondation.

Pendant une grande partie de l’entretien, M. Cooper a interrogé M. Gates sur son point de vue sur l’état de la pandémie. M. Gates a salué l’efficacité et la production de masse des vaccins Covid-19, mais a exprimé son inquiétude quant à la facilité avec laquelle la variante Delta du coronavirus peut se propager.