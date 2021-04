Les vaccins développés par des géants pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna bénéficient d’une protection mondiale en vertu de l’Organisation mondiale du commerce (OMS). Compte tenu de la rareté des médicaments, il y a eu de plus en plus d’appels de pays comme l’Inde et l’Afrique du Sud, d’organisations internationales de secours et de personnalités publiques pour qu’ils renoncent à ces protections afin que les pays plus pauvres puissent avoir un meilleur accès aux médicaments.

Cependant, l’une des personnalités les plus médiatisées de la campagne mondiale de vaccination, Bill Gates, pense apparemment que c’est une mauvaise idée. Interrogé par Sophy Ridge de Sky News, s’il serait utile de supprimer les protections de propriété intellectuelle des recettes de vaccins, le fondateur de Microsoft a répondu avec insistance « Non. »

«Ce qui retient les choses dans ce cas, ce n’est pas la propriété intellectuelle. Ce n’est pas comme s’il y avait une usine de vaccins inactive, avec l’approbation réglementaire, qui rend les vaccins magiquement sûrs. Vous savez, vous devez faire le procès sur ces choses. Chaque processus de fabrication doit être examiné avec beaucoup de soin ». il expliqua.

Il y a toutes sortes de problèmes de propriété intellectuelle liés aux médicaments. Mais pas en termes de rapidité avec laquelle nous avons pu augmenter le volume ici.

Gates a cité l’expérience de sa fondation en aidant à organiser la production de vaccins dans des pays en développement comme l’Inde et a déclaré que le fait que les pays pauvres auraient probablement une chance de s’approvisionner auprès des riches dès qu’ils immuniseraient leurs propres populations était un succès. «En général, dans le domaine de la santé mondiale, il faut une décennie entre le moment où un vaccin arrive dans le monde riche et celui où il pénètre dans les pays pauvres», il a noté.

Gates parle comme si toutes les vies perdues en Inde étaient inévitables, mais l’Occident finira par aider alors qu’en réalité les États-Unis et le Royaume-Uni se tiendront les pieds sur le cou des États en développement en refusant de briser les protections des ADPIC. C’est dégoutant. https://t.co/sNdFanmIKH – Tara Van Ho (Dr) (@TaraVanHo) 25 avril 2021

Gates et sa fondation sont tous deux des défenseurs de longue date des protections de la propriété intellectuelle, et maintenant les critiques accusent Gates de gaspiller délibérément une occasion d’aider à remodeler le fonctionnement de la propriété intellectuelle pour des questions d’intérêt public supérieur. Le mécanisme Covid-19 ACT-Accelerator, soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates, a pour objectif déclaré de fournir «Accès équitable» aux outils anti-Covid – mais il respecte également les droits de propriété intellectuelle exclusifs. Dans le même temps, Gates a apparemment snobé la solution alternative, connue sous le nom de Covid-19 Technology Access Pool, ou C-TAP, qui regrouperait les technologies open source sur la façon de faire face à la pandémie.

Big Pharma est très satisfait du statu quo et aurait été engagé dans ses propres efforts pour faire couler la proposition de dérogation. Selon un rapport publié dimanche par le Financial Times, les sociétés pharmaceutiques américaines ont été secouées par un récent discours de l’OMC prononcé par la principale responsable du commerce de Joe Biden, Katherine Tai, dans lequel elle a déclaré que Washington pourrait «Considérez quelles modifications et quelles réformes» peut s’appliquer aux règles de propriété intellectuelle.

Des sources de FT affirment qu’en réponse, les entreprises ont tenté de convaincre la Maison Blanche que la Chine et la Russie bénéficieraient d’une exposition aux brevets, en utilisant les technologies américaines propriétaires. «Pour d’autres vaccins ou même des traitements pour des conditions telles que le cancer et les problèmes cardiaques à l’avenir.»

