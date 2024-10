Bill Gates conduisait une Porsche et Steve Jobs une Mercedes AMG, mais outre-Atlantique, Bernard Arnault de LVMH conduisait une voiture si humble qu’un agent de sécurité lui a refusé l’entrée dans son propre bureau, refusant de croire que le milliardaire conduirait une voiture à 12 000 dollars. hayon.

Le mois dernier, nous vous avons raconté l’histoire de la Peugeot 205 GTI 1990 de Bernard Arnault, actuellement en vente au prix demandé de 59 990 euros (~66 000 $). Le président-directeur général de LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, utilisait la berline chaude comme chauffeur quotidien dans les années 1990 pour éviter d’attirer trop d’attention.



Puisque la vie d’un milliardaire est toujours en danger, Arnault souhaitait un véhicule sans prétention qu’il puisse utiliser régulièrement sans se faire remarquer. La Peugeot 205 GTI avec un extérieur noir était parfaite pour le travail. Après tout, lorsque Bill Gates conduisait une Porsche et Steve Jobs naviguait dans une Mercedes AMG, qui aurait pu imaginer qu’un milliardaire dominant le marché mondial du luxe choisirait une voiture à hayon à 12 000 $ ? Cependant, voyager discrètement est devenu une fois la raison d’un incident bizarre impliquant le milliardaire français. On lui a empêché d’entrer dans son propre bureau !

Selon MotorionlineBernard Arnault s’est vu refuser l’entrée dans un de ses bureaux par un agent de sécurité qui a refusé de reconnaître son identité. L’incident se serait produit un week-end et le gardien de service n’avait jamais vu son patron auparavant. Le remarquant arriver dans une berline ordinaire, l’agent de sécurité n’a pas cru qu’il s’agissait de Bernard Arnault et a d’abord refusé l’entrée au bureau, ce qui est tout à fait compréhensible.

Après tout, n’importe qui à la place de ce gardien s’attendrait à ce qu’un milliardaire propriétaire de certaines des plus grandes marques de mode arrive dans une limousine de luxe ultra chère avec un entourage de cadres. De plus, Arnault fait partie de ces milliardaires qui aiment faire profil bas, ce qui rend difficile sa reconnaissance.

Il n’y a aucune information sur quand et où cet incident s’est produit. S’agissant de la Peugeot 205 GTI, cela pourrait s’être produit dans les années 1990. À l’époque, les entreprises appartenant à Arnault disposaient de dizaines de bureaux et d’ateliers dans toute l’Europe. Actuellement, le milliardaire français supervise l’empire LVMH composé de 75 marques de mode et de cosmétiques, dont Louis Vuitton, Tiffany, Bvlgari et Sephora. Avec une valeur nette estimée à environ 170 milliards de dollars, il est actuellement la cinquième personne la plus riche de la planète.