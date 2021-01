Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, cherche à faire appel à Big Tech pour aider à censurer les voix offensantes en ligne après que lui et le tsar américain Covid-19 Anthony Fauci aient été victimes de théories du complot « pervers ».

« Personne n’aurait prédit que moi et le Dr Fauci seraient si proéminents dans des théories vraiment perverses sur – avons-nous créé la pandémie, essayons-nous d’en tirer profit? – et ainsi de suite, » Gates a déclaré mercredi dans une interview à Reuters.

Gates, dont la fondation a engagé plus de 1,75 milliard de dollars pour aider à lutter contre la pandémie mondiale, a demandé combien de personnes croient à de telles théories et a déclaré qu’il espérait une telle discussion. « s’en va. » Mais il a noté qu’il y a « des millions de messages là-bas » le ciblant lui et Fauci, et il a laissé entendre que la censure pourrait être nécessaire pour les combattre.

« Nous allons devoir nous renseigner à ce sujet au cours de la prochaine année et comprendre comment cela change-t-il le comportement des gens? » Dit Gates. « Comment aurions-nous dû minimiser cela, soit en travaillant avec les entreprises de médias sociaux, soit en expliquant mieux ce que nous faisions? »

Les plateformes de médias sociaux ont déjà strictement censuré le contenu qui contredit l’orthodoxie dominante actuelle sur l’épidémie de Covid-19. Par exemple, un groupe de médecins a été réduit au silence sur Facebook, Twitter et YouTube en juillet dernier après avoir diffusé en continu une conférence de presse au cours de laquelle certains membres ont fait des déclarations verboten recommandant l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement du virus et mettant en doute l’efficacité des masques faciaux dans empêchant la propagation de Covid-19.

Les grands médias ont souvent donné à Gates une plate-forme en tant qu’autorité sur la politique de Covid-19, bien qu’il n’occupe pas de poste électif ou de poste au gouvernement. Par exemple, il s’est prononcé sur la probabilité de pouvoir organiser les Jeux olympiques de Tokyo plus tard cette année et a déclaré qu’il n’y aurait pas de retour à la vie normale, sans les restrictions de Covid-19 et le port de masque, avant la fin de 2022.

