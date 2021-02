Bill Gates appelle à une TROISIÈME dose de vaccin pour lutter contre les mutations dans les années à venir après avoir qualifié les anti-vaxxers de « fous » et de « méchants »

Bill Gates appelle à une TROISIÈME dose de vaccin pour lutter contre les mutations dans les années à venir après avoir qualifié les anti-vaxxers de « fous » et de « méchants »

Le co-fondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire Bill Gates a proposé cette semaine la probabilité qu’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus soit nécessaire pour lutter contre le nombre croissant de mutations de coronavirus dans les années à venir.

«La discussion est maintenant la suivante: avons-nous juste besoin d’obtenir une couverture très élevée du vaccin actuel, ou avons-nous besoin d’une troisième dose qui est exactement la même, ou avons-nous besoin d’un vaccin modifié?» Dit Gates.

Les remarques de Gates interviennent au milieu des inquiétudes croissantes selon lesquelles la génération actuelle de vaccins est mal équipée pour gérer les multiples souches mutées hautement virulentes du virus telles que le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et le Brésil.

Aussi sur rt.com Bill Gates veut que les « nations riches » passent au boeuf 100% SYNTHÉTIQUE pour sauver la planète

Le cofondateur de Microsoft, qui a investi des millions dans la recherche sur les vaccins contre les coronavirus, a déclaré que les cinq entreprises déployant actuellement leurs vaccins aux États-Unis envisageaient déjà des rappels pour atténuer la menace posée par les nouvelles variantes.

Gates lui-même finance plusieurs études en Afrique du Sud pour tester l’efficacité de vaccins comme AstraZeneca, ce qu’il dit «A un défi en particulier», avec les nouvelles variantes, ainsi que les jabs de Johnson & Johnson et Novavax, qu’il décrit comme « Légèrement moins efficace, mais toujours efficace » contre les mutations.

Il a également proposé qu’un potentiel hautement «Vaccin à l’écoute» ou des rappels supplémentaires peuvent être nécessaires pour juguler adéquatement la menace posée par le coronavirus, sous toutes ses formes, au cours des prochaines années.

« Probablement pas une fois par an, mais tant que c’est là-bas, nous voulons que le plus d’Américains possible ne se répandent pas. »

Aussi sur rt.com « C’est ce que dirait quelqu’un d’une puce électronique », plaisante Twitter après avoir piqué la fille de Bill Gates se moque de la théorie du complot de Covid-19 Vax

L’ancien PDG de Microsoft a récemment décrit les théoriciens de la conspiration des vaccins comme « fou » et « mauvais, » mais s’est arrêté avant de faire des recommandations sur la façon de traiter les « mauvais. »

«Il y a des choses qui sont si extrêmes en termes de non-vaccination ou de négation de l’holocauste que vous pouvez tracer une ligne, mais comment vous tracez cette ligne et qui en est responsable…» il a dit.

«Je ne propose pas de solutions à cela… Je n’ai toujours pas vu de bonne solution.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!