Les utilisateurs des médias sociaux reculent devant l’appel de Bill Gates pour un système mondial d’alerte aux maladies, se demandant pourquoi un milliardaire de la technologie sans expertise médicale ni bureau élu prépare ce qu’ils craignent pourrait devenir une plate-forme pour la tyrannie.

Le cofondateur de Microsoft, qui est la troisième personne la plus riche du monde, s’est rendu sur Twitter lundi pour présenter son argumentaire en faveur d’un nouveau système qui, selon lui, aiderait à prévenir de futures pandémies. Cela inclurait des «plates-formes de diagnostic de test méga» qui pourraient tester 20 pour cent de la population chaque semaine, a déclaré Gates dans une vidéo faisant la promotion de ses plans. Il a ajouté que les futurs traitements, tels que les anticorps monoclonaux et les vaccins, seront développés beaucoup plus rapidement en réponse à de futures épidémies.

Lorsqu’il s’agit de prévenir les pandémies, les outils scientifiques à eux seuls ne suffisent pas. Nous avons également besoin de nouvelles capacités, y compris un système d’alerte mondial et des premiers intervenants en matière de maladies infectieuses (ou ce que j’aime appeler une brigade de pompiers en cas de pandémie): https://t.co/53Rf5uvjub pic.twitter.com/rTmM7STl6U – Bill Gates (@BillGates) 1 février 2021

Gates et son épouse, Melinda, ont détaillé le plan dans leur lettre annuelle, qui a été publiée mercredi dernier. Mais la vidéo Twitter en a peut-être fait ressortir les implications pour les observateurs d’une manière plus puissante. Il montre Gates se déplaçant autour de petites figurines comme des pièces d’échecs sur une carte du monde.

Les personnages représentent des humains de différentes races et Gates les positionne « pour repérer les flambées de maladies, dès qu’elles surviennent, partout dans le monde. » Si le soi-disant « système d’alerte global » identifie un nouveau pathogène infectieux, des équipes de premiers intervenants, comme «pompiers pandémiques», se précipitera sur les lieux pour contenir l’épidémie, a déclaré Gates, utilisant des avions jouets, des hélicoptères et des figurines en combinaisons de protection jaunes pour illustrer son propos.

« Arrêter la prochaine pandémie nécessitera un gros investissement, mais je pense que c’est la meilleure police d’assurance que le monde puisse acheter », Dit Gates.

Le discours a été accueilli avec scepticisme et peur sur les réseaux sociaux, où des observateurs ont souligné que des entités telles que les CDC et l’Organisation mondiale de la santé étaient déjà chargées de surveiller les épidémies de maladies et ont suggéré que Gates avait des motifs néfastes.

« Bill Gates télégraphie le mondialisme, prépare le terrain pour davantage de pandémies, plaide pour une armée d’intervenants et veut clairement que toute la population soit dépistée toutes les six semaines », a déclaré un utilisateur de Twitter. « C’est clairement un plan pour la domination du monde, ce qui est mauvais. »

Bill Gates télégraphie le mondialisme, prépare le terrain pour davantage de pandémies, préconise une armée de «répondants» et veut clairement que toute la population soit «dépistée» toutes les six semaines. C’est clairement un plan de domination du monde, ce qui est maléfique. Ce sont mes humbles opinions. – RJ Kelley K5RJK (@ RJKelley1) 2 février 2021

Cela n’a pas aidé que Gates ait bloqué les commentaires sur sa page Twitter, à l’exception des personnes qu’il suit. « Bill est tellement convaincu de prévenir les pandémies de taureaux ** t qu’il refuse ses réponses, » a déclaré le commentateur Andy Bird. « La propagande. »

Ouaip.

Bill est tellement convaincu de prévenir les pandémies de conneries qu’il refuse ses réponses. La propagande. https://t.co/QPg7Qm5wrg – Andy (@ AndyBird21) 2 février 2021

Un conservateur libertaire autoproclamé a demandé: « Bill Gates planifie-t-il beaucoup plus de pandémies? » Un autre observateur a cité le soi-disant événement 201, un exercice de pandémie mondiale que Gates a co-organisé avec le Forum économique mondial en octobre 2019, disant: « La dernière fois que Bill Gates a eu quoi que ce soit à voir avec une pandémie, cette pandémie exacte s’est produite moins de deux mois plus tard. Quelque chose de grand va se passer bientôt. »

La dernière fois que Bill Gates a eu quoi que ce soit à voir avec une pandémie, cette pandémie s’est produite moins de 2 mois plus tard. Quelque chose de grand va bientôt se passer … pic.twitter.com/mfejPMeagZ – Faucheuse (@ The_Reaper2008) 2 février 2021

Gates a déclaré la semaine dernière qu’il avait été la cible d’un flot de « théories du complot pervers » pendant la pandémie de Covid-19. Il a suggéré que les plateformes de médias sociaux pourraient avoir besoin d’aider à censurer de telles attaques. Sans dire qui « nous » était, demanda-t-il, « Comment aurions-nous dû minimiser cela, soit en travaillant avec les entreprises de médias sociaux, soit en expliquant mieux ce que nous faisions? »

Chaque fois que Bill Gates dit: «Nous avons besoin de …», je veux me cacher sous mon lit. Il décrit ici un système de crédit social de style PCC qui suit chacun de vos mouvements, et un système flic mondialisé qui peut vous emprisonner à volonté parce que «pandémie» – tel que défini par lui, Big Tech et PCC. Qui est dans? https://t.co/kqa88lQt4K – Dr Naomi Wolf (@naomirwolf) 2 février 2021

