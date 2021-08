Le cofondateur de MICROSOFT, Bill Gates, a admis que c’était une « énorme erreur » de partager « plusieurs dîners » avec le pédophile en disgrâce Jeffrey Epstein.

Le magnat de la technologie a révélé sa « tristesse » d’avoir finalisé son divorce avec sa femme de 27 ans, Melinda.

Bill Gates a admis que c’était une » énorme erreur » de partager » plusieurs dîners » avec Epstein Crédit : CNN

Gates aurait rencontré Epstein à plusieurs reprises Crédit : document via le New York Times

Bill a déclaré mercredi à CNN qu’il avait des « préoccupations » au sujet du financier honteux Epstein, rapporte MailOnline.

Le cofondateur de Microsoft a déclaré : « J’ai dîné avec lui à plusieurs reprises en espérant que ce qu’il a dit sur l’obtention de milliards de philanthropie pour la santé mondiale grâce à ses contacts pourrait émerger.

« Quand il semblait que ce n’était pas une chose réelle, cette relation s’est terminée. »

Gates a déclaré: « C’était une énorme erreur de passer du temps avec lui et de lui donner la crédibilité d’être là. »

Le porte-parole de Gates a déclaré à Insider que Bill n’avait « absolument aucun partenariat commercial ou amitié personnelle » avec Epstein et que toutes les réunions étaient à but philanthropique.

Le magnat de la technologie a rencontré Epstein à plusieurs reprises, a rapporté le New York Times.

Dans un e-mail à ses collègues en 2011, Gates aurait écrit : « [Epstein’s] le mode de vie est très différent et assez intrigant, même si cela ne fonctionnerait pas pour moi. »

Mais son porte-parole a déclaré qu’il « ne faisait référence qu’au décor unique de la résidence Epstein – et à l’habitude d’Epstein de faire spontanément rencontrer M. Gates ».

« UNE ÉNORME ERREUR »

En 2013, Gates aurait volé dans l’avion privé d’Epstein – surnommé le « Lolita Express » – mais son porte-parole a affirmé qu’il ne savait pas que l’avion appartenait au financier.

Ils se sont rencontrés pour dîner à New York plus tard cette année-là, mais n’étaient plus en contact fin 2014, selon le Times.

Une personne familière avec la conversation a déclaré au journal: « M. Epstein s’est plaint à une connaissance fin 2014 que M. Gates avait cessé de lui parler. »

Melinda aurait été laissée « furieuse » contre Bill après avoir visité la maison de ville new-yorkaise du milliardaire pédo en 2013, selon des sources proches du couple.

Elle a été perturbée par la relation de Bill avec le riche Epstein, disant à ses amis à quel point elle était mal à l’aise en sa compagnie et qu’elle ne voulait « rien avoir à faire avec lui », a rapporté le Daily Beast.

Une personne a déclaré au point de vente: « C’était juste un gars odieux. Il a presque tenu à avoir de mauvaises manières, ne faisant pas attention au dîner.

« Je pouvais voir comment n’importe qui, même sans soupçons, ne voudrait pas être autour de lui. »

Gates a également déclaré à Anderson Cooper qu’il avait des « regrets » lorsque le journaliste l’a interrogé sur la question du comportement au travail.

Bill a déclaré: « Certainement tout le monde le fait, mais c’est un moment de réflexion et à ce stade, je dois aller de l’avant. »

« MALCARACTÉRISATION BRUTE »

Maria Klawe, ancienne membre du conseil d’administration de Microsoft de 2009 à 2015, a déclaré : « Une personne comme Bill Gates pense que les règles de comportement habituelles ne s’appliquent pas à lui.

Elle l’a accusé de ne pas être réceptif aux suggestions sur l’amélioration de la diversité.

Klawe a affirmé que Gates se comportait comme s’il était la « personne la plus intelligente de la pièce » et que la diversité n’était pas quelque chose dont Gates « était intéressé à entendre ».

Elle a déclaré que lorsque des femmes cadres suggéraient des initiatives de diversité, Gates aurait répondu: « Essayez-vous de détruire l’entreprise? »

Le porte-parole de Gates a déclaré à Insider que les allégations de Klawe sont une « dénaturation flagrante ».

Les révélations surviennent alors que Bill se « blâmerait » pour son divorce avec Melinda.

Il a parlé de son divorce lors de la conférence Allen & Company Sun Valley qui s’est tenue le mois dernier.

Un participant a déclaré au New York Post que lors d’une session de questions-réponses « off the record », Gates « a avoué avoir gâché » son mariage.

La source a déclaré: « Il a essentiellement fait référence au fait qu’il [the divorce] était de sa faute. »

Un juge du comté de King a finalisé le divorce du couple lundi.

Les documents de divorce en mai ont révélé que leur mariage était « irrémédiablement rompu ».

Il semble que Melinda ne change pas son nom de famille, selon les documents du tribunal.

Elle vaudrait environ 70 milliards de dollars, selon Spears.

Au cours de l’interview, Bill a révélé sa » tristesse » suite à son divorce avec Melinda Crédit : Getty