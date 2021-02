Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a admis que son jet privé et son style de vie de milliardaire en faisaient une «personne étrange» pour plaider contre le changement climatique, mais insiste sur le fait qu’il fait sa part en financant d’obscures années de technologie avant l’adoption.

Alors que Gates a reconnu que ses critiques avaient de bonnes raisons de se demander pourquoi un homme avec « la plus grande empreinte carbone à l’ouest du Mississippi » était « prédication«Pour eux à propos du changement climatique, le magnat du logiciel devenu un croisé du climat a insisté sur le fait qu’il était sincère à propos d’essayer de réduire même ses propres niveaux de consommation massive.

Lors d’une discussion amicale avec Joe Scarborough de MSNBC mardi, Gates s’est vu poser des versions chaleureuses et floues de certaines des questions qu’il a reçues de la droite et de la gauche politiques, profitant de l’occasion pour gonfler son nouveau livre.Comment éviter une catastrophe climatique», Publié mardi.

Le magnat de la technologie a souligné qu’il modérait sa propre hyperconsommation en achetant « carburant d’aviation vert« Et payer pour »capture directe de l’air»Pour empêcher son jet privé et d’autres indulgences coûteuses d’être un tel fardeau sur la planète. Cependant, ses protestations ne reflètent pas nécessairement le secteur dans son ensemble – « vert«Les carburants représentaient moins de 0,1% de tout le carburant d’aviation d’ici 2018, et seuls cinq aéroports proposaient régulièrement la distribution de biocarburants l’année suivante, alors même que l’industrie espère réduire de moitié les émissions de carbone (par rapport aux niveaux de 2005) d’ici 2050.

Bien que Gates n’ait aucun diplôme en science du climat (ni même aucun diplôme universitaire du tout, n’ayant pas obtenu son diplôme universitaire), ses ressources financières prodigieuses lui ont valu d’entrer dans pratiquement toute industrie dans laquelle il s’intéresse – et la force d’exercer son influence sur quiconque travaille dans cette industrie.

Ainsi, alors que Gates a souligné à plusieurs reprises que le pays «avait besoin » certain « percées« – d’ici 2050 au plus tard – concernant l’électricité renouvelable afin d’éviter les prévisions »catastrophe climatique», A-t-il laissé entendre que compter sur le gouvernement pour mettre en œuvre ces percées était une recette pour le désastre. Le secteur privé devrait mettre fin à la contournement du gouvernement afin de s’assurer que toute politique mise en place sous un parti ne serait pas simplement supprimée par l’autre parti quatre ans plus tard, at-il soutenu.

Gates n’a pas pu s’empêcher de faire à nouveau allusion à sa « prédiction » de la pandémie de Covid-19, avertissant que si le monde ne l’écoutait pas sur le changement climatique, les pays seraient pris au dépourvu de la même manière qu’ils l’avaient été lorsque le L’épidémie de coronavirus a frappé. La résolution de Covid-19 était « facile»Par rapport à la lutte contre le changement climatique, a déclaré Gates à la BBC la semaine dernière.

MSNBC a commencé sa vie en tant que coentreprise entre Microsoft et NBC, et tandis que le géant du logiciel a vendu sa participation de 50% dans le réseau en 2012, la Fondation Bill et Melinda Gates a continué à faire de gros dons à sa société mère NBCUniversal, dont 1 million de dollars. année pour « projets spéciaux», » 1,34 million de dollars supplémentaires en 2013 et 2,03 millions de dollars en 2010 pour « politique mondiale et plaidoyer.«

