Bill Gates s’inquiète d’une pandémie qui frappe le monde depuis des décennies. À tel point que sa fondation a dépensé des millions pour créer des scénarios fictifs pour les dirigeants mondiaux afin de dépanner dans lesquels des virus en mutation ont infecté des humains et tué des dizaines de millions de personnes avant d’être contenus.

Lors de conférences mondiales, la Fondation Bill et Melinda Gates a demandé aux dirigeants du cabinet de parcourir le scénario pour montrer à quel point ils n’étaient pas préparés et à quel point ils avaient peu réfléchi aux problèmes. Qui modéliserait la propagation de l’épidémie? Où aurait lieu le séquençage génétique? Quelle agence organiserait des essais cliniques?

«Nous avons essayé de prendre conscience de l’ampleur de cette vulnérabilité dans divers forums mondiaux», a-t-il déclaré. Le dernier a été organisé en partenariat avec le Forum économique mondial le 18 octobre 2019, diffusé en direct à la vue du monde entier.

La pandémie qui a émergé deux mois plus tard a encore été un choc.

«Ce fut l’année la plus surprenante de ma vie», a-t-il déclaré mardi à USA TODAY.

Mercredi, lui et sa femme Melinda ont publié leur lettre annuelle. Il se concentrerait normalement sur plusieurs projets sur lesquels la fondation de plusieurs milliards de dollars travaille dans les domaines de la santé et de l’éducation dans le monde.

Cette année, tout tourne autour du COVID-19.

Jusqu’à présent, la fondation a promis 1,75 milliard de dollars pour la réponse au COVID-19, en plus de son financement d’une décennie des technologies vaccinales sous-jacentes. Gates a parlé avec USA TODAY du rôle que les États-Unis ont joué dans la création de vaccins pour combattre le COVID-19, de la promesse des vaccins à ARNm et de la persistance remarquable de la théorie du complot selon laquelle il glisse des micropuces dans le vaccin.

Non, il ne micropuce personne

Gates est perplexe face à la fausse affirmation fantastique selon laquelle il a en quelque sorte utilisé des vaccins COVID-19 pour fournir des micropuces afin de suivre des humains sans méfiance.

«Je n’ai aucune idée d’où cela vient», dit-il.

Cela n’a aucun sens technologiquement, dit-il. L’idée qu’une micropuce suffisamment petite pour passer à travers une seringue hypodermique puisse en quelque sorte être utilisée pour surveiller ou contrôler les gens n’est pas de la science, c’est de la science-fiction.

Et même si c’était possible, « Pourquoi serais-je impliqué là-dedans? », A-t-il dit. « Je ne comprends pas. »

L’idée vaut peut-être la peine d’être rigolée, sauf que des vies sont en jeu.

« Si quelqu’un a peur de ces vaccins à cause de cette folie, cela signifie qu’ils ne protégeront pas les autres », a-t-il déclaré. « Ils vont être une source potentielle de transmission. »

Rendre la vérité aussi convaincante que certaines des plus farfelues les théories qui circulent nécessiteront de la créativité et mobiliseront des voix de confiance de la communauté.

Cela ressemble beaucoup au travail que la fondation a fait en Afrique pour le vaccin contre la polio, qui a été entaché de fausses rumeurs selon lesquelles il cause la stérilité, a-t-il déclaré. Une approche efficace a été d’amener les chefs religieux locaux à vacciner leurs enfants.

«Ils ont donné l’exemple et les gens commencent à dire: ‘OK, vous savez, peut-être que cela empêchera mon enfant de se paralyser. Je devrais probablement le faire », a déclaré Gates.

Les États-Unis méritent des remerciements pour un vaccin rapide

Gates est clair que sans les États-Unis, un vaccin pour lutter contre le SRAS-CoV2, le virus qui cause le COVID-19, aurait été beaucoup plus long à venir.

« Les États-Unis obtiennent en fait une note élevée », a-t-il déclaré. « En matière d’innovation, les États-Unis sont toujours la majorité de toute la puissance d’innovation. Qu’il s’agisse de biologie, d’informatique ou de changement climatique, le monde compte vraiment sur les États-Unis. «

L’Autorité américaine de recherche et de développement biomédical avancé, hébergée au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, a investi plus d’argent dans la recherche et le développement des vaccins COVID-19 que tous les autres groupes réunis, a-t-il déclaré.

Le deuxième bailleur de fonds, a-t-il noté, étaitla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui était soutenue par la Fondation Gates.

«Mais c’était beaucoup moins que ce que BARDA avait annoncé. BARDA a permis aux entreprises d’aller de l’avant à toute vitesse », a-t-il déclaré.

La promesse des vaccins à ARNm

La Fondation Gates a accordé une partie des premiers financements pour les vaccins à ARNm il y a dix ans, en soutien aux chercheurs germano-turcs Ugur Sahin et Ozlem Türeci. Ils ont créé une société en Allemagne, BioNTech, avec pour projet de travailler sur des vaccins à ARNm contre le cancer. BioNTech a ensuite créé le premier vaccin COVID-19 autorisé aux États-Unis en collaboration avec Pfizer.

C’était passionnant, mais Gates voulait élargir son champ d’action au-delà des traitements anticancéreux rémunérateurs aux vaccins qui pourraient protéger les pauvres du monde. La fondation a accordé des subventions BioNTech afin que la recherche sur les maladies infectieuses puisse être menée en parallèle avec ses travaux sur le cancer.

«C’est une relation très incroyable», a déclaré Gates.

Il pense que les vaccins à ARNm sont très prometteurs au-delà du COVID-19, mais il leur faudra du temps pour y parvenir. Ils ont besoin de nanoparticules lipidiques précises pour pénétrer dans les cellules afin de pouvoir se répliquer et déclencher la réponse immunitaire. Ils nécessitent également des températures froides coûteuses à supporter.

Selon Gates, cela changera rapidement. La technologie ne devrait pas prendre plus de cinq ans pour mûrir, a-t-il déclaré.

«Nous avons juste besoin de déconner», dit-il. Des vaccins à ARNm bon marché et rapidement développés arrivent, qui ont le potentiel de «combler les vaccins manquants» pour lutter contre des maladies comme le VIH, le paludisme et la tuberculose qui ont longtemps bloqué les chercheurs.

«Un grand nombre de nos paris pour la Fondation Gates et d’autres qui se soucient de la santé mondiale seront axés sur l’ARNm. Nous les utiliserons pour chaque maladie pour laquelle nous n’avons pas de vaccins », a-t-il déclaré.

Poser des pièges pour la prochaine pandémie

La maladie est inévitable, les pandémies ne le sont pas.

Gates et autresimaginez un réseau international de chercheurs et d’épidémiologistes qui scrutent constamment le monde à la recherche de maladies émergentes afin qu’elles puissent être découvertes et arrêtées avant qu’elles ne deviennent incontrôlables. Il ne faudrait qu’environ 3 000 de ces guetteurs, pense-t-il, et ils pourraient passer la majeure partie de leur temps à travailler sur des maladies infectieuses telles que la polio et le paludisme.

«Dès qu’il y a un soupçon d’épidémie, ils seraient pleinement formés, auraient leurs compétences et se concentreraient sur tout ce qui était potentiellement en développement», a déclaré Gates.

Cette surveillance permettrait le dépistage, le séquençage génétique et, surtout, le confinement d’une nouvelle maladie alors qu’elle se limitait à une petite zone.

Le coût pourrait atteindre des milliards de dollars, mais serait bon marché au prix, a-t-il dit.

« Pendant des dizaines de milliards de dollars par an, nous achèterons une police d’assurance qui permettra d’économiser des milliers de milliards de dollars en cas de problème », a-t-il déclaré.

« Nous ne savons pas quand c’est, mais ça va venir. »