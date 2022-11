Bill Gates a fait des “merdes bizarres”, comme boire “de l’eau de boues fécales”, pour la Journée mondiale des toilettes

Bill Gates a déclaré samedi dans un article sur LinkedIn qu’il avait fait des “merdes bizarres” dans sa vie.

Le philanthrope s’est rappelé les fois où il a senti une latrine à fosse et s’est tenu à côté d’un “bécher de merde”.

En 2015, il a également convaincu l’animateur de télévision Jimmy Fallon de boire de l’eau à base de “boues fécales”.

Bill Gates dit qu’il a fait des “merdes bizarres” dans sa vie dans un Publication LinkedIn samedi marquer Journée mondiale des toilettes.

En lien avec un article de blog de juillet, le co-fondateur de Microsoft a écrit : “J’ai fait des conneries bizarres au fil des ans : j’ai bu de l’eau des boues fécales avec Jimmy Fallon, partagé la scène avec un pot d’excréments humains et senti la fosse l’odeur des latrines.”

“Ces bouffonneries ont fait rire, mais mon objectif a toujours été de faire en sorte que les gens se soucient d’un problème qui touche 3,6 milliards de personnes : le manque d’assainissement”, a ajouté le philanthrope. “Grâce aux scientifiques et aux ingénieurs du monde entier, nous nous rapprochons de nouvelles solutions qui préviendront les maladies et les maladies.”

Il co-préside le Fondation Bill et Melinda Gatesune organisation à but non lucratif visant à réduire la pauvreté, la maladie et les inégalités dans le monde, qu’il a cofondée avec son ex-femme.

La publication de Gates sur LinkedIn portait sur un sujet qui lui tenait à cœur : l’accès aux toilettes et à un assainissement sûr. Vivre sans toilettes est plus qu’un inconvénient. C’est dangereux. Un assainissement insalubre signifie une eau, un sol et des aliments contaminés. Il cause la maladie et la mort”, a-t-il a écrit sur son blog en juillet.

Pour sensibiliser, Gates a partagé la scène avec un gobelet de merde lors d’un discours à la Reinvented Toilet Expo à Pékin en 2018.

Deux ans plus tôt, il a pris “une bouffée géante d’odeur de latrine à fosse” chez Firmenich, une entreprise familiale de parfums et d’arômes basée à Genève, en Suisse. Il a dit que “la puanteur était nauséabonde et m’a fait grimacer”, et a décrit l’odeur comme “une combinaison de puanteur d’égout, de sueur de basse-cour et d’ammoniaque amère surmontée de vomi (ou était-ce du parmesan ?).” En 2015, il l’animateur de télévision convaincu Jimmy Fallon de boire de l’eau à partir de “boues fécales” après que Gates ait examiné l’Omniprocesseur, une machine qui transforme les matières fécales en eau et en électricité.

“J’ai regardé les tas d’excréments remonter le tapis roulant et tomber dans un grand bac. Ils se sont frayé un chemin à travers la machine, ont été bouillis et traités”, a déclaré Gates à l’époque. “Quelques minutes plus tard, j’ai pris un long goût du résultat final : un verre d’eau potable délicieuse.” Regardez un clip de Bill Gates et Jimmy Fallon ici :