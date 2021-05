Bill Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft après que l’entreprise ait lancé une enquête sur une affaire avec une employée – Médias – RT USA News

Bill Gates a quitté le conseil d’administration de Microsoft en raison de préoccupations concernant une liaison qu’il a eue avec un employé, a rapporté le Wall Street Journal, alimentant les spéculations sur les circonstances de son divorce.

Citant des personnes proches du dossier, le journal a déclaré que Gates avait été invité à quitter son siège en mars 2020 après qu’une relation extraconjugale qu’il entretenait avec un membre du personnel ait fait l’objet d’une enquête de la société. Il avait été réélu au conseil d’administration trois mois auparavant. Expliquant sa décision, Gates a publié une déclaration à l’époque disant qu’il voulait se concentrer sur ses efforts philanthropiques, ajoutant qu’il continuerait à agir en tant que conseiller du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Il a également démissionné de son poste au conseil d’administration de Berkshire Hathaway Inc., le conglomérat dirigé par son compatriote milliardaire Warren Buffett.

Mais selon le Journal, il y avait des raisons plus scandaleuses derrière le départ de Gates. À la fin de 2019, des membres du conseil d’administration de Microsoft auraient été alertés par une lettre d’une employée qui détaillait une relation qu’elle entretenait avec le magnat du logiciel et exigeait également des changements dans son travail dans l’entreprise. Elle aurait demandé que l’épouse désormais séparée de Gates, Melinda French Gates, lise également sa lettre détaillant la prétendue affaire. Les membres du conseil chargés d’examiner la question ont engagé un cabinet d’avocats pour enquêter sur d’éventuelles fautes. Au fur et à mesure que plus de détails se révélaient, les dirigeants de l’entreprise craignaient que la relation entre Gates et la femme « inapproprié, » le papier a rapporté. Les membres du conseil d’administration auraient également exprimé des inquiétudes concernant les relations de Gates avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Gates aurait démissionné avant que le conseil d’administration ne rende une décision formelle sur la question.





En réponse à l’allégation, Microsoft a reconnu avoir « A reçu une inquiétude » que Gates avait « A cherché à initier une relation intime » avec un employé en 2000. L’entreprise a déclaré avoir mené une « enquête approfondie » dans l’allégation et qu’il a fourni « Support étendu » au membre du personnel qui a présenté l’allégation.

Un porte-parole de Gates a confirmé que le milliardaire s’était engagé dans une liaison «Il y a presque 20 ans» mais que la relation « S’est terminé à l’amiable. » Le représentant de Gates a cependant insisté sur le fait que sa décision de quitter le conseil n’était pas liée à l’affaire.

L’affirmation concernant son motif caché de quitter l’entreprise intervient au milieu d’une série de rapports sur la vie personnelle de Gates qui a conduit à son récent divorce. Selon le Daily Beast, Gates aurait demandé des conseils de mariage à Epstein lors de multiples visites dans sa maison de Manhattan entre 2011 et 2014. Gates aurait dit au tristement célèbre « financier » que son mariage avec Melinda était « toxique. » Au cours de leurs discussions, le milliardaire aurait également suggéré qu’il pourrait aider Epstein «Réhabiliter son image» à la suite de sa condamnation en 2008 pour avoir sollicité un mineur à des fins de prostitution. Le tristement célèbre délinquant sexuel se serait suicidé en août 2019 en attendant son procès dans une prison fédérale de Manhattan. Il avait été arrêté un mois plus tôt et inculpé de trafic sexuel.

Un porte-parole de Gates a insisté sur le fait que les deux hommes n’avaient jamais discuté de Melinda de manière désobligeante et a également contesté les détails de leurs réunions.





Dans un autre rapport, le New York Times a affirmé qu’à plusieurs reprises, Gates avait poursuivi des femmes qui travaillaient chez Microsoft et sa fondation philanthropique. Le comportement reflétait sa réputation de «Conduite douteuse dans les milieux de travail», dit le journal.

Gates et son ex-femme ont annoncé la fin de leur mariage de 27 ans plus tôt ce mois-ci. Le Daily Beast a rapporté que l’amitié de Gates avec Epstein avait « hanté » elle et a conduit à des tensions entre le couple. Elle n’a pas commenté publiquement la question. Cependant, le couple aurait déclaré dans leurs papiers de divorce que le mariage était « Irrémédiablement brisé. »

