Bill Gates a déclaré qu’il préférait financer des vaccins pour “sauver des vies” plutôt que d’aller sur Mars

Bill Gates a déclaré à la BBC qu’il ne pense pas que voyager sur Mars soit une bonne utilisation de l’argent.

“Vous pouvez acheter des vaccins contre la rougeole et sauver des vies pour 1 000 dollars par vie sauvée”, a expliqué Gates.

Il a également déclaré qu’il pensait qu’Elon Musk avait eu un impact positif grâce à Tesla, même si ce n’était pas philanthropique.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré qu’il préférait payer pour des vaccins vitaux plutôt que de dépenser de l’argent pour aller sur Mars, commentant en quoi ses priorités diffèrent de celles de l’un des autres hommes les plus riches de la Terre.

Gates a fait ces commentaires dans une interview avec le Bbc publié jeudi dans lequel le journaliste Amol Rajan a demandé au milliardaire s’il encouragerait Elon Musk, fondateur de Tesla pour rejoindre le “club des mégaphilanthropes”, faisant référence à Gates, Warren Buffett et Jeff Bezos.

“Ouais, je pense qu’un jour il sera un grand philanthrope”, a déclaré Gates à propos de Musk. “De toute évidence, des choses comme Tesla ont un impact positif même sans être une forme de philanthropie. Mais en fin de compte, je ne pense pas – à part aller sur Mars quelques fois, ce qui pourrait coûter un peu – je ne pense pas. Je ne pense pas qu’il veuille le dépenser pour lui-même.”

Gates a ajouté qu’il pense finalement Musc deviendra un philanthrope “en utilisant son ingéniosité”.

Après une question de suivi de Rajan, Gates a également déclaré qu’à son avis, aller sur Mars n’était pas une bonne utilisation de l’argent.

“C’est en fait assez cher d’aller sur Mars”, a-t-il déclaré à la BBC. “Vous pouvez acheter des vaccins contre la rougeole et sauver des vies pour 1 000 $ (environ 17 000 rands par vie sauvée, et donc cela vous motive, comme dans : ‘N’allez pas sur Mars.'”

La Fondation Bill & Melinda Gates, l’organisation à but non lucratif fondée par Gates et son ex-femme Melinda French-Gates, a investi des milliards de dollars dans la recherche, le développement et la livraison de vaccins aux pays les plus pauvres du monde. La fondation dit qu’elle a dépensé des milliards pour éradiquer la poliomyélite dans le monde entier, notamment en élargissant l’accès aux vaccins.

Gates, avec French-Gates et Buffett, a également fondé le Faire un donpar lequel certaines des personnes les plus riches du monde ont promis de donner la majeure partie de leur richesse.

Musk, qui est souvent classé comme la personne la plus riche du monde, a également signé l’engagement en 2012. L’année dernière, Musk a fait un don caritatif de 5,7 milliards de dollars en actions Tesla à la Fondation Musk, qu’il a lancée avec son frère, Kimball Musk, en 2002. La fondation a distribué environ 160 millions de dollars en 2022, selon Bloomberg.

Musk a déjà m’a dit il est difficile de trouver « des moyens de donner de l’argent qui font vraiment une différence ». En 2021, un Voix rapport a conclu que Musk avait fait don de 0,05% de sa richesse à des œuvres caritatives.

Gates et Musk sont publiquement en désaccord dans le passé, y compris sur Covid-19, comment faire face au changement climatique et les voyages dans l’espace.

Musk et la Fondation Bill & Melinda Gates n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.