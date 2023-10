Bill Ford appelle le syndicat à conclure un accord

Jeff Kowalsky | Ford Motor Co. | Document à distribuer | via Reuters

DEARBORN, Michigan – Moteur Ford Le président exécutif Bill Ford a averti lundi qu’une grève en cours du syndicat United Auto Workers menaçait les moyens de subsistance futurs de l’entreprise ainsi que de l’industrie automobile américaine.

Ford, qui participe aux négociations de l’UAW depuis 1982, a plaidé auprès des membres et des dirigeants syndicaux pour qu’ils travaillent avec l’entreprise, plutôt que contre elle, afin de parvenir à un accord de principe pour « mettre fin à ce cycle de négociations acrimonieuses ».

De tels commentaires de la part de l’arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise, Henry Ford, ne sont pas habituels lors des négociations contractuelles avec l’UAW.

« Nous sommes à la croisée des chemins », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse dans l’immense complexe Rouge de l’entreprise, dans la région métropolitaine de Détroit. « Choisir la bonne voie ne concerne pas seulement l’avenir de Ford et notre capacité à être compétitif. Il s’agit également de l’avenir de l’industrie automobile américaine. »

Ford, avant de prendre la parole sur scène, a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait « élever » la conversation sur les négociations contractuelles. Ford a déclaré qu’il ne voulait pas être personnel dans ses remarques car « cela n’a pas d’importance » à ce stade.

« Les dirigeants de l’UAW nous ont qualifiés d’ennemis dans ces négociations. Mais je ne considérerai jamais nos employés comme des ennemis. Cela ne devrait pas être une confrontation entre Ford et l’UAW », a déclaré Ford. « Cela devrait être Ford et l’UAW contre Toyota et Honda, Tesla et toutes les entreprises chinoises qui veulent entrer chez nous. »