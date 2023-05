Bill et Melinda Gates se réunissent alors que leur fille Jennifer obtient une maîtrise – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Amanda Schwab/Starpix/Shutterstock

Facture et Melinda Gates rejoint leur fille Jenifer alors qu’elle marchait pour obtenir son diplôme de l’Université de Columbia le mercredi 17 mai. Les ex ont souri en posant pour une photo avec leur aîné, 27 ans, après avoir terminé son programme de maîtrise en santé publique. Bill, 67 ans, et Melinda, 58 ans, avaient tous deux l’air si fiers de leur fille alors qu’elle célébrait sa réussite scolaire deux ans après leur divorce.

Jennifer se tenait entre sa mère et son père, vêtue de sa robe de graduation bleu clair et de sa casquette. Melinda a porté une robe rose avec une veste assortie à bordure orange. Bill portait un costume bleu foncé et une chemise boutonnée blanche. le mari de Jenifer Nayel Nassar se tenait à côté de Bill, et il portait également un blazer bleu marine, alors qu’il posait avec sa femme et sa belle-famille.

Dans sa légende Instagram, Jennifer a célébré son diplôme et a noté qu’elle avait encore du travail à terminer dans le cadre de son programme. «Merci @columbiapublic health pour cette incroyable opportunité éducative et le village autour de moi qui a rendu cela possible. Reconnaissante », a-t-elle écrit avec des mains de prière et des émojis étoilés. « Transparence – les étudiants accélérés obtiennent officiellement nos diplômes conférés en octobre lorsque les livrables du stage sont dus, mais tous les cours sont terminés et nous participons à la cérémonie et célébrons maintenant. »

Nayel a également profité de son histoire Instagram pour féliciter sa femme d’avoir terminé le programme. Il a partagé la photo de Jennifer avec ses parents et a écrit: « Tellement fier. » Jennifer et la star équestre sont mariées depuis octobre 2021 et elles ont également accueilli leur premier enfant, une fille, en mars. Le bébé est également le premier petit-enfant de Bill et Melinda.

Bill et Melinda ont annoncé qu’ils divorçaient après 27 ans de mariage en mai 2021. Le couple, qui continue de diriger ensemble la Fondation Bill & Melinda Gates, a annoncé leur séparation dans un communiqué. « Nous continuons de croire en cette mission et nous poursuivrons notre travail ensemble au [Gates] fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie », ont-ils déclaré. Leur divorce a été finalisé en août de la même année.

