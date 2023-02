PHILANTHROPISTES Bill et Melinda Gates ont annoncé le 3 mai 2021 qu’ils divorçaient après trois décennies de mariage.

Le couple puissant vaut plus de 130 milliards de dollars combinés.

Bill et Melinda Gates divorcent après près de trois décennies ensemble Crédit : Getty

Bill et Melinda Gates ont-ils des enfants ?

Bill et Melinda Gates sont parents de trois enfants : Phoebe, Rory et Jennifer Gates.

Jennifer, 25 ans, serait équestre et étudiante en médecine en deuxième année.

Elle s’est rendue sur Instagram en avril 2020 pour parler de ses progrès scolaires, en écrivant: «Première année d’école de médecine.

“Bien que les deux derniers mois aient été un peu différents de ce à quoi je m’attendais, je suis tellement reconnaissant d’avoir rencontré un groupe de collègues aussi incroyable et d’avoir appris de médecins et de professeurs incroyables cette année universitaire.

Jennifer Gates est la fille aînée de Bill et Melinda Crédit : Instagram

Ajout : “J’attends déjà avec impatience l’année 2 !”

Le vendredi 15 octobre, elle a épousé Nayel Nassar, une sauteuse d’obstacles, lors d’une petite cérémonie de mariage musulman qui s’est déroulée dans sa ferme équestre du comté de Westchester, dans l’État de New York. Le lendemain, un événement plus important et étoilé a eu lieu au même endroit, la mariée portant une robe de mariée Vera Wang alors qu’elle marchait dans l’allée avec ses deux parents. Coldplay et le chanteur Harry Hudson se sont produits pour les invités.

Nassar a proposé en janvier 2020, Jennifer annonçant la nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

“Nayel Nassar, tu es unique en son genre”, a-t-elle écrit sur Instagram.

“Il m’a complètement bouleversé le week-end dernier, me surprenant dans l’endroit le plus significatif pour l’une de nos nombreuses passions communes.

“J’ai hâte de passer le reste de notre vie à apprendre, grandir, rire et aimer ensemble. Oui un million de fois. AHHH!!!”

Ses frères et sœurs, Rory et Phoebe, se tiennent à l’écart du public et on ne sait pas grand-chose de leur vie personnelle.

Bill et Melinda Gates sont parents de trois enfants : Phoebe, Rory et Jennifer Gates Crédit : Instagram/Melinda Gates

Qu’ont dit Bill et Melinda Gates à propos de leur séparation ?

Bill et Melinda ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux concernant leur divorce, disant : “Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage.

« Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive.

«Nous continuons à partager une croyance en cette mission et continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie.

Les Gates ont demandé au public la «vie privée» alors qu’ils naviguaient dans leur séparation Crédit : Getty

Ajoutant: “Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.”

En 2019, Bill a déclaré qu’il avait répertorié les avantages et les inconvénients du mariage sur un tableau blanc dans la série en trois épisodes de Netflix, “Inside Bill’s Brain”.

Après un an de fréquentation après leur 1987, Melinda a décrit comment ils avaient atteint un carrefour dans leur relation et Bill devait prendre une décision.

“Son tableau blanc avait les avantages et les inconvénients de se marier”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Bill a décrit sa femme comme une « partenaire véritablement égale », notant : « Elle me ressemble beaucoup en ce sens qu’elle est optimiste et qu’elle s’intéresse à la science. Elle est meilleure avec les gens que moi.

“Elle est un peu moins inconditionnelle sur la connaissance, vous savez, de l’immunologie que moi”, a-t-il ajouté.

Bill Gates envisage-t-il de laisser une partie de sa fortune à sa famille ?

Bill a été plus franc dans le passé sur la façon dont il prévoit de laisser à ses enfants des parts légèrement plus petites de sa fortune, contrairement à ce qu’il vaut.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il ne laisserait à Jennifer, Rory et Phoebe que 10 millions de dollars chacun lors d’une session Reddit AMA en 2013, Gates a expliqué que c’était à leur avantage.

“Je pense vraiment que laisser aux enfants d’énormes sommes d’argent n’est pas une faveur pour eux”, a-t-il déclaré.

“Warren Buffett faisait partie d’un article dans Fortune qui parlait de cela en 1986 avant que je ne le rencontre et cela m’a fait réfléchir et décider qu’il avait raison.”

Les Gates sont considérés comme l’un des couples les plus riches du monde.

On pense que Melinda pourrait recevoir un règlement de plusieurs milliards de dollars suite à leur divorce finalisé.