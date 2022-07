Bill et Melinda Gates complètent la fondation avec le don le plus important jamais réalisé – RT World News

Les milliardaires ont annoncé un don de 20 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, les pandémies, les inégalités entre les sexes et d’autres causes à la mode

Le milliardaire de Microsoft Bill Gates et son ex-femme Melinda French Gates ont fait don de 20 milliards de dollars à leur Fondation Bill et Melinda Gates, leur plus gros don jamais réalisé, ont-ils annoncé mercredi. Ce don massif porte la dotation totale de la fondation à 70 milliards de dollars.

“Les grandes crises de notre temps nous obligent tous à faire plus“, a déclaré Bill Gates, partageant son espoir que le gigantesque tas d’argent pourrait”atténuer certaines des souffrances auxquelles les gens sont confrontés en ce moment et aider à réaliser la vision de la fondation de donner à chaque personne la chance de vivre une vie saine et productive.”

Alors que Gates est une présence médiatique omniprésente depuis le début de la pandémie de Covid-19, versant très publiquement d’énormes sommes d’argent dans le développement de vaccins, il s’est dit préoccupé par le fait que les prochaines années pourraient inverser toutes les réalisations récentes de la fondation. Le milliardaire a déploré que la pandémie, la flambée de l’inflation dans les économies mondiales, le conflit en Ukraine et le changement climatique se soient figés dans un ensemble de circonstances particulièrement gênantes qui doivent être traitées avec une aide humanitaire musclée.















“L’économie mondiale entre dans un cycle de faible croissance, avec des taux d’intérêt en hausse et une inflation élevée“, a écrit Gates dans un communiqué de presse claironnant le don du couple. En train d’appeler pour “tous les secteurs de la société – gouvernement, secteur privé et secteur à but non lucratif, y compris la philanthropie – à s’engager sur ces questions», a-t-il observé que les gouvernements à court d’argent qui se remettent encore des blessures économiques auto-imposées de Covid-19 pourraient ne pas être en mesure de se permettre des projets humanitaires dont ils ont cruellement besoin. La Fondation Gates, a-t-il expliqué, aiderait à combler le vide.

Appelant la pandémie de Covid-19 »l’un des plus grands revers de l’histoire« et le conflit ukrainien »une tragédie gigantesque pour le monde entier, » Gates a averti que les deux événements pourraient plonger toute l’humanité dans un abîme économique pendant une période prolongée. La Fondation Gates nouvellement enrichie, a-t-il laissé entendre, viendrait à la rescousse du monde, s’attaquant aux problèmes épineux du changement climatique, de la sécurité alimentaire, de la mortalité infantile, de l’égalité des sexes et de la prévention des pandémies, avec des dépenses caritatives annuelles qui devraient dépasser 9 milliards de dollars d’ici 2026.

Le style de don des Gates a été critiqué par les détracteurs, qui soulignent le fait que Bill Gates a gagné plus d’argent en tant que philanthrope qu’il n’en a jamais fait en tant que magnat du logiciel. Une enquête de 2020 a également révélé que la fondation Gates avait gagné près de 250 millions de dollars en déductions fiscales “charitable» des subventions aux sociétés dont elle détenait des actions. Cependant, ce conflit d’intérêts apparent est passé largement sous silence par l’establishment médiatique occidental, où bon nombre des plus grands organes de presse reçoivent également un généreux financement de la Fondation Gates.