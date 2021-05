Bill et Melinda Gates annoncent le divorce et les Indiens Google «  Microsoft Share Price  »

C’est comme une autre rupture de Brangelina si vous demandez à Internet. Bill Gates et Melinda Gates ont annoncé lundi que le couple était en train de divorcer. Le cofondateur de Microsoft et son épouse Melinda ont déclaré qu’ils continueraient à travailler ensemble à la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande fondation caritative privée au monde. L’annonce intervient dans des tweets identiques, où ils ont déclaré avoir pris la décision de mettre fin à leur mariage de 27 ans. Dans une pétition conjointe pour la dissolution du mariage déposée devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle, le couple a déclaré: «Le mariage est irrémédiablement rompu.» Bill Gates était autrefois la personne la plus riche du monde et sa fortune est estimée à bien plus de 100 milliards de dollars. couple finit par régler leur succession et tout impact sur la fondation sera surveillé de près, en particulier après qu’un autre couple milliardaire de haut niveau de la région de Seattle a récemment mis fin à leur mariage.

Selon Reuters, la demande de divorce, qui indique que le couple n’a pas d’enfants mineurs, intervient après que le plus jeune de leurs trois enfants aurait récemment eu 18 ans. Les époux ont demandé au tribunal d’approuver leur accord sur le partage des biens mais n’ont pas divulgué de détails .

«Nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie. Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie », ont-ils annoncé sur Twitter.

Cela n’a pas empêché le grand public de chercher – et pour googler l’évidence – combien chaque personne enlève-t-elle? L’une des principales requêtes sur Google Inde au cours du dernier jour, qui a atteint un pic au moment de l’annonce (IST), était la question «cours de l’action Microsoft».

Les Gates se sont mariés en 1994 à Hawaï. Ils se sont rencontrés après qu’elle a commencé à travailler chez Microsoft en tant que chef de produit en 1987.

Dans ses mémoires de 2019, The Moment of Lift, Melinda Gates a écrit sur son enfance, sa vie et ses luttes privées en tant qu’épouse d’une icône publique et mère au foyer avec trois enfants. Elle a gagné le cœur de Bill Gates après s’être rencontrée lors d’un dîner de travail, partageant un amour mutuel des énigmes et le battant à un jeu de mathématiques.

La vaste Fondation Bill et Melinda Gates, basée à Seattle, est la fondation privée la plus influente au monde, avec une dotation de près de 50 milliards de dollars. Il s’est concentré sur la santé mondiale et le développement et les questions d’éducation aux États-Unis depuis son intégration en 2000.

De 1994 à 2018, Gates et sa femme, âgée de 56 ans, ont offert des cadeaux de plus de 36 milliards de dollars à la fondation basée à Seattle, selon le site Web.

L’année dernière, l’investisseur Warren Buffett a déclaré avoir fait don de plus de 2 milliards de dollars d’actions de son Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) à la Fondation Gates dans le cadre de plans précédemment annoncés pour donner toute sa fortune avant sa mort.

La Fondation Gates s’est concentrée sur la santé publique, l’éducation et le climat. Ses initiatives comprennent le soutien au développement de vaccins contre les coronavirus, des tests de diagnostic et des traitements médicaux ainsi que le soutien à la radio publique et à la fabrication de toilettes à énergie solaire.

La scission intervient deux ans après qu’un autre milliardaire et philanthrope américain de premier plan, le fondateur d’Amazon.com Inc (AMZN.O), Jeff Bezos, a déclaré que lui et son épouse d’alors, MacKenzie, avaient divorcé.

