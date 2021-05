Bill et Melinda Gates annoncent le divorce après 27 ans de mariage

Bill Gates, qui a cofondé Microsoft, et son épouse Melinda, divorcent après 27 ans de mariage.

Le couple, qui copréside la Fondation Bill & Melinda Gates, une organisation caritative mondiale pour la santé et le développement, a annoncé sa scission sur Twitter, affirmant qu’il continuerait à travailler ensemble à la fondation.

« Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », ont-ils déclaré dans un communiqué commun publié par chacun sur leur fil Twitter. << Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre dans le monde entier pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et poursuivrons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie. Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie. "

Le couple s’est rencontré en 1987 après que Melinda est devenue chef de produit chez Microsoft et s’est assise côte à côte lors d’un dîner d’affaires à New York.

Dans un documentaire Netflix de 2019 intitulé «Inside Bill’s Brain», Melinda a ri du souvenir d’avoir trouvé un tableau blanc dans la chambre de Bill qui répertoriait «les avantages et les inconvénients de se marier», a rapporté CNBC.

Melinda Gates a passé une décennie à développer des produits multimédias chez Microsoft avant de partir se concentrer sur leur famille et leur philanthropie, selon le site de la Fondation Gates. Le couple a trois enfants: Jenn, Rory et Phoebe.

En 2015, Melinda Gates a lancé Pivotal Ventures, un investissement et un incubateur pour aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les familles. Son livre, «The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World», a été publié en 2019.

Dans un éditorial de USA TODAY en 2019, elle dénonçait l’écart entre les sexes encore présent. « Sur la base des données de son indice mondial d’écart entre les sexes très respecté, le WEF estime qu’il faudra encore 208 ans aux États-Unis pour parvenir à l’égalité des sexes. Vous avez bien lu. Au rythme actuel du changement, l’égalité des sexes n’arrivera pas aux États-Unis jusqu’en 2227. «

La Fondation Gates, fondée en 1994, compte plus de 1 600 employés et a versé des subventions de plus de 54,8 milliards de dollars, selon le site Web de la fondation.

L’année dernière, Bill Gates, anciennement la personne la plus riche du monde, a déclaré qu’il quittait le conseil d’administration de Microsoft pour se concentrer sur la philanthropie.

Gates a été PDG de Microsoft jusqu’en 2000 et depuis lors, il a progressivement réduit son implication dans l’entreprise qu’il avait créée avec Paul Allen en 1975. Il a quitté ses fonctions quotidiennes chez Microsoft en 2008 et a été président du conseil jusqu’en 2014. .

Gates, 65 ans, est n ° 4 sur la liste des milliardaires Forbes. avec 124 milliards de dollars, derrière Jeff Bezos (177 milliards de dollars), Elon Musk (157 milliards de dollars), Bernard Arnault & Family (150 milliards de dollars) … et devant Mark Zuckerberg (97 milliards de dollars).

