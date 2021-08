Bill et Melinda French Gates sont officiellement divorcés

Le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et Melinda French Gates ont divorcé après 27 ans de mariage. Un dossier déposé lundi auprès de la Cour supérieure du comté de King à Washington a officialisé cette décision, trois mois après que le couple a annoncé son intention de se séparer.

Bill Gates et Melinda French Gates faisaient partie des couples les plus en vue du monde des affaires, ayant déjà travaillé ensemble. Ils ont voyagé ensemble et ont participé à des interviews conjointes avec les médias. Melinda French Gates avait été mal à l’aise avec les liens de son mari avec l’investisseur milliardaire Jeffrey Epstein, et après que les médias aient publié des détails sur le lien entre les deux hommes, elle a engagé des avocats spécialisés en divorce, le New York Times signalé en mai.

Le dossier de lundi indique qu’aucun des conjoints n’a demandé de changement de nom, mais cela ne donne pas un aperçu de tout ce qui va changer. Un contrat de séparation n’a pas été déposé auprès du tribunal.

Bien que les deux aient convenu de continuer à travailler ensemble sur la philanthropie, il est possible que la collaboration se termine également avec le mariage. Le mois dernier, la Fondation Bill & Melinda Gates, dont les deux sont coprésidents et administrateurs, a déclaré que Melinda French Gates démissionnerait si, après deux ans, l’un des deux concluait qu’il ne pouvait pas travailler ensemble.

Bill Gates a lancé Microsoft avec Paul Allen en 1975 et Gates a été PDG, et Melinda French Gates a travaillé chez Microsoft de 1987 à 1996. Les deux se sont rencontrés en 1987 et se sont mariés en 1994, et leur fondation a été lancée en 2000.

En 2019, Microsoft a reçu un rapport selon lequel Bill Gates avait tenté d’établir une relation intime avec un employé en 2000, et un comité du conseil d’administration a mené une enquête avec l’aide d’un cabinet d’avocats, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC plus tôt. Gates a quitté le conseil d’administration de Microsoft au début de 2020, mais un porte-parole de Bill Gates a déclaré au New York Times que sa décision de se retirer n’était pas liée à l’affaire.

Aujourd’hui, Bill Gates est la quatrième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 152 milliards de dollars, selon Bloomberg. Depuis que les Gates ont déclaré qu’ils allaient se séparer, les documents montrent que la société holding de Bill Gates, Cascade Investment, a transféré les actions d’Autonation et de Deere à Melinda French Gates.

Melinda French Gates a récemment été active dans la philanthropie liée à égalité des sexes, aux côtés de MacKenzie Scott, l’ancienne épouse du fondateur d’Amazon Jeff Bezos.

