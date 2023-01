Bill et Frank meurent ensemble dans l’épisode 3 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Au début de Le dernier d’entre nous épisode 3, Ellie et Joel se sont rendus à 10 miles à l’ouest de Boston. Ellie n’a jamais été dans les bois avant. Ellie prend un moment pour s’adresser à l’éléphant dans la pièce : la mort de Tess. “Ne me blâmez pas pour quelque chose qui n’est pas de ma faute”, dit Ellie. Joel et Tess ont choisi d’assumer cette mission.

Ellie et Joel ont une randonnée de 5 heures devant eux. Ellie essaie de bavarder et interroge Joel sur la cicatrice sur son visage. Joël évite de répondre. Ils tombent sur un magasin abandonné et cherchent des fournitures fraîches. Ellie trouve une porte cachée dans un sous-sol. Elle repère des Tampax et entend un infecté isolé coincé sous des blocs de béton. Ellie s’approche de lui et sort son couteau. Elle lui coupe le visage puis le poignarde à la tête.

Après avoir quitté le magasin, Ellie se demande comment la pandémie s’est produite. La meilleure supposition de Joel est que le cordyceps a muté et est entré dans l’approvisionnement alimentaire. Il lui explique comment cela a évolué si rapidement. Ils découvrent un tas d’ossements. Joel révèle qu’une semaine après l’épidémie, des soldats ont traversé le pays et évacué de petites villes. On a dit aux gens qu’ils allaient dans une QZ – s’il y avait de la place. S’il n’y en avait pas, ils étaient tués. Ces gens n’étaient pas malades. « Les personnes décédées ne peuvent pas être infectées », dit Joel.

L’épisode remonte à 2003 lorsque les évacuations ont commencé. Bill, interprété par Nick Offerman, regarde tout se dérouler sur ses caméras de sécurité. Il parvient à éviter d’avoir à être évacué après s’être caché dans son bunker secret. Quand il sort, tout le monde est parti. Il fait ses courses à Home Deport et s’approvisionne en essence et autres fournitures.

Quatre ans plus tard, Bill a créé une forteresse autour de sa maison. Un jour, il entend un homme tomber dans l’un des trous qu’il a creusés autour de sa maison. Il s’appelle Frank, joué par Murray Bartlett. Il vient d’une QZ de Baltimore et essaie de se rendre à Boston. Bill le teste pour l’infection et les résultats de Frank sont négatifs. Frank a désespérément besoin de nourriture.

Bill laisse Frank faire le ménage et dîner avec lui. Quand Frank voit le piano dans le salon, il ne peut s’empêcher de jouer. Bill lui dit de se lever et lui montre comment c’est bien fait. Il chante et joue de Linda Ronstadt “Tres longtemps.”

Frank demande: “Qui est la fille sur laquelle tu chantes?” Bill répond: “Il n’y a pas de fille.” Frank embrasse Bill. Ils se couchent ensemble. Bill n’a jamais été avec un homme avant.

Trois ans plus tard, Frank et Bill sont ensemble. Mais ce n’est pas toujours le soleil et les roses avec eux. Ils ont du mal à faire des compromis. Frank veut contribuer à sa manière. Ils rencontrent Tess et Joel. Joel et Bill ont du temps en tête-à-tête. Joel propose son aide pour le grillage, mais Bill est têtu. Joel prévient Bill que les pillards viendront tôt ou tard.

Trois autres années passent. Bill et Frank se sont créé une vie. “Je n’avais jamais peur avant que tu ne débarques”, admet Bill à Frank. Comme Joel l’a averti, les pillards viennent. Bill a mis en place des renforts, mais il finit par se faire tirer dessus lors d’une fusillade. Bill pense qu’il va mourir et presse Frank d’appeler Joel.

Dix ans plus tard, Bill a survécu à son contact avec la mort. Cependant, Frank est maintenant en fauteuil roulant et souffre de ce qui semble être un cancer. Il sait que la fin est proche. Un jour, il se réveille et dit à Bill que c’est son dernier jour. Bill ne veut pas que ce soit la fin, mais Frank a pris sa décision. Il veut épouser Bill. Après le dîner ensemble, il veut que Bill écrase des pilules et les mette dans son vin. Ils iront se coucher et Frank s’endormira dans les bras de Bill.

Bill ne pense pas pouvoir aider Frank comme ça. “Est-ce que tu m’aimes?” Frank demande à Bill. Il connaît déjà la réponse. “Alors aime-moi comme je le veux”, dit Frank. Ils se marient, Bill prépare un repas incroyable et Bill fait exactement ce que Frank lui demande. Mais il y a un hic. Bill a également pris les pilules écrasées. Il ne veut pas vivre dans un monde sans Frank. Ils se couchent et meurent ensemble.

Joel et Ellie se rendent chez Bill et Frank. Joel sait qu’il se passe quelque chose. La maison est étrangement calme. Ellie trouve une note et une clé de Bill. La note est datée du 29 août 2023. Il dit à Joel de ne pas entrer dans la chambre mais dit de prendre tout ce dont il a besoin.

“Avant, je détestais le monde et j’étais heureux quand tout le monde mourait”, écrit Bill. “Mais j’avais tort parce qu’il y avait une personne qui valait la peine d’être sauvée. C’est ce que j’ai fait. Je l’ai sauvé et je l’ai protégé. C’est pourquoi des hommes comme vous et moi sont ici. Nous avons un travail à faire. Et que Dieu aide tous les enfoirés qui se dressent sur notre chemin.

Bill donne tout à Joel et dit dans sa lettre de protéger Tess. Joel sort et trouve la voiture de Bill. Il dit à Ellie qu’il a un frère dans le Wyoming qui pourrait avoir des problèmes. Il était une luciole et pourrait l’aider à se rendre là où elle doit être. Après s’être nettoyé, Joel a quelques règles pour Ellie si elle va l’accompagner dans le Wyoming : n’évoquez jamais Tess, ne parlez à personne de son état et faites ce qu’il dit quand il le dit. Ils descendent dans le bunker de Bill et trouvent la cachette de Bill.

Quand Joel ne regarde pas, Ellie prend une arme à feu dans l’un des tiroirs de Bill et Frank et ne le dit pas à Joel. Ils partent en camion. C’est la première fois qu’Ellie est dans une voiture. Elle ne sait même pas ce qu’est une ceinture de sécurité. Elle trouve une bande dans le tableau de bord. C’est Linda Ronstadt. Ils partent en écoutant un classique, prêts pour tout ce qui vient ensuite.

