Les magnats de l’immobilier Bill et David S. Mack se seraient arrangés pour que leurs riches amis reçoivent les vaccins COVID-19 dans une maison de retraite de Floride présidée par David.

Certains de ceux qui ont reçu le jab auraient volé vers le bas sur des jets privés de Manhattan après que leur tir a été organisé par les frères millionnaires au Joseph L. Morse Health Center à Palm Beach.

D’autres qui ont reçu le vaccin seraient membres du Palm Beach Country Club exclusif, où il en coûte au moins 100 000 dollars pour adhérer.

Leur prétendue liste exclusive survient alors que d’autres personnes âgées de l’État sont forcées de camper pendant la nuit pour avoir une chance d’obtenir le vaccin qui leur sauve des vies.

Une source a déclaré à Page Six: « David et Bill Mack ont ​​organisé la vaccination de leurs amis du Palm Beach Country Club contre le COVID-19.

« Ils ont apparemment dressé une liste de personnes qui pourraient se faire vacciner, dont on ne peut que supposer qu’elles sont leurs riches amis et clients.

« Apparemment, certaines personnes ont pris l’avion dans des jets privés de New York juste pour le vaccin, si elles avaient la chance d’être sur la liste des frères. »

D’autres ont dit que des amis avaient demandé: «Connaissez-vous Bill Mack? dans les discussions sur le jab.

Les magnats de l’immobilier Bill, à droite, et David S.Mack, à gauche, auraient organisé une liste de leurs riches amis pour qu’ils reçoivent des vaccins dans une maison de retraite en Floride présidée par David

Certains de ceux qui ont reçu le jab seraient membres du Palm Beach Country Club exclusif, sur la photo, où cela coûte au moins 100000 $ pour adhérer.

Tom, 69 ans, et Judy Barrett, 67 ans, font la queue tôt le matin à la bibliothèque régionale de Lakes Park pour recevoir le vaccin COVID-19 à Fort Myers, en Floride, le 30 décembre

DailyMail.com a contacté un porte-parole des frères Mack, le Joseph L. Morse Health Center et le Palm Beach Country Club pour obtenir leurs commentaires.

Le centre de santé Joseph L. Morse dispose de 310 lits et se décrit comme une «vie pour personnes âgées cinq étoiles» combinant une «atmosphère de luxe» et des «soins compatissants».

Ils offrent une gamme de services allant de l’hospice à la réadaptation à court terme.

En Floride, toute personne âgée de plus de 65 ans est éligible à la vaccination.

Lundi, plus de 260 000 Floridiens avaient été vaccinés, la plupart d’entre eux étant des travailleurs de la santé et des premiers intervenants – bien qu’un nombre croissant de personnes âgées de 65 ans et plus, que le gouverneur ait fait d’un élément démographique clé pour les vaccinations.

Les habitants de Cape Coral font la queue pour recevoir un vaccin COVID-19 mercredi dernier matin

Des centaines de personnes font la queue le mardi 29 décembre 2020 au complexe STARS de Fort Myers, en Floride, pour recevoir la première dose d’un vaccin COVID-19

Les personnes âgées et les premiers intervenants font la queue pour recevoir un vaccin COVID-19 à la bibliothèque régionale des lacs le 30 décembre 2020 à Fort Myers, en Floride. Il y avait 800 doses de vaccin disponibles sur le site

Les gens font la queue le soir du Nouvel An pour recevoir une vaccination COVID-19 sur un site pour personnes âgées dans un magasin inoccupé du centre commercial Oviedo en Floride

Les sites Web pour les rendez-vous pour les vaccins dans l’État se sont également effondrés et les installations se sont remplies si vite qu’elles présentent un risque de propagation de l’infection. Les gens font la queue pour la vaccination

Dans le comté de Lee, les personnes âgées ont attendu la semaine dernière à l’extérieur toute la nuit sur des chaises de jardin pour avoir la chance d’obtenir leur première photo. La file d’attente était si longue que le site atteignait sa capacité des heures avant même que les tirs ne soient distribués.

Les sites Web pour les rendez-vous pour les vaccins dans l’État se sont également effondrés et les installations se sont remplies si vite qu’elles présentent un risque de propagation de l’infection.

Les journalistes locaux ont partagé des histoires horribles de personnes âgées qui doivent endurer de longues files d’attente pour tenter d’accéder au vaccin.

Rebecca Jarvis, une correspondante d’ABC News Business, a déclaré sur Twitter que ses parents et d’autres personnes âgées du sud-ouest de la Floride subissaient la « honte » du déploiement d’un vaccin.

« Dans le comté de Lee en Floride, où les vaccins ont commencé comme premier arrivé / premier servi pour les personnes âgées lundi, des centaines de personnes dans les années 70 et 80 ont dormi sur des chaises de jardin, alignées à l’extérieur des sites de vaccination », a-t-elle déclaré dans le fil de deux jours qui a commencé mardi. .

Les frères millionnaires auraient fait voler des amis à bord de jets privés depuis Manhattan pour le jab au Joseph L.Morse Health Center, sur la photo, à Palm Beach

Jarvis a partagé qu’une amie de la famille, une femme dans les 80 ans, a décrit son site de vaccination comme un événement « super répandu » parce que tant de gens étaient entassés ensemble – dont beaucoup ne portaient pas de masque. La femme attendait depuis 4 h 30 ce matin-là tandis que d’autres attendaient pendant la nuit.

« Après des heures d’attente, elle est partie parce qu’elle sentait que son risque de contracter le COVID était plus élevé que les chances de se faire vacciner », a ajouté Jarvis.

Elle a poursuivi: « On dit aux personnes âgées de se présenter aux sites de vaccination du comté de Lee avec des vêtements chauds, des couvertures, de l’eau et leurs médicaments, compte tenu de la durée des temps d’attente.

Un porte-parole de Mack a confirmé qu’ils avaient aidé à administrer le vaccin, ajoutant: « David et Bill Mack ont ​​été invités à aider un établissement de santé à but non lucratif dans l’organisation de sa campagne de vaccination. » Mais le représentant a insisté alors que «certains» de ceux qui ont reçu le vaccin «étaient peut-être des membres du Palm Beach Country Club», ce n’était «pas un effort ciblé pour vacciner les membres du club». David est à gauche, Bill a raison

Un porte-parole de Mack a confirmé qu’ils avaient aidé à administrer le vaccin, ajoutant: « David et Bill Mack ont ​​été invités à aider un établissement de santé à but non lucratif dans l’organisation de sa campagne de vaccination. »

Mais le représentant a insisté pendant que « certains » de ceux qui recevaient le jab ‘étaient peut-être des membres du Palm Beach Country Club »ce n’était« pas un effort ciblé pour vacciner les membres du club ».

Ils ont ajouté: « Tout a été fait conformément à l’ordre du gouverneur DeSantis en ce qui concerne les personnes de 65 ans et plus. »

La page Six note que rien n’indique que le centre de santé Joseph L. Morse n’a pas vacciné les personnes qui y vivaient ou que d’autres ont été refusés en raison de la liste présumée des Macks.

La Floride a l’une des populations les plus anciennes du pays avec 4,4 millions des 21 millions d’habitants de l’État de 65 ans ou plus. Environ 83% de ceux qui sont morts de la maladie en Floride ont plus de 65 ans.

Lundi, le département d’État de la Santé a ajouté plus de 11200 nouveaux cas confirmés de coronavirus à son décompte, portant le total de l’État à près de 1,4 million. Avec plus de 100 nouveaux décès, le bilan des morts de l’État a dépassé les 22 000.