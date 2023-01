Bill Engvall parle de sa retraite, de ses plus grandes peurs et de la façon dont la gifle de Will Smith a changé la comédie pour toujours

Bill Engval dit au revoir au monde de la comédie stand-up.

Engvall a expliqué à Fox News Digital pourquoi il pense que le moment est venu de prendre du recul et comment la mort de son ami et collègue comédien Bob Saget l’a amené à réfléchir à ce qu’il y a d’autre pour lui.

“J’ai eu un de mes amis qui m’a appelé l’autre soir, ‘qu’est-ce que tu prends ta retraite car tu es au sommet de ton jeu?’ Et j’ai dit, ‘c’est quand je veux sortir.’ Je n’ai jamais voulu être cet acte que les gens regardent, “tu aurais dû arrêter l’année dernière””, a déclaré Engvall.

Il a dit que la retraite “est une bonne chose”, car il a déjà “atteint tous les objectifs (qu’il) s’est fixés”, notamment en jouant dans sa propre sitcom et en apparaissant dans d’autres sitcoms populaires. Engvall a déclaré “qu’il ne me reste vraiment plus rien à faire”.

“J’avais l’habitude de dire à ma femme que l’une de mes peurs était de mourir sur la route, et quand nous avons perdu Bob Saget et certains de ces autres gars, j’ai (pensé), plus vous faites ça longtemps, plus il y a de chances que ça va Nous ne pourrons jamais tromper la mort, mais j’ai des petits-enfants maintenant et je veux faire partie de leur vie “, a expliqué Engvall. “Il y a juste plus à faire pour moi. Et écoutez, ça a été un voyage explosif de 42 ans. J’ai adoré chaque instant, et c’est pourquoi je voulais sortir en l’aimant aussi, pas en le haïssant.”

L’une des raisons pour lesquelles Engvall a décidé que le moment était venu de prendre sa retraite était le changement dans la comédie ces dernières années, notamment après l’incident de la cérémonie des Oscars 2022 entre Will Smith et Chris Rock.

“Je ne pense pas qu’il ait la moindre idée de la balle qu’il a mise en mouvement, mais quand Will Smith est monté sur scène et a giflé… Chris Rock, il a déclenché cette boîte que les gens ont l’impression de pouvoir faire n’importe quoi maintenant”, a expliqué Engvall. “Avant, il n’y avait pas cette peur à l’arrière de la tête du genre ‘Est-ce que quelqu’un va sortir de l’obscurité de la scène ou du théâtre ou quelque chose comme ça ?'”

Il a partagé un moment effrayant lorsqu’il était sur scène l’année dernière en racontant une blague sur la fois où il avait offert à son fils un couteau suisse, et quelqu’un est venu et a placé un couteau sur la scène. “J’étais juste sidéré”, a déclaré Engvall à propos de l’incident, le laissant se demander, “à quel moment est-il allé, ‘ce serait drôle’?”

“J’aurais pu le faire expulser du théâtre ou quoi que ce soit, mais je ne l’ai pas fait. J’ai juste dit:” Eh bien, vous savez, vous ne lancez pas de trucs sur scène. C’est comme si vous deviez presque lui parler comme à un petit enfant”, a-t-il déclaré. “Surtout maintenant, vous ne pouvez même pas faire de blagues politiques, ne serait-ce que parce qu’ils sont juste prêts à bondir.”

C’est particulièrement difficile pour les comédiens, a expliqué Engvall, car lorsqu’ils sont sur scène, ils ne peuvent voir que les deux premiers rangs, et tout ce qui se trouve au-delà n’est que ténèbres. Au moment où ils remarquent que quelque chose se présente à eux, ils n’ont peut-être pas assez de temps pour réagir correctement.

“Mon travail consiste à vous faire rire, à vous faire sentir mieux que lorsque vous êtes arrivé là-bas, et si je ne peux pas le faire parce que je suis stressé ou que j’ai peur que quelqu’un fasse quelque chose de fou, alors vous savez, alors il est temps de sortir”, a-t-il expliqué.

“Quand j’ai commencé dans les années 80, vous savez, la comédie était en plein essor. Je veux dire, les gens voulaient aller dans les clubs. Ils riaient et tout. Et puis récemment, il y a eu un changement dans le monde, et je ne Je ne sais pas où cela a commencé”, a-t-il expliqué. “Je dis toujours que la comédie était la soupape de décharge, et maintenant c’est devenu l’instigateur. C’est presque comme si les gens allaient à des émissions en voulant que vous disiez quelque chose qui va les offenser ou leur donner une raison.”

Engvall a déclaré que très bientôt, les comédiens devraient partager leurs blagues avec un comité de révision avant les émissions pour s’assurer qu’il n’y a rien qui puisse offenser les gens, en disant quand cela se produira : “Je suppose qu’il est temps de l’appeler.”

Tout au long de sa carrière, Engvall s’est donné pour priorité de garder son numéro propre, affirmant que même si les gens peuvent apprécier “la comédie énervée” et entendre “une blague sale, ils ne veulent pas en entendre 90 minutes”. Après avoir commencé sa carrière “bien plus sale qu’il ne devait l’être”, il s’est vite rendu compte qu’il aurait besoin de se diversifier pour plaire à tout le monde.

“J’ai toujours essayé d’écrire mon acte d’une manière telle que” ma femme passerait-elle par là pendant 90 minutes “, car, et je pense aussi qu’au bout d’un moment, un membre du public dit:” pouvez-vous faire autre chose “?” dit Engvall. “J’ai regardé des gars comme Bob Newhart et Steve Martin et ces gars-là, ils pensent qu’il n’y a rien de mal à être propre. Et l’autre chose est d’être relatable. Les gens veulent savoir que vous êtes comme eux.”

Newhart et Martin font partie des comédiens qu’Engvall attendait de grandir, aux côtés de George Carlin et Richard Pryor. Cependant, une fois qu’il a commencé dans l’entreprise, il a admiré Jerry Seinfeld, Garry Shandling et Jay Leno, en disant: “J’ai eu la chance et la chance de grandir de façon comique avec eux.”

“Ces gars sont ceux qui m’ont appris à écrire et à jouer, à monter un spectacle. Et donc j’ai vraiment appris des meilleurs et cela m’a été très utile”, a déclaré Engvall. “C’est l’une des choses pour lesquelles j’ai toujours été reconnaissant, c’est qu’en quelque sorte, je ne dirais pas qu’ils m’ont nécessairement pris sous leur aile, mais je pouvais leur parler, et ils me disaient ceci et cela.”

Plus récemment, Engvall a travaillé avec Tim Allen sur sa sitcom, “Last Man Standing”, jouant le révérend Paul, disant qu’il “s’était éclaté à faire ça”. Il a dit que lui et Allen étaient amis depuis “l’époque du club”, ajoutant que “bien que nous soyons deux personnalités complètement différentes, nous semblons nous entendre devant la caméra”.

“Le travail de rêve serait d’obtenir un autre concert comme celui-là où je suis comme cinq épisodes sur dix et je vole et fais mes trucs et je pars. Ce serait génial. J’adorerais ça”, a-t-il expliqué. “J’ai beaucoup appris de Tim, même du côté des acteurs, sur la façon d’être soi-même, sur la construction de son personnage et sur le fait que le révérend Paul était un personnage tellement amusant.”

Bien qu’Engvall se retire de la comédie stand-up, il a déclaré à Fox News Digital qu’il aimerait continuer à faire des apparitions à l’avenir. Pendant le verrouillage du COVID-19, Engvall a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il “ne manquait pas la route” et qu’il “n’avait jamais pensé (qu’il) ferait ça pour le reste de (sa) vie”.

Le dernier spectacle de stand-up d’Engvall a eu lieu le 31 décembre au Eccles Theatre de Salt Lake City, et il a admis qu’il était ému à l’idée que cette partie de sa carrière touche à sa fin. Cependant, même s’il y a des parties du travail qui vont lui manquer, il est heureux de tout mettre derrière lui.

“Il n’y a rien de mieux que lorsque vous êtes sur scène, et que vous et le public êtes sur la même longueur d’onde, et vous ne faites que les marteler et juste les éclats de rire qui en découlent”, a expliqué Engvall. “Cette ruée va me manquer, mais je ne manquerai pas d’être dans un hôtel pendant 23 heures et demie en attendant de monter sur scène. Ça vieillit.”