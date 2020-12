Le maire Bill de Blasio a déclaré que la ville de New York devrait fermer après Noël, comme elle l’a fait en avril pour maîtriser le COVID-19 – juste un jour après que le gouvernement Andrew Cuomo a déclaré cela à moins que les hôpitaux n’atteignent 90% de leur capacité.

Il a fait ces commentaires lors de son point de presse quotidien mardi, alors que des centaines de personnes étaient descendues dans la rue à Times Square pour protester contre la récente interdiction de manger à l’intérieur des restaurants de New York.

On estime qu’environ 250 employés de restaurant ont été impliqués dans la manifestation.

Lorsqu’on lui a demandé quand la ville entrerait en lock-out pour freiner la propagation compte tenu des derniers chiffres, de Blasio a prédit un arrêt des travaux non essentiels après Noël.

«Quelque chose qui ressemble à la pause que nous étions au printemps. Je pense que ce sera massivement ce que nous avons vu alors, il peut y avoir des ajustements. Un travail essentiel seulement », a-t-il déclaré.

Les travailleurs du restaurant se rassemblent pour une manifestation à Times Square après que Cuomo a ordonné à tous les repas à l’intérieur de s’arrêter à New York à partir de lundi

«Si nous mettons cela en œuvre, ma nomination serait juste après Noël.

«Si nous mettons cela en œuvre avec un peu de chance et un travail acharné et avec le vaccin qui commence à nous aider, nous pourrions en sortir dans quelques semaines. C’est un exemple de ce que je pourrais penser pourrait nous aider beaucoup.

De Blasio n’a pas le pouvoir d’appliquer des restrictions en dehors de la fermeture des écoles publiques. Tout arrêt dans la ville devrait être ordonné par l’État.

Le nombre de cas de COVID-19 dans la ville a augmenté de 2813 hier sur la base de la moyenne mobile sur sept jours.

Il y a eu 160 patients hospitalisés hier et le taux d’hospitalisations est désormais de 2,89 pour 100 000, selon les dernières données.

Le taux de positivité à l’échelle de la ville pour le COVID-19 est maintenant de 5,51%.

Le maire a déclaré qu’il avait parlé à Cuomo de la réponse au COVID-19.

« Je ne le dis pas avec autre chose que du chagrin, mais je pense que c’est nécessaire – nous allons avoir besoin d’une certaine forme de fermeture dans les semaines à venir », a déclaré de Blasio.

«Ces chiffres vont dans la mauvaise direction. Nous sommes juste au bord d’une percée avec le vaccin, mais nous sommes également confrontés à une deuxième vague. Nous devons le repousser. Nous devons protéger des vies, nous devons protéger nos hôpitaux.

On estime qu’environ 250 employés de restaurant étaient impliqués dans la manifestation à Midtown Manhattan mardi après-midi.

La manifestation est intervenue après que Cuomo a fermé lundi les restaurants à l’intérieur de la ville pour lutter contre la montée du COVID-19. Les repas à l’intérieur représentent moins de 1,34% de tous les nouveaux cas

Ses commentaires interviennent après que Cuomo a exclu lundi tout arrêt à moins que les hospitalisations n’atteignent 90%.

À l’heure actuelle, les hôpitaux de New York sont pleins à 81%. Au total, il y a quelque 23 000 lits d’hôpitaux dans la ville. Chaque jour, environ 150 à 200 nouveaux patients COVID sont hospitalisés.

Ces hospitalisations ne représentent qu’un dixième du nombre total de patients et ils passent moins de temps à l’hôpital qu’au printemps.

Il est alors difficile de savoir combien de temps il faudra pour que le système devienne submergé, en particulier alors que les hôpitaux ajoutent maintenant plus de lits et de personnel pour éviter un effondrement total comme ce qui a été vu en mars et avril.

Cuomo, qui a fermé lundi les restaurants à l’intérieur de New York, a déclaré qu’une fermeture généralisée était un dernier recours et était ce qu’il « essayait d’éviter ».

Il y a actuellement 5400 personnes à l’hôpital atteintes du COVID-19 dans l’ensemble de l’État, ce qui est moins d’un tiers qu’en avril, lorsque 18000 avaient été hospitalisées pour le virus.

La grande majorité des nouveaux cas – 74% – proviennent de rassemblements privés.

Les repas en salle se sont terminés à New York lundi, même s’ils ne représentent que moins de 1,34% de tous les nouveaux cas.

Cuomo a mis les restrictions en place malgré les objections de ceux qui ont déclaré que cette décision entraînerait la faillite d’innombrables bars et restaurants.

Les cas augmentent actuellement à New York à des niveaux jamais vus depuis mai. Le nombre de cas de COVID-19 dans la ville a augmenté de 2813 hier sur la base de la moyenne mobile sur sept jours