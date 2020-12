Le maire Bill de Blasio a affirmé vendredi qu’une redistribution des richesses était vitale pour aider à mettre fin au racisme structurel qui sévit dans les écoles de la ville de New York.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur le COVID-19, de Blasio a partagé que dès le «tout début», il a essayé de se concentrer sur «l’équité et l’excellence» lorsqu’il travaillait sur l’éducation dans la Big Apple.

Il a décrit le travail qu’il a accompli dans le cadre des efforts visant à «changer profondément la répartition des ressources».

«J’aime dire très franchement que notre mission est de redistribuer la richesse», a déclaré de Blasio. «Beaucoup de gens se hérissent à cette phrase et c’est en fait la phrase que nous devons utiliser.

Il a poursuivi: Nous faisons ce travail depuis sept ans pour redistribuer plus équitablement les ressources dans tout notre système scolaire.

«Cela signifie Pre-K pour tous, 3-K pour tous, des cours de placement avancés dans tous les lycées, y compris ceux qui n’en ont jamais eu. Cela signifie changer les formules de financement des écoles.

«Il y a tellement de choses que nous avons essayé de faire pour rééquilibrer profondément l’équation. Les écoles communautaires, en se concentrant sur les écoles qui en ont le plus besoin dans les communautés dans lesquelles on n’a pas investi ».

De Blasio a souligné que ses efforts visaient à « combler l’écart de réussite du COVID » pour les étudiants sous-financés, venant principalement de « communautés noires, de communautés latino-américaines et de communautés asiatiques ».

«Il est temps de commencer à utiliser tous les outils à notre disposition pour lutter contre les inégalités et améliorer l’éducation de tous les enfants», a-t-il déclaré.

Ses remarques interviennent quelques semaines à peine après que des familles sans-abri et des avocats ont poursuivi mardi la ville de New York, affirmant une lacune dans le service Internet fiable de 27 refuges pour sans-abri où des milliers d’étudiants avaient du mal à suivre une scolarité à distance pendant la pandémie de coronavirus.

Le procès a été déposé devant la Cour fédérale de Manhattan un mois après que le maire Bill de Blasio a déclaré que le Wi-Fi serait installé dans tous les abris avec des enfants d’âge scolaire.

Une coalition d’enseignants, d’étudiants et de familles manifestent lors d’un rassemblement appelé Journée nationale de la résistance contre la réouverture des écoles dangereuses en août

Le procès a dénoncé son plan comme étant vague et a plutôt exigé une date limite du 4 janvier 2021 pour la connectivité en ligne. Ce sera le premier jour de classe pour les écoles publiques de New York après les vacances d’hiver dans le plus grand district scolaire des États-Unis, avec environ 1,1 million d’élèves.

« Nous venons de déposer un recours collectif contre l’administration de Blasio pour son incapacité à fournir aux étudiants résidant dans les abris de la ville un accès à un service Internet fiable afin qu’ils puissent aller à l’école à distance », a déclaré la Legal Aid Society sur Twitter.

Grant Mainland, un avocat de Milbank LLP, qui s’est joint au procès au nom de la Coalition for the Homeless ainsi que des résidents des refuges individuels et de leurs enfants, a déclaré que les retards dans la ville menaçaient d’annuler l’année scolaire 2020-2021 pour les plus vulnérables de New York. les enfants.

« Le manque d’accès des enfants sans-abri à la salle de classe virtuelle est sur le radar de la ville depuis le début de la pandémie, mais ces enfants ne sont guère mieux lotis qu’ils ne l’étaient en mars », a déclaré Mainland dans un communiqué, faisant référence à la fin de l’hiver, lorsque New York était l’épicentre américain de la pandémie de coronavirus.