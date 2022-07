Bill de Blasio abandonne son offre pour un siège à New York

Bill de Blasio, l’ancien maire de New York, a brusquement mis fin à sa campagne pour le Congrès mardi, affirmant que les électeurs “recherchaient clairement une autre option”.

En mai, M. de Blasio s’est lancé dans la course pour un siège ouvert dans un district couvrant des parties de Manhattan et de Brooklyn, après que les tribunaux de New York ont ​​ordonné des districts du Congrès nouvellement redessinés. Mais il a eu du mal à surmonter le faible nombre d’approbations de ses jours en tant que maire, et les sondages l’ont montré mal dans un champ bondé d’une douzaine d’autres démocrates.

“J’ai écouté très attentivement les gens”, a-t-il déclaré mardi à une vidéo publiée sur Twitter. “Et il est clair pour moi qu’en ce qui concerne ce district du Congrès, les gens recherchent une autre option, et je respecte cela.”