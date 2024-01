Bill créerait des zones de divertissement

Le sénateur Scott Wiener (Démocrate de San Francisco) a introduit des « zones de boissons alcoolisées » sous le nom de « zones de divertissement » où les gens peuvent se promener avec des boissons à emporter.

SACRAMENTO – Sénateur Scott Wiener (Démocrate de San Francisco) annoncé Projet de loi du Sénat 969 (BS 969), qui permet aux villes de créer des « zones de divertissement » dans les espaces publics où les bars et restaurants locaux sont autorisés à servir de l’alcool à l’extérieur. Ces zones donneront aux bars et restaurants ainsi qu’aux commerces environnants un coup de pouce indispensable. En autorisant cette activité dans des espaces ciblés désignés par la communauté locale, le SB 969 activera de manière responsable les rues du centre-ville où l’activité a du mal à rebondir depuis le début de la COVID-19.

« Remettre les gens dans la rue est essentiel à la reprise économique des villes de Californie » » a déclaré le sénateur Wiener. “En créant des zones de divertissement, nous donnons aux gens une raison de retourner dans les zones où la reprise a été lente tout en créant une nouvelle source de revenus vitale pour les bars et les restaurants.”

La pandémie de COVID-19 a dévasté la circulation piétonnière dans les commerces du centre-ville. Les trajectoires de rétablissement des villes californiennes varient considérablement, mais aucune n’a encore atteint les niveaux de fréquentation piétonnière observés en 2019 dans leurs centres-villes. Chercheurs à l’Université de Toronto trouvé que San Jose a récupéré le plus de trafic piétonnier (96 %), tandis que Los Angeles est revenu à 83 %, Redding à 76 % et San Francisco à 67 %. Cette activité réduite menace de bloquer la reprise économique à San Francisco et dans tout l’État.

Les événements en plein air, notamment les foires et les festivals, sont essentiels à la stratégie de relance économique de nombreuses villes. Ces événements apportent une impulsion cruciale au tourisme sur lequel de nombreuses petites entreprises comptent pour devenir rentables. Les bénéfices et l’augmentation des dépenses se répercutent également sur les secteurs non liés au tourisme, contribuant ainsi à relancer l’ensemble de l’économie.

En vertu de la loi actuelle, les entreprises agréées peuvent installer des stands pour vendre des boissons alcoolisées à emporter, mais il est interdit aux restaurants et bars voisins de faire de même. Le SB 969 permettrait aux municipalités de désigner des zones de divertissement temporaires dans lesquelles les bars et restaurants physiques pourraient vendre de l’alcool à emporter sur un pied d’égalité avec les vendeurs agréés du festival.

En vertu du SB 969, les gouvernements locaux peuvent désigner des « zones de divertissement », où les restaurants et les bars peuvent vendre des boissons alcoolisées à consommer dans la zone spécifiée. Des programmes similaires visant à créer des « zones de rafraîchissement en plein air » se sont avérés efficaces pour soutenir les petites entreprises et les quartiers du centre-ville d’autres États, notamment dans le Michigan, l’Ohio et la Virginie. Ce nouvel outil améliorera l’expérience et les opportunités commerciales des clients et des vendeurs lors des événements existants tout en créant l’opportunité d’activations nouvelles et passionnantes qui attireront la clientèle et favoriseront la communauté. Les villes pourront choisir d’adapter les « zones de divertissement » aux besoins individuels de chaque lieu et événement.

SB 969 est parrainé par la ville de San Jose, la ville et le comté de San Francisco et CalNight.

« Cette législation contribuera à revitaliser et à diversifier les centres-villes qui ont besoin de soutien, à stimuler les économies locales et à soutenir les petites entreprises », a déclaré Race de Londres du maire de San Francisco. « À San Francisco, nous mettons en place différentes stratégies pour créer des quartiers plus dynamiques, en particulier dans les zones qui, depuis trop longtemps, se concentrent simplement sur le fait d’être une destination de 9h à 17h. Les zones de divertissement sont exactement le genre d’outil créatif et flexible dont nous avons besoin pour aider. les juridictions locales bâtissent une reprise économique encore plus forte.

“Le centre-ville de San Jose se rétablit plus rapidement que n’importe quelle autre grande ville de Californie, poussé par les gens qui viennent au cœur de notre ville à la recherche d’expériences”, Le maire de San José, Matt Mahan dit. « Une fois mis en œuvre en toute sécurité, le SB969 permettrait aux entreprises locales d’organiser plus facilement des fêtes de quartier, des promenades viticoles et des événements qui nous rassemblent tous pour contribuer à l’avenir dynamique de notre centre-ville. »

« Les centres-villes de tout l’État sont en difficulté, et le SB969 donnera aux localités les outils dont elles ont besoin pour revitaliser leurs quartiers centraux », a déclaré Ben Bleiman de CalNight. « Les zones de divertissement ramèneront les travailleurs au bureau, inciteront de nouvelles entreprises à louer des espaces de bureau et constitueront une bouée de sauvetage cruciale pour les petites entreprises du centre-ville, des restaurants et bars aux fleuristes et salons de coiffure ! »

