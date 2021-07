Bill Cosby répond à Howard University, soutient Phylicia Rashad

Un « terrible tort est en train d’être réparé », a tweeté Phylicia Rashad après la libération controversée de Bill Cosby de la prison de Pennsylvanie mercredi. Ses commentaires ont suscité une réponse de son employeur Howard University et de Cosby lui-même.

L’université a délivré une déclaration Mercredi, affirmant qu’il priorise et soutient les survivants d’agressions sexuelles. L’université a également déclaré que les déclarations personnelles du personnel de Howard ne reflètent pas ses politiques.

En mai, l’Université Howard a embauché Rashad, qui jouait la femme de Cosby dans « The Cosby Show », en tant que doyen du College of Fine Arts récemment rétabli. Le 1er juillet était le premier jour de travail de Rashad. Après le contrecoup, Rashad a écrit qu’elle soutenait les survivants d’agressions sexuelles et ne voulait pas être insensible.

« Les survivants d’agressions sexuelles seront toujours notre première priorité », indique le communiqué de l’université. « Alors que Dean Rashad a reconnu dans son tweet de suivi que les victimes doivent être entendues et crues, son tweet initial manquait de sensibilité envers les survivantes d’agressions sexuelles. »

En réponse, Cosby a exprimé son soutien à Rashad dans une déclaration du 4 juillet à USA TODAY, publiée par son porte-parole Andrew Wyatt, ajoutant que l’Université Howard « doit soutenir la liberté d’expression (Mme Rashad, qui est enseignée ou supposée être enseignée tous les jours à cette faculté de droit renommée, qui réside sur votre campus. »

La déclaration de Cosby a également critiqué les « médias grand public », les qualifiant de « les insurgés, qui ont pris d’assaut le Capitole », faisant référence à l’attaque du 6 janvier. « Ces mêmes insurgés médiatiques tentent de démolir la Constitution de ces États-Unis d’Amérique en ce jour de l’indépendance », peut-on lire.

La déclaration s’est terminée en affirmant que sa condamnation n’avait pas été annulée pour une « technicité ».

« AUCUNE TECHNICALITÉ – C’EST UNE VIOLATION DE SES DROITS ET NOUS, LE PEUPLE, SOUTIENNONS MME PHYLICIA RASHAD. »

À la suite de ses tweets la semaine dernière, la section des commentaires de Rashad a rapidement été remplie d’étudiants, d’anciens élèves et de fans de Howard la qualifiant d’insensible et de irrespectueux envers les survivants d’agressions sexuelles.

« En tant que femme, voir une autre femme soutenir un homme qui a fait autant de mal, c’est décevant. En tant qu’étudiante de Howard, il est inacceptable de voir un doyen soutenir cela », a déclaré Amber Lyon, une junior de l’Université Howard, à USA TODAY.

Environ 60 femmes ont accusé Cosby d’agression sexuelle.

L’ancienne élève de Howard et survivante d’agression sexuelle, Nylah Burton, a déclaré qu’elle trouvait les tweets de Rashad exaspérants mais pas surprenants.

Dans une interview de 2015, Rashad a tristement défendu Cosby contre diverses accusations d’agression.

« Oubliez ces femmes », a-t-elle dit. « Ce que vous voyez, c’est la destruction d’un héritage. Et je pense que c’est orchestré. Je ne sais pas pourquoi ni qui le fait, mais c’est l’héritage. Quelqu’un est déterminé à garder Bill Cosby hors de la télévision, et cela a fonctionné. Tous ses contrats ont été annulés. »

Burton a déclaré que si Rashad maintient sa renommée et son leadership au sein de l’université, les survivants se demandent qui est de leur côté.

« Des dizaines de femmes se sont manifestées contre Cosby et cela n’a pas suffi à Rashad, c’est le message qu’elle a envoyé aux survivants », a déclaré Burton à USA TODAY. « Donc, elle est absolument dangereuse en tant qu’éducatrice et dans sa position de pouvoir. »

Burton a créé une page GoFundMe, intitulée Black Survivors Healing Fund, pour soutenir le processus de guérison des survivants avec des conseils, un loyer et de la nourriture, a-t-elle déclaré. Elle espère que l’accent mis sur l’Université Howard pourra revenir de Rashad aux étudiants survivants dans le besoin et en souffrance.

« Cette expérience, les tweets de Rashad et les projecteurs sur l’université, c’est beaucoup pour moi et pour tant de survivants. Alors, au lieu de discuter de ce que Rashad pensait, parlons des gens qui souffrent », a déclaré Burton.

Phylicia Rashad pourrait-elle perdre son emploi à l’université Howard ?

Certains utilisateurs de médias sociaux ont exhorté et se sont demandé si Rashad pourrait faire face à des conséquences pour ses tweets. Historiquement, plusieurs doyens d’université ont démissionné ou ont été licenciés à la suite de publications controversées ou à caractère raciste sur les réseaux sociaux.

Jamie Riley, ancien vice-président adjoint et doyen des étudiants de l’Université de l’Alabama, a démissionné de son poste après qu’un média d’extrême droite a refait surface des tweets où il a abordé le drapeau américain et l’histoire.

« Le drapeau (emoji du drapeau américain) représente une histoire systémique de racisme pour mon peuple », a écrit Riley dans un tweet de septembre 2017. « La police fait partie de ce système. Est-ce si difficile de voir la corrélation ? »

Virginia Wesleyan University, une école privée d’arts libéraux de Virginia Beach, a annoncé que Paul Ewell, professeur de gestion, de commerce et d’économie, avait démissionné après avoir qualifié les partisans du président élu Joe Biden d' »ignorants, anti-américains et anti-chrétiens » sur les médias.

Le vice-chancelier de l’Université d’État de Caroline du Nord, Mike Mullen, a été contraint de démissionner le mois dernier après avoir qualifié le Parti républicain de parti des « néo-nazis » et du « KKK » sur son compte Twitter.

L’Université Howard n’a pas dit s’il y aurait des répercussions ou des actions contre Rashad.

