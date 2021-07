Bill Cosby rentre de prison après que le tribunal a annulé sa condamnation pour agression sexuelle | Nouvelles des gens

Bill Cosby a été libéré de prison et est rentré chez lui mercredi, moins de deux heures après que le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle, affirmant qu’il n’aurait jamais dû être inculpé après avoir conclu un accord de non-poursuite avec un ancien procureur de district il y a plus de 15 ans. .

La Cour suprême de Pennsylvanie a rendu sa décision partagée après que Cosby ait purgé plus de deux ans d’une peine de trois à 10 ans à la suite de sa condamnation en 2018, suscitant l’indignation des victimes d’agression sexuelle et de leurs avocats.

L’acteur et comédien de 83 ans a été libéré d’une prison d’État de Pennsylvanie juste avant 14h30 (18h30 GMT), a déclaré un porte-parole du service pénitentiaire.

Environ une heure plus tard, il est arrivé dans son majestueux manoir en pierre à Elkins Park, une banlieue de Philadelphie, avant de faire une brève apparition aux côtés de ses avocats devant une ribambelle de caméras en fin d’après-midi.

Un Cosby à l’air frêle a souri et a hoché la tête lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux d’être à la maison, mais n’a pas parlé pendant que les journalistes criaient des questions. Plus tard, Cosby a publié une déclaration sur son compte Twitter, remerciant ses partisans et déclarant : « Je n’ai jamais changé ma position ni mon histoire. J’ai toujours maintenu mon innocence. »

Cosby est surtout connu pour son rôle de mari et père adorable dans la série télévisée comique des années 1980 « The Cosby Show », ce qui lui a valu le surnom de « America’s Dad ».

Mais sa réputation de famille a été brisée après que plus de 50 femmes l’ont accusé d’agressions sexuelles multiples sur près de cinq décennies. Sa condamnation a été considérée comme un tournant dans le mouvement #MeToo qui a suscité une série d’allégations contre des hommes puissants à Hollywood et au-delà.

Cosby a été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé Andrea Constand, un employé de son alma mater Temple University, à son domicile en 2004. Les allégations de Constand étaient les seules contre Cosby qui n’étaient pas trop anciennes pour permettre des accusations criminelles.

La décision du tribunal a expressément interdit aux procureurs de réessayer Cosby.

Dans un communiqué, Constand et ses avocats ont déclaré qu’ils étaient non seulement déçus par la décision, mais qu’ils craignaient qu’elle ne dissuade d’autres victimes de demander justice.

« Une fois de plus, nous sommes reconnaissants envers les femmes qui se sont manifestées pour raconter leur histoire », ont-elles déclaré.

Le procureur du comté de Montgomery, Kevin Steele, qui a inculpé Cosby en 2015, a noté qu’un jury avait déclaré Cosby coupable et que la décision de mercredi n’était pas fondée sur les faits de l’affaire.

« J’espère que cette décision ne freinera pas le signalement des agressions sexuelles par les victimes », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous pensons toujours que personne n’est au-dessus des lois, y compris ceux qui sont riches, célèbres et puissants. »

La réaction a été rapide, de nombreuses femmes impliquées dans le mouvement #MeToo exprimant leur horreur face à cette décision.

« C’est pourquoi les femmes ne se manifestent pas », a écrit sur Twitter l’écrivain E. Jean Carroll, qui a accusé l’ancien président Donald Trump de l’avoir violée dans les années 1990. Trump a nié sa demande.

Mais Phylicia Rashad, la co-vedette de Cosby dans « The Cosby Show », a célébré la décision pour avoir corrigé « une erreur judiciaire ».

« UN SEUL RECOURS »

La majorité du tribunal a conclu qu’un procureur de l’État, Bruce Castor, avait conclu un accord avec les avocats de Cosby en 2005 pour ne pas porter d’accusations criminelles après avoir conclu qu’il ne pouvait pas obtenir une condamnation.

En conséquence, Cosby n’a pas pu éviter de témoigner dans le cadre d’un procès civil que Constand a intenté contre lui, car les accusés ne peuvent refuser de témoigner qu’en cas de poursuites pénales.

Dans une déposition sous serment, Cosby a reconnu avoir donné aux femmes des sédatifs pour faciliter les relations sexuelles, bien qu’il ait maintenu qu’ils étaient consensuels. Il a finalement payé à Constand un règlement de plusieurs millions de dollars.

Son aveu, qu’un juge a descellé plus tard en 2015, a contribué à former la base d’accusations criminelles plus tard dans l’année. Steele, qui venait de battre Castor aux élections du procureur de district en partie en le critiquant pour ne pas avoir poursuivi Cosby, a inculpé Cosby quelques jours avant l’expiration du délai de prescription.

La poursuite de Steele, selon la Cour suprême de Pennsylvanie, revenait essentiellement à revenir sur la promesse antérieure de Castor de ne pas inculper Cosby, violant ainsi ses droits à une procédure régulière.

« Il n’y a qu’un seul recours qui peut complètement ramener Cosby au statu quo ante », a écrit le juge David Wecht pour une majorité de quatre juges. « Il doit être libéré, et toute poursuite future sur ces accusations particulières doit être interdite. »

Un juge dissident a déclaré que Cosby devrait rester en prison, tandis que deux autres ont déclaré que les procureurs devraient être autorisés à le rejuger sans se fonder sur les preuves entachées.

Castor a fait la une des journaux nationaux en février en tant que membre de l’équipe de défense juridique de l’ancien président Donald Trump lors du procès en destitution de Trump au Sénat américain. L’ancien procureur a fait une déclaration liminaire décousue qui a été largement critiquée par les sénateurs, y compris les républicains.

Dans une interview, Castor a déclaré que son accord avec Cosby était le seul moyen de s’assurer qu’il paierait une sorte de pénalité via un procès civil.

« Je sens que j’ai pris la bonne décision en 2005, et je le fais toujours », a-t-il déclaré.

Le premier procès de Cosby s’est terminé par un jury suspendu en 2017, lorsque les jurés n’ont pas pu parvenir à une décision unanime sur sa culpabilité. Mais il a été reconnu coupable lors d’un deuxième procès, après que le juge, Steven O’Neill, a autorisé les procureurs à appeler cinq accusateurs antérieurs – quatre de plus que lors du premier procès.

Armés de ces témoins, les procureurs ont fait valoir que l’agression de Constand par Cosby était une infraction bien préparée qu’il avait perfectionnée au fil des décennies : il s’était lié d’amitié avec des femmes plus jeunes, agissant comme mentor, uniquement pour les agresser sexuellement, souvent à l’aide de drogues.