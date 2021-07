Bill Cosby REFUSE de droguer des femmes ou d’avoir des relations sexuelles non consensuelles

BILL Cosby a nié avoir jamais consommé de la drogue ou avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec des femmes quelques jours après qu’un tribunal a annulé sa condamnation pour agression sexuelle.

Cosby a tiré un série de tweets jeudi, accusant les « grands médias » d’avoir « irresponsable » induit le public en erreur à son sujet.

Cosby a été libéré de prison le 30 juin Crédit : Splash

Cosby a lancé une série de tweets niant les accusations portées contre lui

Le déchaînement de Twitter s’est terminé par une citation de Malcolm X Crédit : Twitter/Bill Cosby

« En réponse à la rhétorique que les médias continuent de pousser, Bill Cosby n’a jamais admis dans son témoignage de déposition, ni nulle part ailleurs, des contacts sexuels non consensuels avec une femme et/ou la drogue de qui que ce soit », lit-on dans les tweets.

« Il n’a jamais admis avoir consommé des boissons, comme les médias voudraient vous le faire croire. Il a fermement maintenu son innocence, avant et après avoir été faussement reconnu coupable d’attentat à la pudeur aggravée.

« Les médias grand public ont induit le public en erreur de manière irresponsable, flagrante et inexcusable avec une couverture hors contexte concernant le témoignage de Bill Cosby.

« Cela servira de rappel grave des conséquences qui accompagnent le fait de mentir au peuple américain pour satisfaire un agenda. »

Le comédien, 83 ans, a été libéré de prison moins de trois ans après le début de sa peine dans une décision choc de la Cour suprême de Pennsylvanie qui signifie qu’il ne peut plus être poursuivi pour le même crime.

Cosby a accusé les médias d’avoir menti à son sujet Crédit : Splash

Le comédien en disgrâce a passé moins de trois ans derrière les barreaux Crédit : Getty – Contributeur

Cosby a terminé sa tempête de tweets avec une citation du militant des droits civiques Malcolm X.

« ‘Les médias sont l’entité la plus puissante sur terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre les coupables innocents, et c’est le pouvoir. Parce qu’ils contrôlent l’esprit des masses.’ – Malcolm X. »

Cosby a été photographié à son domicile de Philadelphie après sa sortie de prison mercredi.

La libération du comédien en disgrâce a suscité une énorme réaction après que le tribunal a statué qu’il y avait eu une « violation de procédure » dans sa condamnation.

La « violation » découle d’un accord avec le procureur de la République Bruce Castor conclu en 2005 selon lequel Cosby ne serait pas poursuivi après avoir témoigné en 2005 lors d’un procès intenté contre lui par l’ancien basketteur Andrea Constand.

À l’époque, il aurait décrit avoir utilisé sa renommée pour pousser les femmes à des actes sexuels – affirmant qu’il était doué pour capter les indices non verbaux signalant le consentement.

Cependant, après que Cosby ait été accusé d’avoir prétendument drogué et agressé Constand en 2004, l’affaire a été réglée pour 3 millions de dollars en 2006.

Selon le Philadelphia Inquirer, la décision interdit tout nouveau procès dans l’affaire.

Après la libération de Cosby, Constand a déclaré à TMZ qu’elle pensait que cette décision pourrait décourager les victimes d’agression sexuelle de demander justice devant les tribunaux à l’avenir.

Constand et son équipe ont ajouté qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’un accord entre Cosby et l’ancien procureur qui lui accorderait l’immunité.