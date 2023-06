Bill Cosby poursuivi par 9 femmes pour agression sexuelle au Nevada – National

Neuf autres femmes accusent Bill Cosby d’agression sexuelle dans un procès qui allègue qu’il a utilisé son «énorme pouvoir, renommée et prestige» pour les victimiser.

Une action en justice déposée mercredi devant un tribunal fédéral du Nevada allègue que les femmes ont été individuellement droguées et agressées entre 1979 et 1992 environ dans des maisons, des vestiaires et des hôtels à Las Vegas, Reno et Lake Tahoe.

Une femme allègue que Cosby, prétendant être son mentor par intérim, l’a attirée de New York au Nevada, où il l’a droguée dans une chambre d’hôtel avec ce qu’il avait prétendu être du cidre pétillant sans alcool, puis l’a violée.

L’ancien de 85 ans Spectacle Cosby star a maintenant été accusée de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel par plus de 60 femmes. Il a nié toutes les allégations de crimes sexuels. Il a été la première célébrité jugée et condamnée à l’ère #MeToo – et a passé près de trois ans dans une prison d’État près de Philadelphie avant qu’un tribunal supérieur n’annule la condamnation et ne le libère en 2021.

L’histoire continue sous la publicité





2:28

Bill Cosby sort de prison après l’annulation de sa condamnation pour agression sexuelle



Plus tôt cette année, un jury de Los Angeles a décerné 500 000 dollars à une femme qui a déclaré que Cosby l’avait agressée sexuellement au Playboy Mansion alors qu’elle avait 16 ans en 1975.

Le procès du Nevada est intervenu quelques semaines seulement après que le gouverneur Joe Lombardo a signé un projet de loi qui supprimait un délai de deux ans pour que les adultes déposent des affaires d’abus sexuels. Des poursuites similaires ont suivi d’autres «lois rétrospectives» dans d’autres États.

L’une des plaignantes, Lise-Lotte Lublin, originaire du Nevada, avait plaidé pour le changement. Elle avait précédemment allégué que Cosby lui avait donné des boissons enrichies et l’avait violée dans un hôtel de Las Vegas en 1989.

L’Associated Press n’identifie pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement.

À la mode maintenant L’entreprise derrière Instant Pot, fondée au Canada, dépose le bilan

Le premier ministre de l’Alberta dénonce la censure des grandes technologies et du gouvernement alors que le compte Facebook est temporairement suspendu

« Pendant des années, je me suis battu pour les survivants d’agressions sexuelles et aujourd’hui, c’est la première fois que je pourrai me battre pour moi-même », a déclaré Lotte-Lublin dans un communiqué cité par le Revue-Journal de Las Vegas. « Avec le nouveau changement de loi, j’ai maintenant la possibilité de poursuivre mon agresseur Bill Cosby en justice. Mon voyage ne fait que commencer, mais je suis reconnaissant de cette opportunité de trouver justice.

L’histoire continue sous la publicité

En Californie, un ancien mannequin de Playboy qui allègue que Cosby l’a droguée et agressée sexuellement, ainsi qu’une autre femme chez lui en 1969, l’a poursuivi le 1er juin en vertu d’une nouvelle loi californienne qui suspend le délai de prescription des plaintes pour abus sexuels.

Le publiciste de Cosby, Andrew Wyatt, a fustigé ces lois dans un communiqué mercredi.

« M. Cosby est un citoyen de ces États-Unis, mais ces juges et législateurs permettent constamment à ces poursuites civiles d’inonder leurs dossiers – sachant que ces femmes ne se battent pas pour les victimes – mais pour leur dépendance à l’attention et à la cupidité des médias », a déclaré Wyatt. .

« A partir de ce jour, nous ne continuerons plus à permettre à ces femmes de présenter divers récits d’une allégation présumée contre M. Cosby sans les examiner au tribunal de l’opinion publique et à l’intérieur de la salle d’audience », a déclaré Wyatt.

Dans le dernier procès, les femmes soutiennent que Cosby « a utilisé son énorme pouvoir, sa renommée et son prestige, et a revendiqué son intérêt à les aider et/ou leur carrière comme prétexte pour les isoler et les agresser sexuellement ».