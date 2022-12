Bill Cosby poursuivi par 5 femmes dans un nouveau procès pour agression sexuelle – National

L’acteur Bill Cosby fait face à de nouvelles accusations d’agressions sexuelles et de voies de fait après que cinq femmes ont déposé une plainte lundi en vertu de la nouvelle loi sur les survivants adultes de New York.

Deux acteurs qui a travaillé sur Le spectacle Cosby — Lili Bernard et Eden Tirl — font partie des plaignants, rapporte ABC News. Les autres femmes répertoriées sont Jewel Gittens, Jennifer Thompson et Cindra Ladd.

Le procès accuse Cosby d’agression, de coups et blessures, d’infliction de détresse émotionnelle et de faux emprisonnement. Le procès nomme également NBC, la société de production de l’émission et où The Cosby Show a été filmé, ainsi que Universal Media et Kaufman Astoria Studios pour leur incapacité apparente à protéger les femmes.





0:52

Bill Cosby dit qu’il ne montrera jamais de remords pour plaire à la commission des libérations conditionnelles



Les cinq plaignants disent que Cosby, 85 ans, en a profité il y a plusieurs décennies parce qu’ils étaient jeunes et vulnérables.

L’histoire continue sous la publicité

Le procès, déposé devant la Cour suprême de Manhattan, a déclaré que quatre des femmes auraient été maltraitées à la fin des années 80 et au début des années 90.

“Chaque demandeur était agressé sexuellement et battu par l’accusé Bill Cosby de la même manière ou d’une manière similaire lorsqu’il a utilisé son pouvoir, sa renommée et son prestige, y compris le pouvoir, la renommée et le prestige qui lui ont été conférés par (les) accusés… pour abuser de son énorme pouvoir d’une manière aussi néfaste et horrible », déclare la poursuite. .

Lire la suite: Lire la suite Un passager tombé d’un bateau de croisière a fait du surplace pendant 20 heures pour survivre

Bernard, qui a joué le rôle de Mme Minifield dans Le spectacle Cosbya déclaré que Cosby l’avait droguée et violée à deux reprises en 1990 et 1991.

À la mode maintenant Au moins un “poste de police secret” chinois basé à Vancouver, selon un groupe de défense des droits civiques

Carey Price s’excuse pour le moment du post pro-gun, dit qu’il était au courant du tir de Polytechnique À la mode maintenant Un aéroport russe visé par des drones au lendemain d’un barrage sur des bases militaires

Shania Twain dit qu’elle a “aplati” ses seins pour éviter les abus sexuels de son beau-père

Tirl, qui a joué un petit rôle en tant que policier dans la série en 1989, allègue que Cosby l’a touchée de manière inappropriée sans son consentement alors qu’elle se trouvait dans une loge.

Deux des autres femmes, Gittens et Ladd, affirment avoir été droguées et violées par Cosby. Thompson allègue que Cosby l’a touchée de manière inappropriée sans son consentement quand elle avait 18 ans.

Lire la suite:

Cosby a nié les allégations par le biais d’une déclaration de ses représentants.

L’histoire continue sous la publicité

“M. Cosby continue de nie avec véhémence toutes les allégations menée contre lui et attend avec impatience de se défendre devant le tribunal.





1:01

L’accusateur de Bill Cosby, Sunni Welles, réagit à la condamnation: “Vous serez toujours impardonnable”

Vidéo précédente



Vidéo suivante





Cosby a fait face à des dizaines d’accusations similaires ces dernières années, avec plus de 50 femmes qui se sont manifestées en 2014 et 2015 pour dire qu’elles avaient été agressées par la star de la télévision désormais en disgrâce.

Son procès de 2018 a marqué le premier grand procès du mouvement #MeToo. Il a été reconnu coupable de l’agression sexuelle d’Andrea Constand à l’époque et a été condamné à trois à 10 ans de prison. Cependant, il a été libéré en 2021 lorsque la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation, affirmant que ses droits à une procédure régulière avaient été violés.

DOSSIER – Ce 30 juin 2021, une photo d’archive montre Bill Cosby faisant des gestes devant son domicile à Elkins Park, en Pennsylvanie, après avoir été libéré de prison.

Matt Rourke / L’Associated Press



Plus tôt cette année, les jurés d’un procès civil ont découvert que Cosby avait abusé sexuellement d’une jeune fille de 16 ans au Playboy Mansion en 1975.

L’histoire continue sous la publicité

Le jury du comté de Los Angeles a rendu le verdict en faveur de Judy Huth, qui a maintenant 64 ans, et lui a accordé 500 000 $.