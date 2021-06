Bill Cosby libéré LIVE – Une star en disgrâce sera LIBÉRÉE ​​de la prison de Pennsylvanie après l’annulation de sa condamnation

QUI SONT LES ENFANTS DE BILL COSBY ?

L’artiste en disgrâce a cinq enfants – Erika, Erinn, Ennis, Ensa et Evin.

Ils sont tous avec sa femme de 56 ans, Camille Cosby.

Erika Cosby, 55 ans, est peintre et ancienne professeure d’art à l’université de New York.

Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses galeries, dont SALTWORKS Contemporary Art, le Arlington Arts Center, la Slate Gallery et Artspace à New Haven.

Erinn, 54 ans, est également artistique et est connue pour sa photographie, tandis qu’Evin, 44 ans, travaille dans la mode et possède une boutique appelée PB & Caviar après avoir étudié au Fashion Institute of Technology de New York.

Evin, la plus jeune des frères et sœurs, a écrit une lettre ouverte pour défendre son père en 2017.

Malheureusement, Ennis est décédé en 1997 et Ensa est décédé en 2018.