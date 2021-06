Bill Cosby libéré, la condamnation dans une affaire d’agression sexuelle annulée

PHILADELPHIE – Le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé mercredi la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby, et Cosby a été libéré d’une prison d’État quelques heures plus tard.

Le renversement de fortune renversant pour Cosby, 83 ans, autrefois aimé comme « le père de l’Amérique », s’est produit après que le tribunal a trouvé qu’un accord avec un ancien procureur l’empêchait d’être inculpé dans cette affaire. Il a également fermé la possibilité d’un troisième procès dans l’affaire, selon les procureurs.

Cosby a été reconnu coupable en 2018 d’avoir drogué et agressé Andrea Constand, employé de l’Université Temple, dans son domaine de la banlieue de Philadelphie en 2004.

Il a été inculpé fin 2015, lorsqu’un procureur armé de preuves nouvellement descellées – la déposition préjudiciable de Cosby à la suite de son procès – l’a arrêté quelques jours avant l’expiration du délai de prescription de 12 ans.

Le porte-parole de Cosby, Andrew Wyatt, n’a pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires.

Gloria Allred, l’avocate des droits des femmes qui représente des dizaines d’accusateurs de Cosby, a déclaré dans une déclaration à USA TODAY que la décision du tribunal « doit être dévastatrice » pour ses accusateurs, mais ce n’était pas une justification de la conduite de Cosby.

« Malgré la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, il s’agissait d’un combat important pour la justice et même si le tribunal a annulé la condamnation pour des raisons techniques, cela n’a pas justifié la conduite de Bill Cosby et ne doit pas être interprété comme une déclaration ou une conclusion selon laquelle il ne s’est pas engagé dans les actes dont il a été accusé », a déclaré sa déclaration.

Kevin Steele, le procureur du comté de Montgomery qui a condamné Cosby, a déclaré dans une déclaration à USA TODAY que Cosby « est désormais libre pour une question de procédure sans rapport avec les faits du crime ». Il a dit qu’en raison de la décision, Cosby ne peut pas être jugé une troisième fois.

« J’espère que cette décision ne freinera pas le signalement des agressions sexuelles par les victimes », a déclaré Steele dans le communiqué. « Les procureurs de mon bureau continueront de suivre les preuves où et à qui elles conduisent. Nous pensons toujours que personne n’est au-dessus des lois, y compris ceux qui sont riches, célèbres et puissants. »

Depuis combien de temps Bill Cosby est-il en prison ?

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie. Il avait juré de servir les 10 ans plutôt que de reconnaître tout remords suite à la rencontre avec Constand.

Pourquoi la Cour suprême de Pennsylvanie a-t-elle annulé la condamnation de Bill Cosby ?

Le juge du procès avait autorisé un seul autre accusateur à témoigner sur des crimes présumés et non inculpés lors du premier procès de Cosby en 2017, lorsque le jury était dans l’impasse. Cependant, il a ensuite autorisé cinq autres accusateurs à témoigner lors du nouveau procès sur leurs expériences avec Cosby dans les années 1980.

Lorsque la Cour suprême de Pennsylvanie a accepté l’appel de Cosby, elle l’a fait en citant seulement deux questions, notamment celle de savoir si le deuxième procès de Cosby était entaché par le témoignage d’accusateurs de « mauvais actes antérieurs ».

Une cour d’appel inférieure avait estimé que la présentation de ces témoins était appropriée pour montrer un schéma caractéristique de drogue et d’agression de femmes. Les avocats de Cosby ont fait valoir qu’un tel témoignage était plus préjudiciable que probant, violant ainsi les règles du procès.

Mais la décision de la Haute Cour s’est concentrée sur la deuxième question – si les décisions d’un procureur précédent empêchaient Cosby d’être poursuivi pénalement.

« Si (Cosby) a raison de dire que le Commonwealth n’a pas été autorisé à le poursuivre, alors la question de savoir si le témoignage d’actes répréhensibles a été violé (règles du procès) deviendra sans objet », indique la décision.

Sur cette question, le tribunal a conclu que le procès de Cosby était inéquitable parce que les procureurs ont utilisé des preuves préjudiciables que Cosby a remis dans l’affaire civile de Constand pour le condamner d’infractions pénales, même si l’ancien procureur de district Bruce Castor lui a dit des années plus tôt, ainsi qu’au public, que ces accusations étaient annulées la table. En effet, conclut l’opinion, Cosby a été contraint de renoncer à son droit de protection contre l’auto-incrimination du cinquième amendement.

« Lorsqu’une décision d’inculpation inconditionnelle est rendue publiquement et dans l’intention d’inciter le défendeur à agir et à s’y fier, et lorsque le défendeur le fait à son détriment (et dans certains cas sur l’avis d’un avocat), refuser au défendeur le bénéfice de cette décision est un affront à l’équité fondamentale, en particulier lorsqu’elle aboutit à des poursuites pénales qui ont été abandonnées pendant plus d’une décennie », conclut la décision.

« Pas un simple changement de garde en cas d’iniquité. … Pour ces raisons, les condamnations et le jugement de Cosby sont annulés et il est acquitté. »

Le cas de Cosby pourrait-il affecter les cas de l’ère #MeToo ?

Cosby a été la première célébrité jugée et condamnée à l’ère #MeToo, donc l’inversion pourrait inciter les procureurs à se méfier d’appeler d’autres accusateurs dans des cas similaires. Cependant, la loi sur les témoignages de mauvais actes antérieurs varie selon les États et la décision ne s’applique qu’en Pennsylvanie.

Randy Zelin, un ancien procureur devenu avocat de la défense qui enseigne à la Cornell Law School, a déclaré que Steele ne pouvait pas réessayer Cosby parce qu’il ne pouvait pas surmonter le « contrat » ​​que le tribunal avait jugé que Cosby avait avec un ancien procureur de district pour ne pas être poursuivi en justice. l’affaire Constand.

« Qu’on le veuille ou non, la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre relève uniquement de la discrétion d’un procureur de district et une fois qu’il a conclu un accord avec un défendeur, cet accord est un contrat comme un autre et lorsque le défendeur s’appuie sur cet accord, c’est un contrat contraignant », a déclaré Zelin à USA TODAY.

Il a prédit que la décision aurait valeur de précédent. « Cela signifie qu’un accord oral est suffisant pour faire respecter une promesse d’un procureur », a déclaré Zelin. « La bonne nouvelle est que les procureurs sont désormais invités à faire attention à ce qu’ils promettent – ​​et à le mettre par écrit. »

Les juges de Pennsylvanie ont exprimé leur inquiétude non seulement au sujet des cas d’agression sexuelle, mais aussi de ce qu’ils considéraient comme la tendance croissante de la magistrature à autoriser des témoignages qui dépassent les limites des attaques contre la personnalité. La loi n’autorise le témoignage que dans des cas limités, notamment pour montrer un schéma criminel si spécifique qu’il sert à identifier l’auteur.

Zelin dit que la décision contenait une « suggestion » selon laquelle l’utilisation excessive de témoins d’actes répréhensibles antérieurs par les procureurs pourrait « faire réfléchir les procureurs ».

« Cela va donner aux femmes (accusateurs) une pause avant de se manifester. C’est un moment décourageant (pour ceux qui ont salué la condamnation de Cosby) mais c’est un moment important pour notre système de justice », a déclaré Zelin. « Il vaut mieux qu’un million de personnes soient libérées qu’une personne soit condamnée à tort. »

A New York, le juge qui a présidé l’année dernière le procès du magnat du cinéma Harvey Weinstein, dont l’affaire avait déclenché l’explosion du mouvement #MeToo en 2017, a laissé témoigner quatre autres accusateurs. Weinstein a été reconnu coupable et condamné à 23 ans de prison. Il fait maintenant face à des accusations distinctes en Californie.

Le renversement de l’affaire Cosby montre que « les tribunaux peuvent être invoqués pour suivre la loi et prendre la bonne décision », a déclaré un communiqué de l’équipe juridique de Weinstein délivré à USA TODAY par son porte-parole, Juda Engelmayer.

« Cette décision réaffirme également notre confiance dans le fait que la division d’appel de New York parviendra à une décision tout aussi correcte dans l’appel de Harvey Weinstein, compte tenu de l’abondance de questions qui appellent à un renversement », indique le communiqué.

celui d’Harvey Weinstein extradition vers Los Angeles pour crimes sexuels approuvée par un juge

Dans le cas de Cosby, l’un de ses avocats d’appel a déclaré que les procureurs avaient présenté de vagues preuves de la conduite non inculpée, y compris les propres souvenirs de Cosby dans sa déposition sur le fait de donner de l’alcool ou des qualudes aux femmes avant les relations sexuelles.

« La présomption d’innocence n’existait tout simplement pas pour lui », a déclaré Jennifer Bonjean, l’avocate, devant le tribunal en décembre.

Précédemment:Bill Cosby a refusé la libération conditionnelle après avoir refusé un programme de traitement pour délinquants sexuels

Cosby a déjà refusé la libération conditionnelle

En mai, Cosby s’est vu refuser la libération conditionnelle après avoir refusé de participer à des programmes pour délinquants sexuels pendant ses près de trois ans dans la prison d’État. Il a longtemps dit qu’il résisterait aux programmes de traitement et refuserait de reconnaître des actes répréhensibles, même si cela signifie purger la peine de 10 ans.

C’est la première année qu’il était admissible à une libération conditionnelle en vertu de la peine de trois à 10 ans prononcée après sa condamnation en 2018.

Les procureurs ont déclaré que Cosby avait utilisé à plusieurs reprises sa célébrité et son personnage de « homme de famille » pour manipuler les jeunes femmes, se présentant comme un mentor avant de les trahir.

Cosby, un acteur noir révolutionnaire qui a grandi dans un logement social à Philadelphie, a fait fortune estimée à 400 millions de dollars au cours de ses 50 ans dans l’industrie du divertissement. Sa comédie propre et sa sagesse maison ont alimenté des émissions de télévision, des livres et des numéros de stand-up populaires.

Il est tombé en disgrâce dans ses dernières années alors qu’il faisait la leçon à la communauté noire sur les valeurs familiales, mais tentait un retour lorsqu’il a été arrêté.

Cosby avait invité Constand dans un domaine qu’il possède en Pennsylvanie la nuit où elle a dit qu’il l’avait droguée et agressée sexuellement.

Constand, un ancien basketteur professionnel qui travaillait dans son alma mater, s’est rendu à la police un an plus tard. Les autres accusateurs connaissaient Cosby à travers l’industrie du divertissement et ne sont pas allés à la police.

L’AP n’identifie généralement pas les victimes d’agression sexuelle sans leur autorisation, ce que Constand a accordé.

Contribution : Maryclaire Dale, The Associated Press