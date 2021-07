Bill Cosby fait toujours face à une poursuite civile pour batterie sexuelle à Los Angeles

Bill Cosby est un homme libre, mais il fait toujours face à une poursuite civile pour batterie sexuelle à Los Angeles, en Californie.

L’attention se tourne maintenant vers l’ennemi juridique le plus persistant de Cosby, l’avocate Gloria Allred et la cliente Judy Huth.

L’avocate des droits des femmes et son client sont les seules poursuites civiles encore en instance contre Cosby.

Maintenant que l’affaire pénale est terminée, Allred et Huth doivent revenir devant le tribunal en août.

Quelle est la prochaine étape du journal juridique de Bill Cosby ?

L’effort pour poursuivre Cosby pour crimes sexuels est fait : la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé ses condamnations de 2018 et l’a libéré de prison mercredi, affirmant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable.

Les futures poursuites en Pennsylvanie ont été fermées par décision du tribunal, et elles sont peu probables ailleurs en raison des délais de prescription.

De nouvelles accusations de crimes présumés sont également peu susceptibles d’émerger étant donné que Cosby, 83 ans, a passé près de trois ans dans une prison d’État.

L’attention se tourne donc maintenant vers les tribunaux civils, ce qui signifie que l’attention se tourne vers l’ennemi juridique le plus persistant de Cosby, l’avocate des droits des femmes Gloria Allred et sa cliente Judy Huth, qui a ce qui semble être la seule poursuite civile connue encore pendante contre Cosby.

Allred représente plus de 30 des cinq douzaines de femmes qui ont publiquement accusé Cosby d’agression sexuelle lors de rencontres remontant au milieu des années 1960. Elle a également représenté certaines des femmes accusatrices qui ont témoigné contre Cosby lors de ses deux procès (le premier en 2017 s’est terminé par un jury suspendu).

Que se passe-t-il maintenant avec la poursuite civile pour batterie sexuelle contre Cosby à Los Angeles ?

Huth, qui a déposé son procès pour batterie sexuelle à Los Angeles en décembre 2014, accuse Cosby de l’avoir agressée sexuellement au Playboy Mansion de Los Angeles en 1974 alors qu’elle avait 15 ans. Mais son procès est en suspens depuis la fin de 2016 après que Cosby ait été criminellement inculpé en Pennsylvanie.

Allred a déclaré à USA TODAY que Huth était une « victime d’abus sexuels sur des enfants » par Cosby. Maintenant que l’affaire pénale est terminée, elle et son client doivent revenir devant le tribunal pour une conférence de mise en état le 13 août. Elle s’attend à ce que le tribunal fixe alors une date de procès.

Allred est aussi déçue du renversement de Cosby par la Haute Cour que ses clients, dit-elle, mais elle voit également un avantage potentiel pour l’action civile de Huth : la décision du tribunal signifie qu’elle peut désormais chercher à contraindre Cosby à siéger pour une deuxième déposition, et il peut ne refuse pas.

« Parce que l’affaire pénale était pendante, la prise de la deuxième déposition a été suspendue (pour protéger le droit de Cosby contre l’auto-incrimination) », a déclaré Allred. « Maintenant, nous pourrons prendre la déposition et il ne pourra pas invoquer ses droits au cinquième amendement car il n’y a aucune accusation pénale en instance contre lui.

« Il y a beaucoup de questions que je veux lui poser », a ajouté Allred. « Il sera obligé d’y répondre.

Andrew Wyatt, porte-parole de Cosby, a déclaré à USA TODAY que l’équipe de Cosby n’avait pas encore commencé à examiner l’affaire Huth depuis qu’elle était en suspens depuis si longtemps. Cosby doit également trouver une nouvelle équipe d’avocats civils pour traiter l’affaire, a déclaré Wyatt.

De nombreuses femmes qui ont accusé Cosby étaient incrédules, navrées et enragées par la décision du tribunal, tout comme des dizaines de célébrités et d’avocats. Ils ont accusé le tribunal d’avoir annulé sa condamnation sur la base d’une « technicité », bien que légalement, ce n’était pas vrai.

La décision de la Haute Cour a conclu que Cosby, qui aura 84 ans le 12 juillet, n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Le tribunal a déclaré qu’il s’était vu refuser une procédure régulière et ses droits au cinquième amendement lorsqu’il a été poursuivi malgré un accord avec un précédent procureur selon lequel il ne serait pas inculpé tant qu’il ferait une déposition dans une action civile. Cette déposition a ensuite été utilisée pour le condamner.

L’un des accusateurs de Cosby, connus ou inconnus, se présentera-t-il pour déposer de nouvelles poursuites civiles ?

Allred dit qu’elle n’en a entendu parler et que de telles poursuites seraient également affectées par les délais de prescription.

L’expérience de Cosby dans les poursuites civiles découlant des allégations d’agression sexuelle portées contre lui n’a pas été positive. Plusieurs poursuites ont suivi la voie de la diffamation – l’accusant lui et son avocat de diffamer les accusateurs en les traitant de « menteurs » tout en niant leurs allégations.

Bien que le procès de Huth soit le seul qui reste, un total de sept plaintes ont été déposées contre lui au fil des ans, dont une déposée par son accusateur dans l’affaire pénale, Andrea Constand. Selon un témoignage lors de son procès en 2018, elle a réglé cette affaire en 2006 pour plus de 3 millions de dollars.

Trois autres affaires civiles déposées contre lui ont également été réglées par la compagnie d’assurance de Cosby, et deux autres affaires ont été rejetées, l’une par la Cour suprême des États-Unis.

Une action en diffamation déposée par sept femmes devant un tribunal fédéral de Springfield, dans le Massachusetts, près de l’un des domiciles de Cosby, a été réglée en avril 2019, un an après son deuxième procès, mais Cosby a publié des déclarations furieuses déclarant son innocence et attaquant son transporteur, AIG, pour avoir capitulé et payé ses accusateurs.

L’ancienne mannequin Janice Dickinson, qui affirme que Cosby l’a droguée et violée en 1982 à Lake Tahoe, a annoncé en juillet 2019 un règlement avec AIG dans le cadre de la poursuite en diffamation qu’elle a intentée contre lui. Son avocate, Lisa Bloom, a déclaré qu’elle avait reçu un règlement « épique ».

Chloe Goins, un ancien mannequin qui a déclaré que Cosby l’avait droguée et agressée lors d’une fête en 2008 au Playboy Mansion de Los Angeles alors qu’elle avait environ 18 ans, a réglé son procès pour batterie sexuelle contre lui en avril 2019. (La police de Los Angeles a refusé d’engager des poursuites pénales en raison de à la prescription.)

Une autre poursuite fédérale en diffamation a été rejetée par un juge fédéral en janvier 2016. Renita Hill a allégué que Cosby l’avait droguée et agressée pendant des années, à partir de l’âge de 16 ans, alors qu’elle travaillait avec lui sur une émission télévisée pour enfants à Pittsburgh.

Le juge dans l’affaire a souscrit aux arguments de Cosby selon lesquels ses déclarations et dénégations et celles de ses avocats en réponse aux accusations étaient des opinions protégées par le premier amendement.

En février 2019, le procès en diffamation de Kathrine McKee contre Cosby a été porté devant la Cour suprême, qui a refusé de l’entendre. McKee, qui a déclaré avoir été violée par Cosby en 1974 dans sa chambre d’hôtel à Détroit, a déclaré que Cosby et son avocat l’avaient diffamée en la traitant de « menteuse ».

Deux tribunaux fédéraux inférieurs ont conclu que cela n’atteignait pas le niveau de diffamation parce que McKee était devenue une « personnalité publique à but limité » en accusant Cosby, la haute cour a refusé d’entendre son appel.

