Bill Cosby fait face à un nouveau procès d’une femme qui prétend l’avoir agressée en 1969 – National

Un ancien mannequin de Playboy qui allègue que Bill Cosby l’a droguée et agressée sexuellement, ainsi qu’une autre femme chez lui en 1969, l’a poursuivi jeudi en vertu d’une nouvelle loi californienne qui suspend le délai de prescription des plaintes pour abus sexuels.

Dans son procès, Victoria Valentino, 80 ans, dit qu’elle était actrice et chanteuse il y a 54 ans, lorsqu’elle a rencontré Cosby, aujourd’hui âgé de 85 ans. mort de son fils de 6 ans.

L’Associated Press n’identifie pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement.

Cosby a proposé de payer un soin au spa pour Valentino et un ami, puis a envoyé une voiture avec chauffeur pour aller chercher les femmes pour le dîner. Ce soir-là, dans un steakhouse, Cosby leur a donné à chacun une pilule, a-t-elle déclaré dans le dossier du tribunal.

« Ici! Prends ça! » le procès allègue que Cosby leur a dit. « Cela vous fera vous sentir mieux. Cela nous fera TOUS nous sentir mieux.





Cosby a ensuite conduit les femmes chez lui, où Valentino s’est évanoui sur un canapé, puis s’est réveillé et l’a vu agresser sexuellement son amie anonyme, selon le procès. Les documents judiciaires allèguent que Cosby a ensuite « eu des rapports sexuels forcés » avec Valentino alors qu’elle était frappée d’incapacité à cause de la drogue.

Les allégations de Valentino font suite à des poursuites intentées l’année dernière par six accusateurs de Cosby à New York en vertu d’une disposition similaire connue sous le nom de loi de «rétrospection» qui permet aux adultes de déposer des plaintes pour abus sexuels pour des allégations qui n’étaient pas prescrites.

L’ancienne star de « Cosby Show », qui a été accusée de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel par au moins 60 femmes, a nié toutes les allégations de crimes sexuels. Il a été la première célébrité jugée et condamnée à l’ère #MeToo – et a passé près de trois ans dans une prison d’État près de Philadelphie avant qu’un tribunal supérieur n’annule la condamnation et ne le libère en 2021.

Son porte-parole, Andrew Wyatt, a déclaré jeudi que le procès de Valentino manquait « de preuves ou de faits » et que les soi-disant lois rétrospectives violent les droits constitutionnels visant à protéger les victimes d’actes criminels et « ceux qui sont accusés d’un crime ».

« Quel cimetière M. Cosby peut-il visiter, afin de déterrer des témoins potentiels pour témoigner en sa faveur? » Wyatt a demandé dans un communiqué. « L’Amérique continue de voir qu’il s’agit d’une formule pour s’assurer que plus aucun homme noir en Amérique n’accumule le rêve américain qui a été obtenu par M. Cosby. »





Le procès devant la Cour supérieure du comté de LA a été déposé près de deux ans après la sortie de prison de Cosby lorsque la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle en 2018. Ils ont découvert qu’il avait donné un témoignage incriminant dans une déposition sur la rencontre seulement après avoir cru qu’il avait l’immunité contre les poursuites. Le juge de première instance et une cour d’appel intermédiaire n’avaient trouvé aucune preuve d’une telle immunité.

Plus tôt cette année, un jury de Los Angeles a décerné 500 000 $ à une femme qui a déclaré que Cosby l’avait agressée sexuellement au Playboy Mansion lorsqu’elle était adolescente en 1975.

Sept autres accusateurs ont reçu un règlement des assureurs de Cosby à la suite de la condamnation en Pennsylvanie pour un procès en diffamation qu’ils avaient intenté dans le Massachusetts. Leur procès a déclaré que Cosby et ses agents les avaient dénigrés en niant leurs allégations d’abus.

Le procès de Valentino demande un procès devant jury et demande des dommages-intérêts punitifs non spécifiés.