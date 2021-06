Bill Cosby est-il en prison ? – Le soleil

L’acteur DISGRACE Bill Cosby reste en prison après qu’une commission des libérations conditionnelles a rejeté sa demande de liberté en mai 2021.

Cependant, la plus haute cour de Pennsylvanie a annulé la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby le 30 juin après avoir trouvé qu’un accord avec un ancien procureur l’empêchait d’être inculpé dans cette affaire.

Bill Cosby sourit dans une nouvelle photo prise à la prison d'État SCI de Phoenix, Pennsylvanie, 2020

Qui est Bill Cosby ? Quel est son parcours et quelle est sa valeur nette ?

L’artiste américain Bill Cosby, 83 ans, est né William Henry Cosby Junior à Philadelphie en 1937.

Il est devenu un trésor national au cours de sa carrière, qui l’a vu produire et jouer dans la sitcom télévisée The Cosby Show de 1984 à 1992.

Il a été classé comme le spectacle numéro un en Amérique pendant cinq ans.

Cosby a fait fortune au sommet de sa gloire – estimée à environ 314 millions de livres sterling.

Il a gagné des honoraires grâce à ses émissions, en particulier The Cosby Show, et en soutenant de grandes marques telles que Coke, Kodak et Ford.

Cosby, un comédien autrefois bien-aimé, était longtemps connu comme le père de l'Amérique

Bill Cosby est-il en prison ?

Bill Cosby reste incarcéré pour le moment.

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie. Il avait juré de servir les 10 ans plutôt que de reconnaître tout remords concernant la rencontre de 2004 avec l’accusatrice Andrea Constand.

Cosby, qui était autrefois bien-aimé en tant que père des Amériques, a été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé l’employé de l’Université Temple dans son domaine de banlieue.

Il a été inculpé fin 2015, lorsqu’un procureur armé de preuves nouvellement descellées que Cosbys avait déposées dans son procès l’a arrêté quelques jours avant l’expiration du délai de prescription de 12 ans.

Une photo de la prison prise le 4 septembre 2020 le montre souriant, avec un masque jetable accroché à son visage.

Le service correctionnel de Pennsylvanie a mis à jour sa photo d’identité, ce qui est fait régulièrement pour documenter les changements d’apparence des détenus à mesure qu’ils vieillissent.

Une image floue a ensuite été tweetée à partir du compte vérifié de Cosby, le montrant utilisant ce qui semblait être un téléphone de prison, retirant un masque de son menton alors qu’il souriait.

Il était accompagné d’un texte qui disait: « Cette photo a été prise par son publiciste, Andrew Wyatt, lors de sa première vidéoconférence virtuelle avec M. Cosby la semaine dernière.

« Nous publions ceci pour rassurer sa famille et ses supporters qu’il va bien pendant cette pandémie. »

Cosby a demandé sa libération en 2021, mais la Commission des libérations conditionnelles de Pennsylvanie a dit non, citant son refus de participer à un programme de thérapie pour les prédateurs sexuellement violents.

Le 30 juin 2o21, le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé la condamnation pour agression sexuelle de Cosby. Il devrait sortir de prison. ABC News a annoncé qu’il serait libéré le mercredi 30 juin.

Quand a-t-il été reconnu coupable d’agression sexuelle?

Cosby a été reconnu coupable en 2018 de trois chefs d’attentat à la pudeur aggravée pour la drogue et l’agression sexuelle de son ancien ami Andrea Constand, ancien administrateur de l’Université Temple, à son domicile de Philadelphie en 2004.

Environ 60 femmes sur cinq décennies ont publiquement accusé l’acteur primé aux Emmy Awards d’être un prédateur sexuel, mais les lois sur le délai de prescription signifiaient qu’une seule accusation avait été portée en justice.

Cosby a été accusé d’avoir neutralisé Constand, alors âgé de 30 ans, avec des pilules bleues, puis de l’avoir agressée alors qu’elle perdait conscience dans son manoir de Philadelphie en 2004

« Bill Cosby a pris mon bel et jeune esprit sain et l’a écrasé », a déclaré Constand au tribunal.

Les jurés ont entendu que Cosby avait payé à Constand près de 3,4 millions de dollars (2,4 millions de livres sterling) dans le cadre d’un règlement civil en 2006, bien que le comédien ait affirmé que la rencontre était consensuelle.

Le 26 avril 2018, Bill Cosby a été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé sexuellement Constand

Le verdict de culpabilité est intervenu moins d’un an après qu’un autre jury se soit retrouvé dans l’impasse sur les accusations

Le nouveau procès s’est déroulé devant le même juge et procureur de district que le premier procès – mais le juge a autorisé cinq accusateurs supplémentaires à témoigner

Le 27 avril, le juge Steven O’Neill a placé Cosby en résidence surveillée dans son manoir de Philadelphie, lui ordonnant d’être équipé d’un bracelet GPS à la cheville pour surveiller la conformité, avant la condamnation.

En mai 2018, il a été annoncé que Cosby avait été expulsé par l’Académie des Oscars

Bill Cosby quitte son procès pour agression sexuelle à Norristown, Pennsylvanie, en 2018

Le 24 septembre 2018, il a été condamné à une peine de trois à 10 ans de prison

Le juge Steven O’Neill a également infligé une amende de 25 000 $ à Cosby et l’a condamné à payer les frais de l’accusation

Il a rejeté la demande de libération sous caution de Cosby tandis que les avocats ont fait appel de la condamnation

Le juge a également désigné Cosby comme un « prédateur sexuellement violent » en vertu de la loi de Pennsylvanie

Cosby devra suivre des conseils mensuels et s’inscrire en tant que délinquant sexuel auprès de la police pour le reste de sa vie

En 2019, les juges d’appel ont confirmé le verdict et la condamnation de Cosby

Ses avocats, en janvier 2020, ont demandé à la Haute Cour de Pennsylvanie de revoir la décision de justice qui a confirmé sa condamnation

La Cour suprême de Pennsylvanie a confirmé en octobre qu’elle entendrait l’appel de Cosby le 1er décembre

La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation pour agression sexuelle de Cosby le 30 juin 2021.

Cosby a été reconnu coupable d'avoir drogué et agressé sexuellement une amie

Que s’est-il passé lors du premier procès pour agression sexuelle?

En mai 2016, la juge de district Elizabeth McHugh a statué qu’il y avait suffisamment de preuves pour traduire Cosby en justice après que des dizaines de femmes ont soulevé des demandes similaires et qu’une déposition sous scellés dans un procès civil de 2006 intentée par Constand a été rendue publique.

Dans la déposition, Cosby a admis avoir donné des pilules Constand.

Il a réglé le procès pour une somme non divulguée après avoir témoigné sur ses relations extraconjugales, son utilisation du médicament sédatif Quaaludes pour séduire les femmes et ses efforts pour cacher les paiements aux anciens amants de sa femme.

Cosby a été inculpé d’agression sexuelle grave le 30 décembre 2015, quelques jours seulement avant le délai de prescription de 12 ans, le délai maximum après qu’un événement au cours duquel une procédure judiciaire peut être engagée se serait écoulé.

Cependant, le 17 juin, le juge a déclaré l’annulation du procès après que le jury a déclaré qu’ils étaient « désespérément dans l’impasse ».

L'acteur et comédien Bill Cosby arrive avec sa femme Camille pour le sixième jour de son procès pour agression sexuelle en 2017

Qu’a dit la femme de Bill Cosby au sujet de sa condamnation ?

Camille Cosby a épousé Bill en 1964. Ils ont eu cinq enfants ensemble et elle a été la manager de son mari au cours de sa carrière.

Camille a défendu son mari contre les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement de nombreuses femmes.

En 2014, Camille a publié un communiqué disant que son mari avait été victime d’accusations : « L’homme que j’ai rencontré, dont je suis tombé amoureux, et que je continue d’aimer, est l’homme que vous avez tous connu à travers son travail. C’est un homme gentil… et un mari, un père et un ami merveilleux. »

Dans la déposition de 2016, Camille a refusé de répondre aux questions, invoquant le privilège conjugal lorsqu’on lui a demandé si Bill lui avait été fidèle.

Des temps plus heureux… Bill Cosby photographié dans The Cosby Show

Dans quelle prison se trouve Bill Cosby et quand sera-t-il libéré ?

Cosby a été la première célébrité à être reconnue coupable d’abus sexuels depuis le début du mouvement #MeToo – qui a fait tomber des dizaines d’hommes puissants dans le divertissement, la politique et d’autres domaines.

Bill Cosby rit en tenant un livre de poésie de Rudyard Kipling lors des cérémonies de remise des diplômes au Boston College de Chestnut Hill, Massachusetts, 1996

Le 30 juin 2021, il a été signalé que Cosby devait être libéré de prison après l’abandon de ses charges en raison d’un « procès inéquitable ».

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à 10 ans dans une prison d’État près de Philadelphie.

Les procureurs n’ont pas immédiatement dit s’ils feraient appel ou chercheraient à juger Cosby une troisième fois.