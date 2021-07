Bill Cosby célèbre la liberté avec une pizza et prévoit un retour à la télévision alors qu’il sort de prison après une condamnation pour agression sexuelle

BILL Cosby a célébré sa sortie de prison en savourant une pizza « croquante » chez lui et envisage un retour sur scène, a révélé son représentant.

Le comédien a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à dix ans dans une prison de Philadelphie avant que sa condamnation pour agression sexuelle ne soit annulée mercredi par la Cour suprême de Pennsylvanie.

Le porte-parole Andrew Wyatt a déclaré que Cosby avait prévu un dîner de saumon, de chou vert et une pizza au basilic et à la mozzarella, rapporte le New York Post.

Il a déclaré aux journalistes: « Il veut avoir une pizza croustillante et juste le goût de celle-ci. »

Le représentant de 83 ans a également révélé que le comédien voulait revenir sur scène.

Wyatt a déclaré: « Il reviendra sur scène, sur de nombreuses scènes à travers le pays, et il racontera son histoire. »

Cosby ne s’est pas adressé aux journalistes après sa libération mercredi, mais a tweeté une image de lui tenant son poing droit en l’air.

Il a déclaré : « Je n’ai jamais changé ma position, ni mon histoire. J’ai toujours maintenu mon innocence.

« Merci à tous mes fans, supporters et amis qui m’ont soutenu tout au long de cette épreuve. Un merci spécial à la Cour suprême de Pennsylvanie pour avoir fait respecter la primauté du droit. »

Il avait juré de servir les 10 ans plutôt que de reconnaître tout remords concernant la rencontre de 2004 avec l’accusatrice Andrea Constand.

Cosby a été libéré de l’établissement correctionnel d’État de Pennsylvanie juste avant 15 heures HE, deux heures seulement après que la décision a été prise.

Le publiciste Wyatt a déclaré que le cœur de l’acteur « battait la chamade » lorsqu’il a appris la nouvelle.

L’homme de 83 ans, qui était autrefois bien-aimé en tant que « père de l’Amérique », a été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé l’employé de l’Université Temple dans son domaine de banlieue.

Il a été inculpé fin 2015 lorsqu’un procureur armé de preuves nouvellement descellées – la déposition préjudiciable de Cosby lors du procès de Constand – l’a arrêté quelques jours avant l’expiration du délai de prescription de 12 ans.

Il a été condamné en 2018 lors de son deuxième procès – après qu’un premier procès s’est terminé devant un jury suspendu.

Le juge du procès avait autorisé un seul autre accusateur à témoigner au premier procès de Cosby lorsque le jury s’est retrouvé dans l’impasse.

Cependant, le juge a ensuite autorisé cinq autres accusateurs à témoigner lors du nouveau procès sur leurs expériences avec Cosby dans les années 1980.

La Cour suprême de Pennsylvanie a déclaré que les témoignages avaient entaché le procès, même si une cour d’appel inférieure avait jugé approprié de montrer un schéma caractéristique de drogue et d’agression de femmes.

En mai, Cosby s’est vu refuser la libération conditionnelle après avoir refusé de participer à des programmes pour délinquants sexuels pendant ses près de trois ans dans la prison d’État.

L’acteur avait invité Constand dans un domaine qu’il possède en Pennsylvanie la nuit où elle prétend l’avoir droguée et agressée sexuellement.

Constand, un ancien basketteur professionnel qui travaillait dans son alma mater, est allé voir les flics un an plus tard.

Les autres accusateurs connaissaient Cosby à travers l’industrie du divertissement et ne sont pas allés voir la police.