Bill Cosby a été libéré. Qu’est-ce que cela signifie pour Harvey Weinstein ?

Après avoir purgé près de trois ans, Bill Cosby a été libéré de prison après que la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle en 2018, ce qui pourrait avoir des implications pour le propre appel de Harvey Weinstein.

L’acteur de 83 ans a été reconnu coupable de trois chefs d’attentat à la pudeur aggravée pour avoir drogué et violé Andrea Constand, employée de l’Université Temple à Philadelphie en 2004, devenant ainsi la première célébrité à être jugée et condamnée à l’ère #MeToo.

Mais le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé la condamnation mercredi, jugeant qu’un accord avec un ancien procureur empêchait Cosby d’être inculpé dans cette affaire.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le magnat du cinéma déchu Weinstein, une figure hollywoodienne autrefois puissante, similaire à Cosby, dont le cas a contribué à alimenter le mouvement #MeToo en 2017 ?

La condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby annulée par la Cour suprême de l’Autorité palestinienne

Quel est le statut de l’affaire Harvey Weinstein ?

Weinstein, 69 ans, a été condamné à 23 ans de prison après qu’un jury de New York l’a reconnu coupable d’agression sexuelle au premier degré et de viol au troisième degré en février 2020.

En avril, les avocats de Weinstein ont fait appel, qualifiant son procès d' »inconstitutionnel » pour ne pas lui avoir garanti un « procès avec jury juste et impartial ». Le mémoire soutient que les condamnations de Weinstein devraient être annulées, l’accusation de viol au troisième degré rejetée comme prescrite (en dehors du délai de prescription) et un nouveau procès ordonné pour le seul chef d’acte sexuel criminel au premier degré.

Weinstein devrait être extradé vers le comté de Los Angeles le mois prochain pour y faire face à près d’une douzaine d’accusations de crimes sexuels.

Harvey Weinstein fait appel Condamnation « inconstitutionnelle » pour crime sexuel à New York, demande un nouveau procès

Des similitudes existent dans les appels de Bill Cosby et Harvey Weinstein

Les cas de Cosby et de Weinstein impliquent plusieurs accusateurs de « mauvais actes antérieurs » qui ont témoigné sur des crimes distincts et non inculpés pour démontrer un « modèle » présumé par les accusés, une question importante citée dans leurs appels respectifs.

Lors du nouveau procès de Cosby en 2018, le juge a autorisé cinq autres accusateurs à témoigner de leurs expériences avec Cosby dans les années 1980. Lors du procès de Weinstein en 2020 à New York, le juge a laissé quatre autres accusateurs témoigner sur des crimes présumés non inculpés.

Affaire Bill Cosby : Phylicia Rashad dit qu’ « un terrible tort est en train d’être réparé » après l’annulation de la condamnation de Cosby, d’autres célébrités ne sont pas d’accord

La Cour suprême de Pennsylvanie a accepté l’appel de Cosby en juin 2020, citant deux questions, notamment si le deuxième procès de Cosby était entaché par le témoignage des accusateurs des « mauvais actes antérieurs ».

Bien que le tribunal ait finalement annulé la condamnation de Cosby après avoir trouvé qu’un accord avec un ancien procureur empêchait Cosby d’être inculpé dans l’affaire, les juges de Pennsylvanie ont exprimé leurs inquiétudes quant à la tendance croissante du pouvoir judiciaire à autoriser des témoignages qui dépassent les limites des attaques de caractère.

Dans l’appel d’avril de Weinstein, son équipe juridique a fait valoir que le témoignage supplémentaire violait le précédent de New York, qui interdit l’introduction de crimes non inculpés dans le seul but de montrer qu’un accusé a une « propension » à commettre un crime.

La loi sur les témoignages de « mauvais actes antérieurs » varie cependant d’un État à l’autre, et la décision ne s’applique qu’en Pennsylvanie.

Randy Zelin, un ancien procureur devenu avocat de la défense qui enseigne à la Cornell Law School, a déclaré à USA TODAY que la décision contenait une « suggestion » selon laquelle la surutilisation des témoins de « mauvais actes antérieurs » par les procureurs pourrait « faire réfléchir les procureurs ».

La décision de Cosby donne « confiance » à l’équipe de Weinstein

L’équipe juridique de Weinstein a déclaré dans un communiqué publié par le porte-parole Juda Engelmayer que le renversement dans l’affaire Cosby montre que « les tribunaux peuvent être invoqués pour suivre la loi et prendre la bonne décision ».

« Cette décision réaffirme également notre confiance dans le fait que la division d’appel de New York parviendra à une décision tout aussi correcte dans l’appel de Harvey Weinstein, compte tenu de l’abondance de problèmes qui appellent à un renversement », a déclaré Arthur Aidala, l’un des avocats de Weinstein, dans le communiqué. .

La nouvelle de la sortie de Bill Cosby choque.Pour les survivants d’abus, c’est « très déclencheur ».

La décision de Cosby pourrait-elle influencer les juges new-yorkais ?

Michelle Simpson Tuegel, une avocate au procès basée à Dallas qui a représenté plusieurs gymnastes maltraités par l’ancien médecin olympique Larry Nassar, a déclaré à USA TODAY que la décision Cosby « ne crée aucun précédent contraignant car New York et la Pennsylvanie sont deux États différents » avec « des politiques et les élus.

Mais Tuegel dit que les juges de New York « seront au courant » de la décision publique, qui peut être « persuasive » dans une affaire aussi médiatisée. « C’est inquiétant que d’autres tribunaux voient la décision et ce sera dans leur subconscient », a déclaré Tuegel, qui a fait valoir que la Haute Cour de Pennsylvanie « s’est trompée ».

Cela empêchera-t-il les victimes d’agression sexuelle de se manifester?

Dans une déclaration fournie à USA TODAY, Elizabeth Fegan, qui représentait les survivants de Weinstein, a déclaré que la décision de Cosby rendra les survivants d’abus sexuels « moins disposés à s’avancer, craignant que le système juridique ne soit empilé contre eux ».

Kevin Steele, le procureur du comté de Montgomery qui a condamné Cosby, a déclaré qu’il espérait que la décision « n’atténuera pas le signalement des agressions sexuelles par les victimes », dans une déclaration à USA TODAY.

Bill Cosby publie des nouvelles chocs. Pour les survivants d’abus, c’est « très déclencheur ».

Les dirigeants du mouvement #MeToo, qui a par la suite fait tomber des dizaines d’hommes puissants dans l’industrie du divertissement après être devenu viral en octobre 2017 à la suite d’allégations d’inconduite contre Weinstein, ont qualifié la décision de Cosby de « déclenchante » pour les survivants d’agressions.

« C’est une fausse couche du peu de responsabilité offerte aux survivants par notre système juridique », ont déclaré Tarana Burke, directrice exécutive du mouvement #MeToo et Dani Ayers, dans un communiqué de presse fourni à USA TODAY.

Contribution : Maria Puente